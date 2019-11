‘Entraremos en el mercado de los probióticos’

Son más de 30 años los que Heel lleva en el país y la empresa alemana dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos de origen natural quiere seguir fortaleciendo su presencia en el mercado local, pues es el tercero en sus ventas globales.



De acuerdo con Edgar Mohs, gerente general de la firma, las novedades y desarrollos futuros son los probióticos y otros medicamentos para el tratamiento de sus usuarios.



¿Cuál es el balance y hacia a donde apuntan?



Estamos entre las 20 compañías más grandes del país en el segmento de medicamentos de prescripción, nosotros estamos enfocados en unas áreas claramente definidas, como los problemas osteomusculares, osteoarticulares, respiratorios, gastrointestinales, trastornos del sistema nervioso central y una línea importante de lo que es detoxificación, para la eliminación de las toxinas que se van acumulando en el cuerpo, ya sean endógenas o exógenas.



Estamos enfocados en esto y también en algunos productos en otras áreas, como la piel y demás pero no son las más fuertes de nuestro portafolio.



Entre nuestros aliados hay más de 8.500 médicos de distintas especialidades, pediatras, reumatólogos, ortopedistas, fisiatras, dermatólogos, neumólogos y otorrinos.



Tenemos dos grandes divisiones la medicina humana y la veterinaria, pocas personas saben esto y es que si Heel ayuda en la resolución de un problema de un humano, posiblemente hay un medicamento similar que le pueda dar respuesta a las mascotas, y hemos visto que allí tenemos más posibilidades en perros, gatos y caballos, en los que se puede invertir lo mismo que se destina en un tratamiento para un ser humano.



¿Cómo ven las posibilidades de exportar desde Colombia o llegar a otros mercados?



No tenemos una oficina propia en Ecuador, pero lo manejamos con un distribuidor desde acá, lo que hacemos es que compran directamente a la casa matriz y ahí ya existe un mercado de casi un millón de euros anuales.



Colombia regionalmente está mucho más arriba, nuestras ventas aproximadas están en 20 millones de dólares y estamos creciendo este año alrededor del 16%.



No pensamos en exportar desde acá porque todo llega directo desde la casa matriz en Alemania, lo que tenemos en Colombia es una operación logística muy grande que involucra a todas las regiones del país, con más de 200 empleados directos y con una fuerza de ventas de casi 100 personas.



Sí nos hemos tratado de ver como un centro de acopio o una zona franca para la región, pero no hemos definido nada.



¿En el caso de los animales, también se tratan las mismas patologías que en los humanos?



Los medicamentos veterinarios pasan por el proceso usual y tienen un registro diferente, unos van por ICA y los otros por el Invima, los tratamientos en sí pueden llegar a ser los mismos, los animales también sufren de osteoartritis, de dolores musculoesqueléticos, o tener molestias gastrointestinales, el nombre de la patología puede ser diferente pero el área no.



Los productos tienen sus diferencias en su presentación y en sus composición pero también las más comunes en los casos de los animales son las osteomusculares, gastrointestinal o respiratoria.



Hay una enfermedad que puede acabar o terminar con la vida de un animal en cuestión de días y es el moquillo, nosotros tenemos un producto que es un inmunoestimulante que sube las defensas de los animales desde que nacen y puede evitar o disminuir los riesgos de contraer estas patologías en los primeros días de vida.



¿En que novedades están trabajando y hacia que mercados apuntan para innovar?



Vamos a tener pronto en el mercado una línea de productos probióticos que tienen mucha fuerza y que es con organismos vivos y se usan principalmente para temas gastrointestinales y pronto veremos que podrán tener efecto en otras áreas y órganos del cuerpo.



Heel en España ya tiene una línea de seis productos, unos para temas de metabolismo, gastrointestinales, piel, otros para el uso veterinario y en eso estamos trabajando.

Buscamos gestionar mejor su uso en el cuerpo, por casos como los excesos de antibióticos y lo hacemos también más especifico en distintas partes del cuerpo. Estos desarrollos y líneas nuevas los tendremos en Colombia a finales del 2020.



También lanzaremos unos productos para el tálamo, hipotálamo y la hipófisis, lo que llamamos ejes hormonales y que tienen la misión de balancear el organismo, todo esto cuenta con el apoyo científico internacional y bajo guías de manufactura de alta calidad, bajo todos los lineamientos.



¿Qué tan importante es Colombia para la empresa?



Nadie se imaginaría y esto no es lo normal en la industria farmacéutica que somos el segundo país en ventas a nivel mundial y estamos claramente debajo de la casa matriz de Alemania, eso no pasa en el mercado, por eso somos muy importantes.



Vemos que los especialistas colombianos tienen una apertura más amplia a los tratamientos, desarrollos y a integrar a los medicamentos de origen natural.



Eso lo podemos medir con los participantes globales de medicina y desarrollos y vemos que Colombia siempre está en los primeros sitios en estos conteos.



Esto habla de la integración de la medicina tradicional y la natural, de la respuesta que se ofrece a los pacientes y de los tratamientos que pueden llegar a ser más efectivos o a complementar las acciones.



Muchas veces vienen a esta medicina por un problema de salud no resuelto y no es necesario que sea una patología rara, es solo que los medicamentos convecionales no han dado respuesta y la encuentran en nuestros productos.