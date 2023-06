‘El 2024 será un año de grandes inversiones para el sector IT’

Luego de revelarse la fecha de la subasta del espectro 5G en el país (20 de diciembre), el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones se mantiene optimista frente a las inversiones que llegarían.



Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), habló sobre las expectativas que tienen con la subasta y de los puntos claves que deberá tener en cuenta el Gobierno.



¿Cómo ve el panorama del sector y qué proyecciones tiene?



Definitivamente, estamos en una coyuntura muy interesante como sector, ya que con todo lo que viene desarrollando el nuevo Gobierno en torno a la llegada del 5G, hoy vemos la luz al final del túnel. Sin duda, se inicia una nueva era de mega inversiones en tecnología que definitivamente generarán un impulso para toda la cadena de valor.



En ese orden de ideas, la llegada del 5G no solamente beneficiará a los usuarios, también a las empresas, a las entidades de gobierno y por supuesto esperamos que esta tecnología genere una real modernización de nuestra economía con el fin de ser más competitivos.



¿Cómo recibieron el anuncio de la subasta, teniendo en cuenta que se tenía previsto para el tercer trimestre del año?



Si tuviéramos que escoger, por supuesto que elegiríamos que la subasta fuera pronto, pero definitivamente que esté pactada para diciembre de este año es una muy buena noticia.



Creemos que como han ido estructurando los distintos comités, en el que se destacan expertos internacionales, está muy bien pensada. Por supuesto que haremos los respectivos comentarios de los pliegos, pero definitivamente vemos con muy buenos ojos que sea en diciembre. Lo importante es que podamos concluir este año con el espectro asignado a los ganadores de la subasta, para que el 2024 sea un año de inversiones masivas en el sector.



¿Cuáles son los puntos claves que debe tener en cuenta el Gobierno para incentivar la inversión?



No solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, es importante que haya seguridad jurídica para la inversión y eso se traduce a que deben existir reglas claras y establecidas que se mantengan en el tiempo. Celebramos que desde el Gobierno se están generando proyectos que permitan la confianza necesaria para que los actores del mercado sigan desarrollando sus inversiones y que otros lleguen al país.



¿Cómo ve las alianzas que anunciaron Movistar y Tigo?



Definitivamente, tendrán sus motivaciones, y mientras sea para seguir fortaleciéndose en el mercado creo que al final del día son positivas. Así como nacen unas empresas y otras se fusionan creo que es la naturaleza de este sector.



¿Cómo ve la conectividad en el país y el despliegue de fibra?



Estos son temas que se deben mirar desde varios ángulos y desde una mirada multitecnológica, ya que así como hay conectividad por medio de redes móviles, encontramos la solución de fibra y satelital. De hecho, muchas de las empresas que hacen parte de la Cámara de Informática y Telecomunicaciones han traído al país soluciones tecnológicas de la más alta calidad.



Creemos que el reto que se ha trazado el Gobierno se puede lograr en la medida que se genere la confianza para los inversionistas. También vemos con buenos ojos lo que se quiere desarrollar alrededor del mundo de la fibra óptica, unas redes sociales por parte del Gobierno Nacional.



¿Cuáles son los retos en materia de conectividad?



Hay diferentes retos, como los económicos, ya que este es un sector que requiere de grandes inversiones y la fluctuación de la tasa de cambio no ha ayudado. Sin embargo, la revaluación que se ha visto recientemente ha jugado a nuestro favor, ya que las inversiones en tecnología que son cotizadas en dólares van a rendir un poco más al traducirse a la moneda local. Otro de los retos son las tasas de interés, algo que no está aislado de nuestras preocupaciones. Por último, mencionaría la estabilidad jurídica.



¿Desde la Ccit cómo vienen fortaleciendo la ciberseguridad?



Puedo dar fe de las capacidades que tiene la fuerza pública colombiana, específicamente la Policía Nacional y otras entidades, en torno al desarrollo de la ciberseguridad. Cada día vemos nuevas modalidades de ciberataques y es por ello que todos debemos trabajar muy unidos para mitigar los riesgos.



Desde la Ccit celebramos las intenciones del Gobierno de crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital, así como celebramos las iniciativas parlamentarias alrededor de este proyecto. Esperamos que esta iniciativa se vuelva una realidad en el corto plazo, ya que este será el lugar indicado para poder centralizar los conocimientos y capacidades de reacción ante problemas.



Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones serán el sector que va a reinventar la economía colombiana y que cada vez tenemos la oportunidad de generar mayores eficiencias, ser más competitivos basados en el buen uso de la masificación de la tecnología. Esto no es algo que será en un futuro, esto es una realidad que está pasando en el mundo y que Colombia no puede quedarse atrás. Hoy día sabemos la importancia de incluir nuevas tecnologías como es el caso de la inteligencia artificial.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio