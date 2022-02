En pandemia surgió el 36% de las empresas

El 36% de las empresas que tienen Registro Mercantil y que operan en Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca nacieron en plena pandemia. Ese porcentaje es menor al de las que surgieron entre 2020 y 2021 que funcionan como fábricas, locales y viviendas sin Registro Mercantil (RM) y que alcanzan a ser el 42%.



Así lo concluye la Gran Encuesta del Empresariado de Bogotá y la Región que presentó ayer la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de consolidar la radiografía del tejido productivo y contar con un marco de referencia que permita orientar la construcción de política pública y las estrategias para el fortalecimiento empresarial.



La encuesta tuvo en cuenta 1.800 encuestas de empresas con Registro Mercantil y 500 sin ese requisito.



El presidente de la Cámara, Nicolás Uribe, resaltó como en Bogotá y la región, el tejido empresarial está soportado en pequeñas unidades productivas. Es así como el 93% son microempresas, el 5% pequeñas empresas y el 2% son medianas empresas. Apenas un 0,7% son grandes empresas. Estos datos están en línea con un informe que presentó hace unos meses Confecámaras para todo el país.



El 54% son del sector servicios, 32% de comercio y otro 14% de industria.



En cuanto al inicio de operaciones, el 70% de las empresas con Registro Mercantil fueron creadas en los últimos cinco años . Ese porcentaje se reduce a 66% entre las que no tienen el registro.



La encuesta de caracterización también precisa que para los empresarios que están en espacio público sin RM esta proporción es de 56% en los últimos 5 años y el 25% en los últimos dos años. Cuando se indaga por los motivos para iniciar el negocio el primero que se menciona es la oportunidad de negocios en ambos grupos de actividades analizadas, pero en el caso de fábricas, locales y viviendas sin RM pesa más (42%) la opción de ‘no tiene otra alternativa de ingresos’.



En ambos casos, los ahorros personales son la primera fuente de financiamiento del proyecto productivo.



Entre las empresas con RM,el 72% reporta que es de un solo dueño y de ese total el 42% es liderada por una mujer.



Y cuando se revisa la participación de las mujeres en la composición accionaria de las empresas con Registro Mercantil y con más de un propietario, el promedio es de 36% entre el 28% de aquellas organizaciones que dijeron tener más de un propietario.



MÁS EMPLEO



La formalidad empresarial impulsa la generación de empleo, es uno de los aspectos que allí se concluyen. La encuesta destaca que, en promedio, los negocios con RM tienen más empleados, en gran parte por la incidencia de las empresas medianas y grandes.

Es así como el 55% de estos negocios emplean entre 1 y 3 personas, mientras que el 40% de los negocios sin Registro Mercantil emplean a 1 persona, resaltó el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe.

Igualmente, los primeros favorecen más la contratación de jóvenes. En este tipo de empresas esta población representa el 26% de su fuerza laboral, mientras que en el caso de las que no tienen Registro Mercantil es el 15,1%.



En cuanto a seguridad social, negocio. Para aquellos que no cuentan con Registro Mercantil lo fue para el 61%. Es importante aclarar que, en estos casos, un empresario puede tener varios motivos para iniciar su negocio, por lo cual la suma no debe ser 100%.



MEDIOS DE PAGO



El estudio advierte que el efectivo sigue siendo el principal medio de pago en todos los negocios, pues se usa en el 67% de las empresas con Registro Mercantil y en el 92% de los negocios sin Registro Mercantil.



Por su parte, la penetración de billeteras digitales viene en aumento, pues el 50% de los negocios con Registro Mercantil las usan como medios de pago, mientras que el 34% de los negocios sin Registro Mercantil las utilizan, lo cual muestra que son instrumentos de inclusión financiera efectivos.



Entre los que usan redes sociales o aplicaciones de mensajería para vender sus productos, WhatsApp es por excelencia la herramienta tecnológica más usada con un 90% para los negocios con Registro Mercantil y el 92% para quienes no lo tienen.



