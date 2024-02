Enel considera no salir de sus operaciones en Argentina

Archivo particular

Enel está a punto de desechar sus planes de vender sus operaciones restantes en Argentina, lo que la convertiría en la primera empresa internacional en cambiar de estrategia desde que Javier Milei asumió el cargo prometiendo mejorar el clima de negocios de la nación sudamericana.

Si bien aún no ha tomado una decisión final, es probable que la mayor empresa de servicios públicos controlada por el Estado de Italia mantenga a la distribuidora de energía Edesur después de que Milei se comprometió a liberalizar el mercado energético del país, según personas familiarizadas con el asunto.



Permanecer en Argentina marcaría un sorprendente cambio de rumbo para la empresa que recientemente descargó allí dos de sus operaciones: las centrales térmicas Enel Generación Costanera y Dock Sud.



Esas ventas formaron parte de un plan de enajenación de activos por valor de 21.000 millones de euros (US$22.800 millones), anunciado en 2022, que incluía salidas de Argentina y Perú.



Enel declinó hacer comentarios. La reconsideración se produce tras una reunión en enero entre Milei y el director ejecutivo de Enel, Flavio Cattaneo, en el aeropuerto internacional de Buenos Aires.



Cattaneo, quien asumió como director general en mayo pasado, salió del encuentro optimista sobre el enfoque de Milei hacia la debilitada economía argentina y comenzó a repensar el plan de abandonar el país, informaron La Nación y otros periódicos locales.



Está previsto que Milei viaje a Roma el 11 de febrero, donde la primera ministra Giorgia Meloni lo recibirá para conversaciones estatales de alto nivel. Desde que asumió el cargo el 10 de diciembre, ha presionado agresivamente para reformar la economía argentina afectada por la crisis.



A los pocos días de asumir su mandato, publicó un amplio decreto, ahora vigente, para reducir la regulación gubernamental. Por otra parte, un extenso proyecto de ley de reforma que otorgaría al presidente poderes de emergencia sobre los precios de la energía se está abriendo camino en el Congreso, y es posible que se vote el viernes.



El gobierno también está planeando una revisión plurianual a largo plazo para actualizar los precios.



Enel se encuentra entre las empresas internacionales que han acogido con satisfacción el cambio en Argentina del fuertemente proteccionista ex presidente Alberto Fernández.



En las últimas semanas, las políticas de Milei se han ganado los elogios del director general de Techint, Paolo Rocca.



El presidente argentino también mantuvo una conferencia telefónica con el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, y dijo que organizará una cumbre de líderes tecnológicos en su intento por proyectar confianza en medio del empeoramiento de las previsiones económicas.



Aún así, la medida equivale a una apuesta masiva para el nuevo líder, quien se ha visto obligado a suavizar sus reformas iniciales en un intento por lograr su aprobación en la legislatura, donde su partido tiene sólo una pequeña minoría.



Milei ha debilitado algunas de las disposiciones sobre energía de emergencia del proyecto de ley, frenó sus medidas de austeridad y suspendió los planes para privatizar la petrolera estatal YPF SA.



Los activos de Enel en Argentina, que actualmente tienen un valor insignificante, deberían volverse más rentables bajo los planes de Milei de deshacer los generosos subsidios a la energía que han convertido las facturas de servicios públicos en una ganga para los consumidores, incluso para los estándares latinoamericanos.



Desde la crisis económica del país en 2002, los precios de los servicios públicos han sido congelados por la fuerza o mantenidos muy por debajo de la inflación, excepto por un breve período durante la administración proempresarial del ex presidente Mauricio Macri.



El decreto de desregulación de Milei seguirá vigente a menos que ambas cámaras del Congreso lo rechacen. Esta semana un tribunal argentino dictaminó que un plan clave de reforma laboral era inconstitucional, asestando un golpe al presidente.



Milei también liberó las importaciones, que anteriormente estaban congeladas bajo un programa altamente discrecional, y devaluó la moneda oficial en más del 50%. Cattaneo ha emprendido una amplia revisión de la estrategia de Enel, adoptando un enfoque selectivo que ha tratado de evitar ventas apresuradas de activos y centrarse en proyectos renovables y redes de distribución de mayor margen.



Los últimos comentarios públicos de la compañía sobre sus planes en Argentina se produjeron en noviembre, cuando el director financiero, Stefano De Angelis, dijo que "verá qué pasa con Milei".

BLOOMBERG