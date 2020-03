En La Guajira, los paneles solares también producen agua potable

En La Guajira, los paneles solares no solo sirven para generar energía eléctrica, sino también se convirtieron en una herramienta clave para producir agua potable.

Y el hecho está sucediendo en el corregimiento de Bahía Hondita, municipio de Uribia, lugar habitado por una comunidad de 430 indígenas Wayuú, y en donde se instalaron 150 hidropaneles en 2019, una tecnología innovadora y única que permite producir agua totalmente potable a partir de la humedad del aire y de la energía solar.



Así, el sistema ha producido más de 28.000 litros de agua en los dos meses que ha estado en funcionamiento la planta solar, permitiendo a la fecha que cada miembro de la comunidad reciba al menos un litro de agua potable al día.



“Es un sistema que básicamente produce agua con irradiación solar a partir del aire, el cual es autónomo y autosuficiente, ya que no necesita de alguna fuente de energía para su funcionamiento”, indicó Cody Friesen, CEO de Zero Mass Water, empresa con sede en Phoenix (Arizona, EE. UU.), que desarrolla el proyecto.



El líder empresarial agregó que esta tecnología ya está siendo aplicada en escuelas, hospitales y pequeñas comunidades en 38 países. “La razón para desarrollar esta iniciativa en esta zona de la Costa Caribe de Colombia, es que allí el agua potable, como en la mayoría del departamento de La Guajira, es prácticamente un privilegio, y solo el 4% de la población rural tiene acceso a este recurso”, dijo.



Friesen afirmó además que, de las 15 cabeceras municipales registradas en el citado departamento, sólo tres gozan del suministro de agua que es apta para el consumo humano.



“Esta fue la principal razón para buscar un convenio con la organización Conservation International, (que financió el proyecto), y una alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para desarrollar nuestro sistema en el corregimiento de Bahía Hondita para combatir los problemas de escasez del líquido”, subrayó el CEO de Zero Mass Water.



Cabe recordar que las comunidades Wayuú deben realizar caminatas de varias horas para poder abastecerse de agua, que es extraída de pozos profundos. Esta, a pesar de no ser apta para consumo humano, es su única alternativa y debe ser aprovechada para todas sus necesidades lo cual ha generado efectos en la vida y salud de la población.



CARACTERIZACIÓN



El proceso tecnológico se debe a la condensación del aire, que contiene en menor o mayor proporción humedad, y que es capturado por las fotoceldas que absorben esas pequeñas cantidades de agua contenidas en el viento.



“Los paneles fabricados con materiales hidroscópicos condensan esa agua que es atrapada con una temperatura superior a la que hay en el ambiente para que se produzcan esos volúmenes de líquido superiores, los cuales son canalizados y almacenados en cada equipo o unidad”, señaló Friesen.



Agregó que los paneles se fabrican con materiales de última tecnología y su operación es también gracias a una configuración electrónica de vanguardia que permite que el proceso de condensación sea más efectivo y eficaz, para la misma calidad del agua.



“Los materiales con los que se fabrican los paneles solamente absorben las moléculas de agua, y la calidad del aire no influye en la del líquido, y lo que se obtiene es agua destilada, la cual como ya se mencionó, es almacenada en un reservorio en la misma unidad, con capacidad para 30 litros, para un tratamiento de mineralización y ozonización”, precisó el CEO de Zero Mass Water.



Los 150 paneles de los que consta el citado proyecto, cada uno de 2,40 por 1,20 metros de tamaño, fueron distribuidos en dos áreas separadas dentro del corregimiento de Bahía Hondita, los cuales cada uno no superan los 300 metros cuadrados y tendrán la capacidad de producir en promedio 270.000 litros de agua al año, lo que equivale a más de 500.000 botellas de un litro.



Así mismo, la infraestructura tendrá una capacidad instalada de 100 vatios por panel, nivel ideal para los procesos de condensación. Y se tiene proyectado hacer montajes de plantas similares en zonas apartadas de los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó.



Y aunque la iniciativa fue financiada en su totalidad por la organización Conservation International, por lo general el costo para el montaje de una infraestructura similar es de US$2.000 por panel en un país como EE.UU.



Además, el proceso de producción de agua es supervisado de manera digital desde el centro de operaciones de la citada firma en Phoenix.



RAZÓN DE LA GUAJIRA



Friesen reiteró que los materiales con los que se fabrican los paneles permiten la condensación del aire para producir agua, sin importar el nivel de temperatura alto como el que se registran en La Guajira, incluso las pruebas piloto que realizaron los técnicos de Zero Mass Water fueron en el desierto de Arizona, con niveles de irradiación solar mucho más altos a los que se presentan en el citado departamento en Colombia, y aún así se produjo el líquido.



“Aunque los procesos de condensación se realizan con éxito en lugares más húmedos, en La Guajira, el nivel de irradiación del sol es el que en últimas juega un papel clave para la condensación, no importa si allí la condición que existe es de un calor seco”, aclaró el CEO de la compañía.



El líder empresarial incluso fue más allá al indicar que, junto con sus ejecutivos y técnicos, están considerando desarrollar un nuevo modelo de negocio para que las comunidades apartadas del país puedan adoptar el sistema, y este consistiría en que Zero Mass Water asuma los costos del montaje y solo cobre por el agua producida.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio