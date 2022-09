En O Boticário, el 60% de sus ventas son por catálogo

La marca de productos de belleza O Boticário hace una fuerte apuesta a la expansión de tiendas y a su negocio por catálogo, el cual representa 60% de sus ventas en Colombia.

Luciana Alves, su country manager, dice que los resultados en el país son tan favorables que la intención es hacer importantes inversiones. Hace poco incursionó en Barranquilla.



¿Cómo les ha ido este año?

Completamos con la apertura de Barranquilla 20 tiendas en el país. Nuestras ventas por catálogo también siguen con un fuerte crecimiento, al lado de nuestra operación del canal digital. Somos una empresa que está presente en todos los canales para nuestro consumidor final.



¿Cuándo llegaron a Barranquilla?



El 17 de agosto. Es una ciudad estratégica no solamente porque es una economía importante en el país, sino porque hace parte de nuestro plan de llegar a la costa, una región de alto consumo de belleza. Es la primera tienda que tenemos allá con una propuesta importante de experiencia. Tiene la arquitectura más completa que manejamos en Brasil.



¿Qué planes tienen para lo que queda del año?



Hay un plan muy acelerado de crecimiento. Cerraremos el año con 22 , en Chía e Ibagué, otra nueva ciudad. Es casi el número de tiendas que planeábamos para 2025. Con este resultado positivo en el que tenemos crecimientos de más de tres dígitos, seguramente vamos a doblar el número que se había planeado en Colombia y llegar a más de 50. Vamos bien y eso nos da más garantía para hacer más fuertes inversiones en el país.



¿Cómo será la expansión en el 2023?



Para alimentar este plan de crecimiento, seguramente vamos a abrir entre 10 y 12 tiendas. Estamos entrenados para acelerar las aperturas y para el 2023 vamos a abrir en Cali y probablemente en Cartagena, y en ciudades más pequeñas importantes para la marca.



¿Tienen un monto de inversión?

O Boticário es una empresa brasileña, muy sólida y vamos a continuar con fuertes inversiones de nuestra casa matriz para lograr esta expansión acelerada.



¿Cómo les va en las ventas por catálogo?

Vamos en un crecimiento muy fuerte de venta directa porque Colombia es una mercado que tiene una importante participación de esta modalidad de comercialización en este sector de belleza. Estamos generando ingresos adicionales con nuestra marca para muchas personas en medio de una importante tasa de desempleo.



Nuestras emprendedoras valoran que nuestros productos tienen alta tecnología y que no son testeados en animales, tenemos todas las categorías. A eso se agrega la ganancia, porque nosotros les compartimos más del 30% por ciento de ingresos sobre lo que compran.



¿Del total de las ventas, cuánto es por catálogo?

Nuestra venta por catálogo suma más del 60% de nuestros ingresos. Empezamos en el 2019 y hoy está en línea con la participación del mercado en el país. En Brasil somos la única empresa que maneja los canales al tiempo y por eso también estamos operando así en Colombia. Estamos sumando los aprendizajes de ambos países para generar la mejor experiencia.



¿Las tiendas tienden a ser un refuerzo para la marca más que una variable que pese en el negocios?



No. La estrategia es acelerar todos los canales. La venta directa tendrá entre 60% y 70% de participación, pero en términos de crecimiento vamos a estar apalancados por todos los canales, más todavía con 50 tiendas. Nuestras tiendas tienen el papel fundamental de crear experiencia para los consumidores.



¿Cómo han enfrentado la escasez de insumos?

Es un aspecto sensible para la industria. Afortunadamente, nuestro grupo es muy grande y esa fuerza logística nos dio la oportunidad de prepararnos para este contexto desde el 2020. Estamos con un stock muy adecuado, para nuestro cierre de año y también para el inicio de 2023. En medio del aumento de costos, estamos muy pendientes de la aceleración de importación de productos de O Boticário para Colombia. Seguimos con mucha atención el manejo de precios sin perjudicar el acceso a nuestros clientes.



¿Consideran producir en Colombia?



Estamos evaluando con el equipo de Brasil, pero por ahora vamos a continuar con la importación.



