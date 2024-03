‘En tres años La Fazenda duplicará su producción’: OBA

El empuje de los empresarios colombianos está por todas partes, algunas empresas con más reconocimiento que otras, pero todas por un bien común, mejorar el país. Eso pasa con el Grupo OBA, que cuando se nombra pocas personas le identifican, pero si hablan de La Fazenda muchas personas reconocen la marca de productos cárnicos, de la cual OBA es uno de sus accionistas.



(Vea: La vertical de empresas de Uber crecerá 30% este año).



Sin embargo, no es la única empresa del Grupo, de él hacen parte Finantex, La Fazenda, Comertex, Iboma y Logisfashion.



En la dirección del grupo se encuentra, Adolfo Botero, quien además preside Comertex (proveedora de telas de gran tradición en el país).



Botero habló con Portafolio sobre dos de las empresas de esta organización.



¿Cómo surge La Fazenda?

​

Se gestó en Santander, junto con un gran amigo, Jaime Lievano. Aquí en Santander, comer cerdo no era bien visto. El consumo no marcaba nada.



Era la época de la negociación del TLC con EE. UU. Jaime Liévano, era avicultor, con Mac Pollo. Y todos asustados porque nos inundarían con cuartos traseros de pollos.



Yo estaba por el sector textil. Y en un punto Liévano me mostró que si producíamos el alimento de los pollos nos ahorrábamos 20% en producción, y en ese momento la pelea con EE. UU. era por un arancel del 10%.



Y me dijo que iba a montar criadero de cerdos en el país e iniciamos a buscar terrenos en Colombia, zonas donde se pudiera sembrar maíz y soya que es el 80% de lo que comen los pollos y los cerdos. Así que miramos quien era el mejor en producción, en esos cultivos y vimos que era Brasil y que la tierra era igual que en los Llanos.



Colombia tiene tres regiones optimas para la producción de esos cultivos: el Llano, Valle del Cauca y Magdalena Medio, escogimos la Altillanura.



Luego revisamos y vimos que el cerdo es el animal que más proteína genera. Mire, la vaca da un ternero al año y son 220 kilos año, la cerda da 10 lechones. Y luego nos dieron 12 lechones, con 120 ó 140 kilos en seis meses cada animal.



Ahora esperamos que en tres años podamos tener 20 lechones por cerda.



(Vea: Compensar abre las puertas de una nueva sede en Bogotá enfocada en el adulto mayor).



¿Cómo garantizan la calidad?

​

Usamos la misma raza, producimos el 80% de la alimentación -soya y maíz- con lo cual tenemos toda la trazabilidad, tipo de animal y comida.



Cuando arrancamos el consumo del país era 6 ó 7 kilos per cápita. Hoy estamos en 13 kilos per cápita.



¿En dónde son fuertes?

​

En Bogotá tenemos el 55% el mercado. Los que más consumen son los estratos bajos.



¿A qué otra región proyectan entrar?

Adolfo Botero, presidente del Grupo OBA (dueño de La Fazenda) y presidente de Comertex. Cortesía



Vamos a entrar fuerte en la Costa Atlántica. Y hoy en los Llanos Orientales, estamos ganando terreno, ya se hace mamona con cerdo.



¿Planean seguir creciendo?

​

Ya tenemos un tercer modulo más allá de Vichada, nosotros producimos alimento sólo para Colombia, no exportamos.



Nuestro proyecto es que a tres años vamos a duplicar la producción.



Hoy tenemos cerca de 25.000 cerdas que son las que se usan para la producción de lechones y usamos 40.000 hectáreas para generar el alimento que consumen, esto es cultivos de maíz y soya. Así que esperamos llegar a 50.000 cerdas y para su alimentación tendremos que lograr entre 80.000 y cien mil hectáreas de cultivo de soya y maíz.



¿Cómo manejan los cultivos?

​

Para ser competitivos buscamos tener la mejor máquina, la mejor semilla, la mejor recolectora. Siempre nos compararnos con el mejor del mundo.



Y en cada cosecha revisamos producción y calidad. Y le cuento que convencí a mis socios de intercalar cultivos para mantener los suelos, así que comenzamos a sembrar algodón.



En enero tuvimos la primera cosecha y logramos 3,4 toneladas por hectárea en la Altillanura, una buena cifra si se considera que la de EE. UU. es de 5,5 o 6 toneladas por hectárea.



Para que quieren el algodón …

​

Pasamos a otra empresa que presido, Comertex, una textilera que está cumpliendo 50 años de existencia y en la cual llevo 40 años trabajando.



Así que el proyecto es integrar los mismos campos de soya y maíz para sembrar algodón para integrar el sector y tener hilandería, tejedores, confeccionistas y retail.



Esta empresa ya es segunda generación y le estamos entregando a la tercera generación.



Y allí miramos como nos reinventamos para competir con los grandes del mundo. Trabajamos con más de 2.500 confeccionistas a los que proveemos la parte textil. El año pasado comercializamos 30 millones de metros de tela.



Otro de los fantasmas del TLC era que acababa con la industria textil…

​

Hay unas fábricas en Colombia que se están reinventando como Grupo Cristal, Pat Primo, La Fayette y Enka de Colombia.



Le da a uno pesar como se va acabando Coltejer y Fabricato cerrando líneas.

Luego ve que el tejido de punto y nuevas telas crecen. Y uno ve una Colombia exportadora de ropa intima.



Nosotros debemos apuntar a lo que nos permita competir mundialmente con fajas, ropa interior, que nos diferencian con valor.



(Vea: ‘Demanda de mano de obra se afecta por freno a inversiones’).



CÉSAR GIRALDO

Periodista Portafolio