Por qué es necesario que las empresas se involucren en grandes debates

En la nueva era de la pospandemia, las empresas deben dar un golpe de protagonismo y formar parte de las discusiones propias de los países ante un mundo que avanza a pasos agigantados. Así lo cree Enrique Sánchez de León, consejero y director general del capítulo España de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).



En entrevista con Portafolio, el directivo, de visita esta semana por Colombia, también nombró las habilidades que serán demandadas por los directivos en la pospandemia y recalcó que el país tiene una inmensa oportunidad en la reconfiguración de las cadenas globales de valor, una discusión a la cual tendrá que estar muy de cerca.



¿Qué es APD y a qué se dedica?



Esta es una organización empresarial sin ánimo de lucro, que tiene origen en España hace más de 60 años y que está compuesta por unas 3.200 empresas. Hace unos años se planteó ayudar a la constitución de asociaciones hermanas en toda una serie de países, entre ellos Colombia, con el fin de intentar proporcionar información, capacitación, y networking a los cuadros directivos de las compañías porque creemos que cuanto más formados están, mientras hay más capacidad, es más fácil el progreso del país.



¿Cómo es actualmente su presencia en Colombia?



APD de Colombia nació hace unos ocho o nueve años, en este momento la componen unas 100 empresas asociadas. En nuestra forma de trabajar intentamos hacer tres tipos de servicios: información, capacitación en temas como la geopolítica hasta las habilidades blandas, y luego una parte de networking, fundamental en un mundo tan globalizado.



Como expertos en la formación de directivos, ¿cuáles son esas habilidades que deben tener los ejecutivos en la pospandemia?



Una de las cosas que esta pandemia ha hecho es acelerar de manera definitiva dos tendencias que antes ya se vislumbraban. Una es la preocupación por la sostenibilidad, ya no se entiende un directivo que no apueste por esta materia en el sentido de no solamente el entorno o el cambio climático, sino también en el sentido de transparencia o buen gobierno empresarial.



La otra tendencia es el tema de la transformación digital. En este momento un directivo que no sea consciente de la digitalización del mundo, de la necesidad de las empresas de digitalizarse, es un directivo que no tiene futuro. Luego, es verdad que esta pandemia lo que está demandando son las habilidades blandas: pensamiento crítico, creatividad... Cosas intrínsicamente humanas que no sean susceptibles todavía de ser apropiadas por las máquinas. Esas habilidades blandas son cada vez más demandadas por las empresas.

Aprovechando su visita en el marco de un foro de cooperación hispano-colombiano, ¿cuáles son esas oportunidades entre ambos países?



Yo creo que las relaciones entre España y Colombia siempre han sido absolutamente sólidas y han ido creciendo. Creo que se ha ido estableciendo más un clima de confianza entre los dos países, una percepción de seriedad para las inversiones que se ha trabajado durante mucho tiempo.



Ahora, en cuanto a tendencias globales, la gran fábrica del mundo (China), ya no es la única fábrica del mundo, es decir, por el tema de las restricciones de las materias primas y de las cadenas de suministro, grandes compañías del mundo estén buscando alternativas y yo creo que toda Latinoamérica, pero especialmente en Colombia, puede ser una gran alternativa a esa gran fábrica del mundo. A partir de ahí las posibilidades son enormes.



Por otro lado, ¿cuáles son esas tendencias que pronostican para la economía en los próximos años?



En primer lugar, creo que el capitalismo se está reinventando. Desde el pronunciamiento del Business Roundtable hace tres años, las empresas se han dado cuenta que no solo trabajan para sus accionistas sino también para todo sus stakeholders. Luego también está el tema de que ya no hay una sola despensa del mundo, hay varias; el mundo se está dando cuenta que hay que diversificarse para asegurarse los suministros y países como Colombia tienen una gran oportunidad. A su vez también está el tema de la tecnología y de los jóvenes, los cuales no están apostando por trabajar, así como del envejecimiento de la población.



¿Cómo debe ser el papel del empresariado frente a estos escenarios?



Son las tendencias que los empresarios tienen que adivinar y posicionarse, y algo que han hecho estos en casi todo el mundo es estar ajeno a las grandes tendencias, como la educación. No puede ser que le de igual cómo se está educando en su país, porque entre otras cosas, de las universidades va a tener que sacar el talento. Las empresas en general van a tener que dar un paso adelante en el protagonismo de los grandes debates porque no se pueden mantener ajenas a un mundo que avanza rápido.



