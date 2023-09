‘La calidad nos ha ayudado ante poco insumo’: Comapan

En los últimos años, situaciones internas y externas, como la pandemia del covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania y algunas manifestaciones y bloqueos, hicieron que los precios de los insumos para la industria del pan en Colombia, como el trigo o los fertilizantes para la siembra de este cereal, tuvieran un incremento fuerte, impactando la cadena de producción.



Sin embargo, para el tramo final del 2023, el sector panadero del país tiene buenas sensaciones y visualiza un futuro prometedor.



Alejandro Vélez, presidente de Comapan, habló con Portafolio y explicó cómo ve el negocio.



¿Cómo le ha ido a la empresa este año?



El 2023 ha sido muy difícil respecto a los anteriores años. Siempre hay una disminución porque la gente está como ahorrando más o tiene menos recursos para adquirir productos de la canasta familiar. Hemos visto que los clientes buscan productos que requieren transacciones mucho más bajas. La verdad es que sí se siente una caída en las ventas.



¿Cómo les ha ido con la competencia?



La competencia en la panadería industrial es muy fuerte, pues hay jugadores con productos muy ricos que tienen mucha capacidad de trabajar en marketing.



Nosotros nos defendemos en nuestro nicho de mercado y vamos bien, cada vez mejorando la calidad de nuestro producto, porque es lo que nuestro cliente siempre está buscando, y agradece mucho que no bajemos la calidad y se la sigamos dando.



¿Cómo han manejado la falta de insumos para la industria panadera?



El 2022 fue muy complicado con la parte de suministro del trigo. Nosotros hacemos unas compras y traemos un ‘pool’ grande de portadores de trigo y ahí nos defendemos con algo en cuanto al precio; sin embargo, subió muchísimo, más del 45 %, y se ha mantenido a ese nivel.



Ha bajado un poco, pero no tanto, y las expectativas para este futuro invierno pueden ser de un aumento de precios otra vez bastante significativo. Eso sí, el hecho es que nosotros mantenemos la misma calidad y el mismo tamaño, y eso nos ayuda a sobrepasar estas crisis de materia prima.



¿Cómo se ha comportado la empresa tras la pandemia?



En la pandemia nosotros tuvimos mucho trabajo. Estuvimos laborando 24 horas al día, siete días a la semana, y teníamos mucha demanda. Pasó la pandemia y se bajó el consumo.



Era evidente, porque la gente en la época de la pandemia hacía muchos sándwiches en su casa o hacían hamburguesas con el pan nuestro, perros calientes y ponqués.



Ya después de la pandemia, disminuyó, pues la gente empezó a salir a restaurantes y a comer por fuera y a hacer comida mucho más elaborada en sus casas, y ahí se bajó algo el consumo.



¿Cuál el producto más fuerte que tienen en cuanto a ventas?



El pan tajado, pues es el que la gente compra para hacer sándwiches.



También están las tostadas para el desayuno y tenemos productos complementarios, los cuales son el ponqué y diferentes tipos de salsas, como la mayonesa y la de tomate para usar con nuestros panes de hamburguesas y perros. Y sacamos una mostaza Dijon que está batiendo récords.



¿Cómo se ven para el cierre del año?



Generalmente, el final del año previo a Navidad es un trimestre muy bueno. Ese es casi el mejor trimestre del año para nosotros por el consumo de ponqués de Navidad, de ponqués de vino, galletas y mucho producto para hacer las anchetas. Eso hace que nuestro volumen de ventas mejore en el último trimestre.



¿Cómo va la empresa en temas de empleo?



Nosotros tenemos una nómina de más de 1.200 colaboradores, desde mercadeo, planta de producción, ventas, distribución, etcétera.



Y toda la vida, siempre, hemos tenido una relación muy cordial con nuestros colaboradores, porque la gente vive muy feliz trabajando en Comapan, tanto que cada año tenemos más de 25 o 30 pensionados que han pasado su vida acá y salen muy contentos con la empresa.



¿Cómo ven la reforma laboral?



He visto que la reforma laboral, más que todo, está impulsada en mantener la gente en las empresas y lo importante para este país es que haya nueva generación de empleo.



Necesitamos que las empresas puedan, de alguna forma, contratar más gente y que puedan hacerlo de una forma mucho más abierta, clara y no tan costosa ni tan fija. Los horarios temporales son importantes, así como los horarios medios, presenciales y virtuales.



¿Cuáles son los puntos que le han generado mayor conflicto de la reforma?



Quizás las dificultades para retirar personas, pues, por la idiosincrasia colombiana, a veces sacar una persona de una compañía por algún motivo es muy costoso y muy complicado.



Cuando esa persona no funciona o no tiene voluntad para hacer las cosas que se le están pidiendo y toca salir de ella, es muy costoso retirarla.



¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento?



Indudablemente, nuestros esfuerzos siempre apuntan a tener una posición mucho más grande y en todas las tiendas, además de tener un mayor cubrimiento, sacando productos nuevos de baja transacción, otros productos de salsas nuevas como la mostaza Dijon y la Sanduchesa. La idea es seguir creciendo en eso y tener una posición cada vez más interesante.



Sin embargo, a nosotros nos gusta tener unos nichos de mercado muy claros, no queremos ser los primeros en el país, porque nunca vamos a poder competir con ese competidor extranjero que tenemos, que es muy fuerte mundialmente, pero dentro de Colombia tenemos un reconocimiento. Nuestra marca es una marca querida, aceptada por su calidad.



JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Periodista de Portafolio