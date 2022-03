En tareas productivas, solo 38% de empresas usa Internet.

Archivo particular

La actividad empresarial en el área de la agricultura tiene un perfil de liderazgo que no está necesariamente asociado al creativo y al empático, y a las habilidades que por lo general surgen mucho más fuertes y robustas en las compañías de tecnología que crecen a tasas mucho más altas.



De esta manera, el economista Santiago Guerrero explica parte del estudio “Desempeño productivo y económico de las empresas ante las fortalezas naturales, capacidad, y estilos de liderazgo de los equipos directivos”, realizado por el Centro de Liderazgo del Cesa.



Guerrero, director técnico de la investigación, advierte que se analiza “la relación de las habilidades blandas que involucran temas de liderazgo con el desempeño económico de las empresas estudiadas”. Juan David Aristizábal, del Centro de Liderazgo del Cesa, explica que “este trabajo tuvo como centro la indagación sobre las necesidades de formación del talento humano de las empresas del país, que permite cada día aumentar la ética en la cualificación de las personas, fortalecer las culturas organizacionales, aportar a la toma de decisiones conscientes y ampliar las posibilidades de crecimiento económico y generación de valor de las empresas al mercado”.



ÁREAS DE ANÁLISIS



Se tuvieron en cuenta más de 150 empresas colombianas del tecnología, construcción, agricultura y comercio.



Es interesante observar que para tres de los cuatro sectores económicos de los cuales se recopiló información, el estilo de liderazgo predominante sea el creativo (agricultura, comercio y tecnología).



“No obstante, al analizar la información reportada por las empresas sobre utilidades netas y ventas en el 2020, los sectores que presentaron mejores resultados fueron aquellos que mostraron tener más del 50% de sus equipos en un estilo de liderazgo particular, específicamente, en el estilo analítico para el sector construcción, y el estilo creativo para el sector tecnología. Así, estas dos actividades tuvieron mejores rendimientos económicos medidos a partir de las ventas y las utilidades netas, y cuyos equipos mostraron predominancia en estilos de liderazgo, particularmente creativo y analítico respectivamente”, advierte la investigación.



Tras esta conclusión, la investigación entra en el detalle sobre el desempeño de las empresas de cada sector en cada una de los campos en donde se pueden detectar las habilidades de los líderes. Una de ellas es que el 38,1% de las 155 empresas encuestadas usan Internet para sus actividades productivas.



En el caso de Agricultura y de construcción ese porcentaje es apenas de 21,57% y 10,53% respectivamente.



Y la respuesta en torno a que no usan esta herramienta llega a 78,43 en agro y a casi 90 en construcción, señala el estudio. Mientras tanto, en las organizaciones que están en los sectores de comercio y tecnología, pasa todo lo contrario porque es mayor el número de las que sí hacen uso de Internet (Ver gráfico anexo).



Ante la pregunta sobre si las empresas venden alguno de sus productos y/o servicios por internet, también se notan diferencias por sector económico.



Las compañías que están en agricultura y construcción son aquellas que en mayor medida no venden sus servicios o productos a través de Internet (únicamente el 21,57% y el 18,42% respectivamente vende productos y/o servicios a través de plataformas), mientras que en el sector de comercio, el 58,1% de las empresas encuestadas afirman vender a través de canales digitales, advierte.



En el campo de investigación y desarrollo, el estudio indica que “las empresas que perciben una mayor facilidad en la proposición de nuevas ideas son las del sector tecnología, seguidas por las del sector comercio. Por el contrario, las de agricultura y construcción afirman que es difícil o medianamente difícil en mayor medida”.



En el terreno de la estructura organizacional y la flexibilidad laboral, se encuentra que únicamente 27,7% de las encuestadas ofrece flexibilidad en el esquema de trabajo.

Por las actividades económicas en cuestión, las del sector tecnología ofrecen en mayor medida flexibilidad en el esquema de trabajo (73,9% de ellas la ofrecen). En cambio, donde hay menor flexibilidad es el de agricultura (solo el 13,7% la tiene disponible).



