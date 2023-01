Chec y Essa, las empresas que más compras de energía hacen en bolsa

Durante 2022, el servicio de la energía eléctrica tuvo un alza en los precios de 22,4% de acuerdo con los datos del Dane. Esta es una de las mayores subidas en los últimos años de este servicio y se ha dado a pesar de que el país experimenta una de las temporadas de mayor hidrología en el siglo, que ha llevado a los embalses a niveles históricos.



Esto ha hecho que la energía producida con centrales hidroeléctricas haya subido hasta 85,1% durante diciembre, según datos de XM, operador del mercado eléctrico en el país.



La situación llevó a que el Gobierno Nacional buscara medidas que solucionaran el alza repentina para aliviar así la inflación. Adicionalmente, tanto el Ministerio de Energía como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios levantaron alertas por el alto precio en la venta de energía en bolsa, cuyos mayores aportes son hídricos.



Este incremento en los precios de venta en bolsa tiene una implicación directa en los precios de la energía final de los consumidores, dado que las empresas comercializadoras tienen una parte de la energía comprada por medio de contratos y otra parte la compran por medio de la bolsa.



De acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, en noviembre, la exposición de algunas empresas a los altos precios de la bolsa se incrementaron. Por ejemplo, Chec (parte del grupo EPM y comercializadora en Caldas), tuvo para ese mes la mayor adquisición en bolsa, siendo 41,2% de sus compras de energía. Esto es un incremento de 7,9 puntos porcentuales frente a lo adquirido en la bolsa el mes anterior (octubre).



Le sigue Essa, también de EPM, con 27,7 % de compras en noviembre hechas a precio spot.



Marco Vera, consultor en energía, explicó que a cierre de año, los contratos de compra tienden a vencerse, por lo que es probable que haya un incremento en las adquisiciones mediante la bolsa.



Explicó que en Colombia, al ser principalmente hídrica la generación, hay una mayor volatilidad en la bolsa y por esto se usan los contratos de largo plazo, buscando una cobertura ante los cambios drásticos que se pueden presentar.



Si bien en Colombia no existe una regulación que estipule cuál es el nivel mínimo que una empresa debe tener por medio de contratos, sí se considera que un nivel 80% contratado y 20% en bolsa es prudente.



Sin embargo, hay compañías que superan estos niveles, como es el caso de Air-e, que tiene toda su energía comprada por medio de contratos.O el caso de Chec, que se acerca a 60% de su energía contratada.



Vera explica que la regulación, para proteger a los consumidores, estima que aquella parte de energía que no se pueda adquirir a largo plazo y por ende deba ser comprada a precios spot se puede transferir a las tarifas. Pero únicamente en caso de que sea un porcentaje residual.



No obstante, hay una regulación que sí estipula que para acelerar la integración de energías renovables no convencionales al sistema, las empresas de comercialización debían adquirir al menos 10% de su energía de estas fuentes.



Javier Lastra, presidente de Afinia, explicó que para 2023 ya están cumpliendo este objetivo y que están haciendo las adquisiciones necesarias para cubrir sus necesidades hacia 2025 y 2026.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio