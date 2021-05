‘En pandemia, colombianos cambiaron hábitos de pago’

El 79% de los compradores colombianos están más abiertos a probar nuevos métodos de pago que hace un año y el 59% dijo que evitarían los comercios sin opciones electrónicas.



Estas son dos de las conclusiones del estudio New Payments Index que Mastercard realizó en 18 países y que muestra, que tras un año de pandemia, los consumidores cambiaron sus preferencias y gustos a la hora de pagar.



Con el cierre de tiendas y el distanciamiento social, muchos comerciantes en todo el mundo trasladaron sus negocios al ecosistema digital, adoptando el comercio electrónico y explorando nuevas formas de pago.



El informe dice que el 93% de las personas planean usar al menos un método de pago emergente. En América Latina el 83% de las personas planea usar al menos un método de pago emergente como las criptomonedas, la biométrica, las tarjetas sin contacto o el código QR. El 65% de los encuestados dicen que ya probaron un nuevo método de pago a raíz de la covid-19 y que no lo habrían hecho en otras circunstancias.



Según Federico Martínez, country manager de Mastercard en Colombia, “el 78% de los colombianos comprarían en pequeñas empresas que ahora tienen presencia en línea, mientras que el 77% compraría más en pequeñas empresas si ofrecieran más opciones como pagos sin contacto, compras en línea o por medio de una aplicación móvil”.



El 56% de los encuestados en Colombia dicen que evitan los comercios que no aceptan pagos electrónicos de ningún tipo. En Latinoamérica y el Caribe (LAC) el 59% hizo esa afirmación.



“Los consumidores buscan flexibilidad en su consumo y por eso los comercios necesitan mayor adaptación frente al escenario digital que seguirá en aumento. En Mastercard trabajamos para que los comercios tengan mejores opciones para avanzar por el camino de la digitalización y para que logren satisfacer las expectativas de sus consumidores”, indica el directivo.



En Colombia se muestran diferentes tendencias de pago como el uso de las criptomonedas, los códigos QR y la biometría. El 59% de los colombianos consideran que le están dando más uso a las criptomonedas que hace un año, el 36% considera que es esta es una forma segura de hacer pagos y el 73% están interesados en aprender sobre criptomonedas.