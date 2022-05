En vacaciones de junio se verán efectos de la inflación, según Acolap

Uno de los sectores que sigue recuperándose es el de atracciones y parques de diversiones. Sin embargo, frente a todos los avances, todavía no logra disipar las nubes negras que deja la situación económica del país.



En entrevista con Portafolio, Ángela Díaz, directora ejecutiva de Acolap (Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones), habló sobre cómo se encuentra el sector y de las peticiones que los empresarios le hacen al próximo Gobierno.

¿Cuál es la situación actual del sector?



Después de un año complicado como lo fue el 2021, dado que la primera parte tuvimos que trabajar con fuertes restricciones, logramos cerrar con cifras positivas. La sorpresa fue el comportamiento que evidenciamos durante la Semana Santa, ya que registramos un crecimiento del 20%, comparados con el 2019. Con estos resultados esperamos que el resto del año siga presentando un buen comportamiento de manera tal que para el 2023 podamos hablar de clara recuperación del sector. A pesar de los buenos resultados, la herida que nos deja un año sin operación es fuerte y los empresarios continúan recuperando empleos y flujo de caja.



¿Cuál es el balance de los establecimientos, se reportan cierres definitivos?



Las marcas Divercity y Happyland Colombia, cadena chilena de centros de entretenimiento, cerraron definitivamente. Sin embargo, el espacio que dejó Divercity ha sido ocupado por Playland. Este afiliado trae una propuesta muy interesante, un parque a cielo abierto en un centro comercial, que esperamos que pueda estar operando en un año. Este proyecto, sin duda, nos tiene con buenas expectativas. Si bien se dio el cierre de 40 establecimientos en todo el país, hemos tenido la apertura de ocho nuevos centros de entretenimiento que nos evidencia la reactivación.



¿Con la nueva normalidad qué buscan los consumidores en materia de entretenimiento?



Luego de la pandemia, las personas entendieron la importancia que tiene la recreación y el sano esparcimiento. Claramente, esto debe ir acompañado por la generación de empleos estables, ya que de nada sirve tener las ganas de querer disfrutar en familia, si no se tienen los recursos necesarios para ello. Por su parte, en la medida en que hay personas que han podido mejorar su calidad de vida, también ha ganado el gusto por regresar a este tipo de espacios de diversión. Actualmente, los consumidores buscan cada vez más regresar a los parques y encontrar nuevas atracciones, lo que termina representando un gran reto para el sector que debe destinar altas inversiones en innovación y seguridad.





Ángela Díaz, directora de Acolap. María Camila González/Portafolio

Estamos en un año de elección presidencial ¿Cuáles son las peticiones que hacen los empresarios de este sector?



Lo que queremos plantearle al próximo Gobierno es que nos acompañe en la idea de considerar nuestra actividad como un servicio esencial. Hemos visto la importancia que tiene la recreación y el sano esparcimiento en la salud y en el bienestar emocional de las familias.



Asimismo, queremos seguir con nuestra reactivación, por lo cual pedimos que el sector de parques temáticos siga siendo incluido como un beneficiario de la exención permanente sobre tasa de energía; recordemos que hace menos de un año se radicó un proyecto ante el Congreso que pide volver permanente la exención de la sobretasa de energía al sector hotelero, nosotros la tenemos vigente hasta diciembre de este año. Queremos que el sector siga siendo incluido porque la energía es uno de los costos más altos que tiene el sector y ese ahorro ha servido para que los empresarios tengan flujo de caja, recuperen empleos y puedan realizar inversiones en innovación.



La seguridad jurídica es otra de las propuestas, ya que los incentivos que hemos tenido para la creación de nuevos parques temáticos y la exención de renta para aquellos que remodelen ha sido importante. Queremos tener esa tranquilidad y seguridad de que estos beneficios se van a mantener y que no va a existir una normativa que ponga en riesgo al sector en este momento.



¿Cuáles son sus expectativas para la mitad de año?



Esperamos mantener esa cifra de crecimiento del 20%, ojalá logremos superar la meta. Eso sería un resultado positivo dada la tendencia que traemos. Las vacaciones de mitad de año son importantes, dada su extensión. Si bien en Semana Santa tuvimos un millón de visitantes en los parques en todo el país, esperamos duplicar esa cifra para las vacaciones de mitad de año, ya que tenemos como mínimo 15 días. Esperamos que alrededor de dos millones de personas visiten los parques a mitad de año. Asimismo, están nuestras expectativas para diciembre.



¿Cuáles son los retos que se vienen?



Uno de los retos que tenemos como país es que las cifras de menos vacunados deben seguir subiendo. El segundo reto son las expectativas que se tienen con el crecimiento económico del país. Estamos preocupados por los niveles tan altos de inflación, que no solamente se vienen dando a nivel Colombia si no en todo el mundo. Esto sin duda sí impacta el bolsillo de los consumidores colombianos, a la clase media, es allí en donde vienen riesgos y retos muy importantes.



¿Cómo les afecta la inflación?



Este es un tema que no depende de nosotros, pero recibimos todos sus efectos. Ese aumento que se decretó en el salario mínimo creemos que ya debe estar teniendo un efecto cero por los altos precios en alimentos y bienes de primera necesidad. Sin duda esto hace que las familias restrinjan sus gastos de alguna manera. Si siguen las alzas inflacionarias vamos a ver ese impacto en las vacaciones de mitad de año. Confiamos que las medidas que se están tomando, por parte del Gobierno, surjan efecto para ver niveles de inflación más bajos.

JOHANA LORDUY