Solicitudes de insolvencia en 2021 crecieron 36 % frente a 2020

La Corte dice que acudir a un proceso ejecutivo no es un criterio diferencial entre los acreedores de un trámite de insolvencia.

En los primeros seis meses de 2021, un total de 615 empresas presentaron a la Superintendencia de Sociedades su solicitud para entrar en proceso de insolvencia, cifra que representó un incremento del 36% frente al mismo periodo de 2020.



Allí, el 78,86% de estas postulaciones correspondieron a procesos de reorganización y el 21,14% restante, a trámites de solicitudes de liquidación.



Para este año, si bien se hubiera esperado que las solicitudes a este proceso hubieran caído, hay que tener en cuenta, como explicó el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, en el informe previo, “la insolvencia tiene un periodo de maduración de 6 a 18 meses, por lo que los rezagos de la crisis se verán en un incremento de solicitudes del año 2020 en el 2021”.



Desde el 2006 en Colombia esta normatividad se rige a partir de la Ley 1116, que se estableció para la protección del crédito, recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y generadora de empleo.



Los dos procesos que la componen son principalmente el de reorganización, donde se pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional; y el de liquidación judicial, “que persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor”.



Para Juan Pablo Dávila, profesor de Inalde Business School, el resultado en solicitudes de este año se explica porque en 2020 hubo tanto subsidios a la operación, como alivios en la carga financiera. “Pero, además, este año hubo meses donde por el paro la actividad económica cayó y hubo encierros, causando que el efecto no fuese tan diferente al del año pasado”.



Por ciudades, Bogotá fue de lejos la que presentó el mayor número de solicitudes con 303, más de la mitad registradas. A esta le siguieron Medellín (87), Bucaramanga y Cali (71), Barranquilla (41), Manizales (22) y Cartagena (20).



LOS ADMITIDOS



Del universo de 615 solicitudes que recibió la Superintendencia de Sociedades en los primeros seis meses de este año, solo 376 fueron admitidas (311 de reorganización y 65 de liquidación).



Esto obedece a que muchas de las compañías que se presentan, o no cuentan con la información completa requerida, o porque la entidad efectúa requerimientos adicionales que necesitan concretarse para dar cierre a la solicitud.



En relación con el tipo de solicitudes admitidas a procesos o trámites de insolvencia durante el primer semestre de 2021, es importante resaltar que un 76,33 % acudieron al uso de los mecanismos de insolvencia contemplados en los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020.



Estos fueron creados el año pasado para sobrellevar la crisis causada por el covid-19 y son conocidos como procesos de Reorganización Abreviada, Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización - NEAR, Liquidación Simplificada.



De acuerdo con la entidad, 171 solicitudes fueron admitidas en Bogotá, mientras que las correspondientes a las regionales (demás ciudades) completaron 205 solicitudes avaladas.



Finalmente, el inventario consolidado arrojó un total de 3.679 procesos de insolvencia con activos por $67 billones y 200.287 trabajadores, de los cuales 2.942 son procesos de reorganización (en trámite 1.257 y en ejecución 1.685) y 737 son procesos de liquidación.



Allí, 235 empresas pertenecen al sector de agricultura, 855 de comercio, 421 de construcción, 638 de manufactura, 66 del minero y 1.065 de servicios, para un total de 3.280 empresas.



CARTERA VENCIDA



El indicador de la calidad por mora (cartera vencida mayor a 30 días) de la cartera comercial de los establecimientos de crédito en junio de 2020 era de 4,01% y al cierre de mayo pasado -pues las entidades no han reportado las cifras a junio-, era de 4,51 %, es decir, el deterioro de esa cartera subió 50 puntos básicos o medio punto porcentual, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera.



La cartera total de los establecimientos de crédito en junio de 2020 era de 3,84 % y a mayo pasado era de 4,85 %.



