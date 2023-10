‘Desde Colombia, L’Oréal atiende más de 17 mercados’

Desde la planta en Funza, Cundinamarca, la gigante L’Oréal exporta a más de 17 países, lo cual ha llevado a incrementar la capacidad de producción, explica Alberto Mario Rincón, director general para Centroamérica y Región Andina.



El directivo destaca el desempeño en el mercado colombiano, el cual muestra crecimientos superiores a los de Latinoamérica.



¿Cómo les fue en el primer semestre?



L’Oréal a nivel mundial en el primer semestre mantuvo el ritmo de crecimiento con un 13,3% vs. el año anterior, por encima del mercado que aumenta cerca del 7%, lo que nos permite obviamente seguir ganando participación de mercado y fortalecernos como líder mundial de belleza. La buena noticia es que este desempeño fue en todas las regiones. Latinoamérica, creció 23,6% y fue una de las regiones del grupo con mayor crecimiento.



¿Y en Colombia?



En el negocio seguimos con un crecimiento acelerado doble dígito, por encima de lo que registra Latinoamérica, y por encima de lo que viene creciendo el mercado. Esa dinámica es algo muy bueno en medio de las noticias en torno a que la economía está un poco estancada.



¿A qué atribuye ese resultado en el país?



Son varias razones. Una es que seguimos entendiendo muy bien el mercado y el consumidor en términos de cuidado de la piel, un tema que se ha convertido en nuestra principal categoría en Colombia, en especial con nuestras marcas de dermocosmética activa como La Roche Posay y Vichy, pero también con marcas de consumo masivo como Garnier y L’Oréal París.



Segundo, el negocio de maquillaje repuntó. En la pandemia estuvo muy golpeado y lleva dos años en franco crecimiento. De hecho, estamos muy por encima de lo que vendíamos en 2019. En maquillaje, además de la fuerza de la marca Vogue, número uno de belleza en Colombia, tenemos a Maybelline con un portafolio de innovación y crecimiento en el mercado nacional. Igualmente, hay unas innovaciones en cuidado del cabello. Y se han hecho inversiones importantes en estrategias digitales.



En este panorama también ha sido fundamental el desarrollo de nuestros clientes en Colombia como, por ejemplo, Farmatodo, Medipiel, Grupo Éxito y Cruz Verde.



Y hay que agregar el mayor crecimiento del comercio electrónico.



¿Cómo ver esta dinámica frente a la desaceleración?



Históricamente, el negocio de la belleza ha sido contracíclico, no va necesariamente alineado con el desarrollo económico del país, va alineado más bien con la oferta que hagan las marcas, pero también es un negocio en el que el consumidor encuentra refugio y gusto. La segunda explicación es que hay un mayor conocimiento de la categoría de parte de ese cliente y eso lo lleva a productos que antes no utilizaba, como los sueros y las mascarillas.



¿Cuáles son las expectativas para el final del año?



Seguimos con un crecimiento estable y el mercado sigue con ese mismo ritmo. En el desempeño del sector, ayuda la recuperación del canal de venta directa que representa entre el 30% y 35% de la venta de la belleza en Colombia.



¿Qué hay en producción y exportaciones?



Tenemos la fortuna de contar con una planta de carbono neutro en Colombia que ahora se conoce como energía renovable 100%. Esta planta para maquillaje comenzó a producir recientemente la marca NYX, que no está presente en Colombia pero desde acá atendemos más de 15 mercados a nivel mundial. Entonces, la capacidad de producción se ha venido incrementando pero también el tema de exportaciones. Ahora exportamos al Medio Oriente, Estados Unidos y toda Latinoamérica, ya no solo la marca Vogue que fue con la que comenzó la planta sino también NYX y Maybelline y eso ha hecho que sigamos incrementando nuestra capacidad instalada de producción en Colombia y desde acá se atienden más de 17 países. Estamos muy honrados de que el Grupo nos haya confiado la producción de NYX en Colombia para el mundo.



¿Cómo avanzan en sostenibilidad?



Estamos muy contentos porque con nuestro programa que se llama L’Oréal por el Futuro hemos podido realizar varias iniciativas, en lo interno y en lo externo. En lo interno concretar nuestras oficinas en Colombia con una inversión importante. Además nuestra flota de vehículos es híbrida.



A nivel externo, vamos a tener el reconocimiento para mujeres en la ciencia con la Unesco, el Icetex y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a poder dar 10 becas en Colombia. Así, estamos fortaleciendo el tema de alianzas público privadas que necesita tanto este país. Estamos también con Belleza por un Futuro, con más de 4.000 mujeres beneficiadas en técnicas de belleza para que logren independencia económica.



¿Cuál es su lectura sobre la relación del Gobierno con el empresariado?



Creo que el empresariado colombiano tiene que pensar en el futuro del país y seguir trabajando en alianza con los diferentes estamentos de la sociedad: con las ONGs, con el Gobierno, porque es que entre todos sacamos esto adelante. Entiendo la incertidumbre que puede haber, pero hay que tomar riesgos calculados y hay que seguir invirtiendo por el desarrollo de nuestro país.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

​Periodista de Portafolio