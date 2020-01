‘En Lezag buscamos democratizar la belleza

El mercado colombiano de la belleza independiente, tiene en Lezag un aliado americano en la distribución y comercialización de productos con concepto de belleza autentica e inclusiva.

La idea de la belleza tradicional cada vez es menos valorada en el mundo y los consumidores cada vez están menos interesados en adoptar el estereotipo sino más bien resaltar la autenticidad propia de cada cultura, etnia o estilo personal. La belleza ya no es homogénea, es heterogénea, incluso en marcas y por eso las firmas que han logrado ajustarse a esta transformación y han ganado relevancia en la industria.



Así lo explica María Alejandra González, cofundadora y CEO de Lezag empresa que busca eliminar la crueldad animal de los productos y que todas las clientes tengan un portafolio completo de calidad.



¿Cómo está el mercado de la belleza en el mundo?



La industria de belleza se está transformando, al hablar de inclusión estamos hablando de un cambio en el corazón, ya no es una belleza para cierto tipo de mujeres ni para ciertos estándares, no son los prototipos.



Cuándo el tema tiene que ver con precios y portafolios de productos tienes diversos estándares, buscando exclusividad.



Así nacimos nosotros, en medio de esa revolución en la industria y estamos hace tres años acá en Colombia, entregando un tipo de productos de belleza para que las mujeres con cierta capacidad económica puedan acceder a productos básicos de calidad como lo son el polvo y el labial y también aquellos productos de tendencia como por ejemplo el iluminador, primer y el fijador.



¿Cómo se define hoy la belleza?



Bajo tres variables, la primera es diversidad, las marcas deben pensar en distintos tipos de productos, para diversas pieles, para distintos tonos, para tener en cuenta cada característica.



Así se puede llegar a cualquier mujer.



La segunda es la accesibilidad y es tener claro que los precios no pueden ser bloqueadas por el poder adquisitivo, no se puede seguir pensando que ser bella es caro, o que las mujeres hermosas lo son porque tienen dinero.



El otro tema en este aspecto es que la calidad no esté ligada a lo mismo o que las mismas empresas tengan una líneas de bajo costo entre sus portafolios.



Las tendencias de los productos hacen que sean más o menos costosos y por eso mismo sea más o menos fácil de conseguir, por eso hay que saber que uso tiene cada uno de estos productos y para sirve.



Si un primer, sirve para preparar la piel antes del maquillaje es importante tenerlo, no solo porque lo usan los profesionales.



El usar maquillaje no debe ser un sinónimo de segregación.



El tercer punto es la comunicación en la industria ha evolucionado, antes se pensaba que se imponían patrones y estos debían ser seguidos en todos lados, pero eso ocurría porque no era rentable hacer comunicación especifica en todo lados.



Las casas matrices determinan unos parámetros y estos son los lineamientos a los que la marca se adapta para responder en los mercados locales.



De igual forma los medios por los cuáles se llega al público han cambiado con los años.



¿Cómo es el proceso con las marcas independientes?



Estas son las firmas que Lezag distribuye y comercializa, estas empresas han sabido identificar estos cambios en las tendencias y han sido muy efectivos en conquistar ese mercado que las grandes empresas descuidaron.



Al ser más cercanas y frescas las clientes las familiarizan y relacionan por sus efectos reales y no por el nombre bajo el cual actúan.



Los medios no convencionales te permite ser más cercano en los mercados locales, dar pasos grandes con el público real y es allí dónde las multinacionales tienen el reto de la diferenciación.



¿Cómo funcionan ustedes en este modelo de negocio?



Lo hacemos como comercializadora en Colombia pero también estamos como distribuidora de la región.



Estamos abriendo puertas en el mercado latinoaméricano: México, Panamá, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.



Acá también distribuimos Wet n wild Beauty, en diversas cadenas de almacenes, como Pepe Ganga, Farmatodo, Pricesmart y los 3 elefantes, entre otros.



En el nivel regional trabajamos adicionalmente de la mano de otras marcas similares.



¿Es muy difícil conquistar el público con la idea de la democratización?



Al traer una marca o producto ya lo segmentamos, queremos que tenga nuestras tres variables claves, para poder distribuirlo y es más fácil hacerlo al compartir nuestra visión.



Queremos que en el corto y mediano plazo tener más marcas para cada uno de nuestros países.



¿Cómo les fue el año pasado y cuáles son sus otras metas al futuro?



Nosotros arrancamos tarde, pero a la marca Wet n wild, le ha ido muy bien en el país, nos hemos ido posicionando pero es importante llegar y seguir trabajando en eso en expandirnos de la mejor manera, crecer orgánicamente.



En uno de nuestros clientes estamos con solo el maquillaje en el primer o segundo lugar total de la belleza.



¿Así mismo han definido los precios y las características o cómo han logrado ese posicionamiento?



Claro, hemos definido esta marca para todas las mujeres que no tenga límites en el precio de acceso, porque son bajos. De igual forma buscamos que cumpla en Colombia con el entregar un producto diverso y cercano, a pesar de no ser nacional.



Nos hemos dedicado a los medios no convencionales con campañas distintas.



Esta es una marca que tiene más de 300 productos en donde tenemos cuidados básicos, calidad profesional, además es 100% libre de crueldad animal y este es otro tema que interesa mucho actualmente.



De igual forma al hablar de tendencias, esta marca también se encarga de desarrollar ágilmente los productos que son populares, para mantener al público interesado y eso nos impulsa.