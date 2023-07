DHL Supply Chain ve un gran potencial en el mercado de Colombia

DHL Supply Chain, empresa de logística y parte del Grupo DHL acaba de anunciar una inversión de 500 millones de euros en el mercado latinoamericano en donde Brasil y México captarán la mayor parte y a continuación estarán Colombia, Chile y Perú.



Oscar de Bok, CEO Global de DHL Supply Chain y Agustín Croche, CEO de DHL Supply Chain Latinoamérica, hablaron con Portafolio.



¿Qué participación va a tener Colombia en la inversión que se anuncia?



En este caso no tenemos una cifra exacta. La mayor parte de esta inversión va a llegar a México y a Brasil, y un poco menos de un tercio será para Colombia.



¿Qué sector de los que DHL tiene en el mundo no maneja en Colombia?

Una buena parte de lo que no hay en Colombia, por ejemplo, son las grandes montadoras de autos. Sin embargo, lo que sí tenemos es una red de transporte de piezas automotrices para los distribuidores de diferentes marcas. En Colombia tenemos nuestra red de after market. Si vemos en Colombia, hay mucha importación de autos, con la necesidad de distribución de piezas para reparación.

¿Cuáles son las principales líneas de la descarbonización por US$7.000 millones que realizarán?



Son US$7.000 millones que se están invirtiendo de forma global. Primero tenemos el área de DHL Express, que es la aerolínea. Ahí estamos trabajando principalmente con combustibles alternos y en segundo lugar tenemos el transporte. Nuestras flotillas de camiones, que estamos tratando de que sean más bien eléctricos o que utilicen también algún tipo de biocombustible o combustible alterno. Estos serían los dos puntos principales, pero además estamos trabajando en que haya edificios que sean neutros en carbono.



Dentro de la inversión de 500 millones de euros, estamos trabajando en que nuestros campus logísticos tengan esta neutralidad de carbono y además estamos también trabajando en los planes de certificación para nuestro personal en donde lo que estamos buscando es que haya capacitación para nuestro personal, por 18 meses y que se llama Supervisor Academy, en donde lo que buscamos es que nuestros líderes de primera línea sean los que tengan esta capacitación para que dentro de la misma compañía tenga la oportunidad de crecer.



Además, estamos trabajando mucho con el análisis de datos y también con la inteligencia artificial con la que podemos hacer una mejor planeación, lo cual también nos ayuda a economizar y a disminuir las emisiones de carbono y trabajamos con una herramienta para acumular toda la información necesaria para que nosotros podamos trabajar de mejor manera nuestras rutas de transporte. Es una plataforma digital que une los clientes con las compañías de transporte en un ecosistema.



¿Cómo va a ser la capacitación virtual con simuladores?



Es una forma de que los empleados tengan crecimiento dentro de DHL con los montacarguistas. Algunos otros empleados quieren seguir creciendo sus carreras y una de ellas es ser montacarguista. Nosotros damos estos entrenamientos para certificarlos.



Lo que hemos visto es que al usa los simuladores podemos acortar el tiempo de preparación de la gente.



Hay un plan llamado Certified Program que es para absolutamente todos los trabajadores, pues somos 160.000 empleados en el mundo.



Hay un pasaporte, como el que tienen todos los gobiernos del mundo para sus ciudadanos que viajan al exterior, pero en DHL se utiliza para poder marcar cada uno de los cursos. Es poder sistematizar y asegurarse de que la capacitación sea exactamente igual en cualquier lugar del mundo y con esto también se asegura que haya una consistencia dentro del crecimiento del mismo negocio.



Algo que se busca es que al momento de contratar a alguien, así empiece en un puesto muy sencillo o con responsabilidades muy simples, a través de esta capacitación, ellos puedan asegurarse de que dentro de la empresa puedan seguir creciendo y alcanzar puestos de mayor rango.



Y esto se le puede pedir a cualquiera incluso hasta los mensajeros. Es el mismo pasaporte para todos. El pasaporte es como un viaje. Cada parada o curso es un sello.

¿Ya se normalizaron las cadenas de suministro?

Las cadenas de suministros poco a poco se han estabilizado. Sin embargo, no es que vayamos a regresar a lo que se conocía previo a todos estos sucesos como la pandemia o la guerra en Ucrania, el mundo ha cambiado y, por lo tanto, también la cadena de suministro. Sabemos que China se está estabilizando y eso también va a favorecer las cadenas de suministro, pero no serán las mismas que antes de la pandemia.



Me voy a referir al omnishoring pues las compañías ahora no quieren que sus componentes clave vengan solamente de un mercado. Han decidido diversificar, una tendencia que está en crecimiento y vemos que ahora lo que buscan es que vengan de mercados como México, Malasia, India, o Vietnam, entre otros, para que tenga diferentes puntos específicos de donde puedan obtener estos componentes clave. Estamos viendo que China se está estabilizando y que hay un volumen creciente, pero también estamos viendo que hay una mayor inversión en otros mercados para asegurarse de que no ocurra lo que pasó durante la pandemia.



El omnishoring es importante porque se necesita tener alternativas de acceso a los materiales que se necesitan.

‘La única certeza ahora es la incertidumbre’

Sabemos que ahora la única certeza es la incertidumbre y lo desconocido, porque es lo que ha estado pasando en los últimos años.



La inflación ha afectado las cadenas de suministro y además de que encareció los procesos, también se encarecieron los bienes y productos. Las principales razones son el incremento en los precios del combustible y de los costos laborales.



Aparte de México, Brasil, Colombia es importante por su mercado y su ubicación geográfica. Adquirimos la compañía Suppla en 2018 y seguimos invirtiendo en el desarrollo de los centros logísticos para que tengan las mismas herramientas y entrenamientos que en otros países, pues vemos un potencial grande en Colombia. La necesidad de cadenas logísticas mucho más resilientes existe y apostamos en el país.



