‘En pandemia, la gente busca más diversión a campo abierto’

Salitre Mágico renueva su tradicional rueda de la fortuna y se llamará Rueda Capital 360. El cambio que implica la modernización de la atracción trae un nuevo aire para el parque de diversiones que trabaja para no perder como en el 2020.



Néstor Bermúdez, gerente general de sitio, explica que las limitaciones de aforo se compensan con un mayor consumo que se refleja en el ticket promedio porque las personas que teletrabajan y toman clases virtuales tienen la necesidad de diversión ‘a campo abierto’.



¿Cómo cambia la rueda?



Es un proyecto que lleva más de un año de ejecución, desde la planeación. Es la actualización de una atracción icónica en la ciudad de los últimos 20 años. Esta vez nos hemos tomado el tiempo para hacer la actualización y para eso digamos hemos contratado proveedores internacionales holandeses, italianos, chinos.



¿En qué se actualiza?



Todas las canastas ahora son cápsulas porque son cerradas, traen un protector en acrílico que permite que la gente no sienta frío y pueda disfrutar de manera más cómoda la vista de la ciudad. Tiene 50 metros de altura Lo otro que hemos logrado hacer es el cambio motriz de la rueda. El nuevo sistema permite hacer recorridos de 20 minutos para apreciar la ciudad. Antes era la Rueda Milenio y ahora es la Rueda Capital 360. Además, le hemos incorporado un set de 16.000 bombillos LED, lo que permite verse a más de 4 kilómetros desde diferentes sitios de la ciudad.



¿La capacidad aumenta?



En cada una de las 40 cápsulas pueden ir 5 personas, Nos permite atender cerca de 600 personas por hora. Como la rueda ya no para se aumenta la capacidad en 100 personas por hora.



¿Cómo deciden el cambio en medio de la pandemia y con un menor ritmo en el negocio?



En el 2020 teníamos la proyección de iniciar la remodelación del parque y veníamos trabajando en eso. Cuando llegó la pandemia vimos que era el mejor momento para hacerlo porque el parque estaba cerrado. Igualmente, sabíamos que la crisis sanitaria iba a pasar y estaría lista nuestra atracción. La rueda trae unos significados muy importantes en el mundo y marca los ciclos de nuevas etapas y, efectivamente, marca la nueva cara del parque.



¿Y vienen otros cambios?



El proyecto de remodelación del parque lo íbamos a ejecutar entre el 2020 y el 2021. Eso incluye nuevas atracciones y en la parte física analizamos la tematización. Teníamos todo muy avanzado pero con pandemia cambiaron mucho las condiciones, incluso para acceder a deuda porque no tenemos los niveles de flujos que teníamos en el 2018 a 2019. Eso ha llevado a posponer el proyecto de remodelación. Si bien tenemos la rueda como un primer paso, pensamos que hacia el 2023 o 2024 podremos reiniciarlo.



¿Mantendrán actividades del segundo semestre?



Sí, haremos el Festival del Terror del 24 de septiembre al 7 noviembre y traemos un festival para niños durante octubre. Estas actividades están ajustadas a la nueva realidad con protocolos de bioseguridad y distanciamiento. El mercado cambió y nos tenemos que ir adaptando.



¿En qué cambió?



Antes manejábamos unos aforos diarios 9.000,10.000 o 12.000 personas, y ahora manejamos aproximadamente 5.000 personas al día, la mayoría con reserva por nuestra plataforma. Ofrecemos tarifas dinámicas, sugerencia de nuevos productos y eso genera es una preventa, lo que nos ha exigido planeación. Y, de una u otra manera, la gente está más dispuesta que antes a pagar por la experiencia que genera este tipo de negocio.



Muchas personas están concentradas en el teletrabajo y en las clases virtuales y necesitan experiencias a cielo abierto. Si bien nuestros visitantes han disminuido por temas de aforo, hemos enriquecido la experiencia. Eso hace que el ticket promedio se haya elevado y logremos compensar parte de lo que no recibimos en visitantes. Cambió el hábito del consumo.



¿Cómo es el aforo?



La capacidad del parque es de 17.000 personas y normalmente no se llegaba a ese tope, pero teníamos días de 13.000 a 14.000 personas. Las normas permiten irnos a 50% por distanciamiento. En el Festival del Terror la meta es 7.000.



¿Aumentó el precio de la entrada?



No, el aumento se da cuando se incluye la compra de comida, porque la gente quiere pasar más tiempo en el parque y eso hace que el consumo de alimentos al interior haya aumentado en cerca del 15%, lo que nos ayuda a nivelar con menos asistentes.



¿Cuáles son las metas de negocio?



La primordial, este año, es no perder, porque en el 2020 se perdió mucho dinero. La idea por lo menos es lograr el punto de equilibrio. Por otro lado, el objetivo es tener las ventas en el 90% de lo que se logró en el 2019. Sin embargo, a este punto ya tenemos cerca de 45 días menos de apertura que en el 2019 - por el segundo pico y el paro-. Sin embargo el segundo semestre es clave para nosotros en el tema de venta y seguimos aspirando al objetivo.



¿Qué hacen en materia de generación del empleo?



Con la rueda contratamos 55 personas directamente y 200 indirectos.



El parque genera 450 empleos directos y por contratistas calculamos 800 indirectos. Con los festivales - entre septiembre y noviembre- vamos a contratar 480 personas más.



Esto es importante porque se contrata personal de primer empleo.



Constanza Gómez Guasca