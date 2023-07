Medio Oriente, el siguiente paso en la expansión de Decimetrix

El sector petrolero y de gas ha venido en el trabajo de reducir sus emisiones y manejar sus fugar de gases. Como una forma de respuesta a esta necesidad, Alejandro Zotti fundó en 2020 Decimetrix, una startup que apoya a estas compañías a manejarlas y reducirlas gracias al uso de la tecnología.



El CEO y fundador explicó que actualmente están operando en Colombia y en negociaciones con compañías en Estados Unidos, donde ya están radicados. El siguiente paso es la expansión a Medio Oriente a países como Omán, Qatar y Kuwait.



(Dan crédito standby a Tigo para expandir servicio de banda ancha móvil).



¿Cómo nació Decimetrix y cuál es el objetivo de la empresa?



Yo empecé mi carrera en un campo muy importante en Colombia, que es el segundo lugar en todo el mundo con más descargas eléctricas y teníamos un montón de problemas, porque cada rato que había tormentas se caía la red eléctrica.



Contacté a la Nasa, ellos me dieron información y apoyo para generar una solución. Creé un programa para entender por qué estaba fallando el sistema y esa solución representó un ahorro de 50.000 barriles al año.



Después de eso se abrieron una serie de oportunidades que me permitieron venir a trabajar a Estados Unidos, donde fundé Decimetrix. Cuando estaba en Colombia tenía un equipo de 25 ingenieros y trabajábamos en 1.025 pozos. Cuando llegué a Estados Unidos pasamos a tener 100.000 pozos y cinco ingenieros.



Empezamos a buscar una solución para ver desde un mapa los activos y eso se convirtió en una oportunidad. Primero iniciamos como una empresa de consultoría y estuve un año así, con trabajos para el Gobierno británico y el Pentágono que me permitieron traer gente y pasar a brindar servicios tecnológicos.



(Davivienda fue elegido como el mejor banco digital de la región).



¿Cuál es el negocio de Decimetrix?



Nosotros desarrollamos plataformas de tecnología para crear valor para las empresas. Nos enfocamos en softwares que resuelven problemas regulativos, que es crear soluciones innovadoras para temas obligatorios y de regulación para las compañías. Nuestras soluciones hacen esos procesos eficientes y crean valor adicional para las empresas.



¿En qué año empezó a funcionar Decimetrix?



En noviembre de 2020.



¿Hoy cuánto facturan?



Hubo un gran cambio en la empresa, que fue cuando decidí crear nuestro propio sistema. Yo no quería ser una pequeña empresa, quería ser una startup y para eso debes poder expandir tu servicio sin aumentar el personal. Así fue como llegamos al software web, móvil, de realidad aumentada y de inteligencia artificial. Hoy tenemos la plataforma Green Dragon que la utiliza SierraCol, Lewis Energy, Parex, Ecopetrol y muchas empresas.



(Bancolombia actualizará sus canales digitales: ¿cuándo lo hará?).



Eso significa que creamos una solución multianual para solucionar todos los problemas de sostenibilidad de la empresa. Nosotros analizamos las emisiones, las válvulas, las tuberías y todos sus activos para crearles valor.



Ahorita estamos generando cerca de US$1,5 millones en ventas, con una rentabilidad muy alta, porque ya hicimos la plataforma, no necesitamos pagar licencias.



Hoy la empresa tiene varias líneas de negocio, incluyendo Academy. ¿Cuáles son y de qué se encargan?



La gran marca es Decimetrix que tiene distintos departamentos, uno está enfocado en la parte de sostenibilidad, ese es Net Zero y estamos trabajando en realidad aumentada, ciencia de datos con Green Dragon para gestionar esa base de datos; otro es Power, para la implementación de soluciones para la parte eléctrica, las redes de transmisión, subestaciones y demás; la tercera es la de mantenimientos; la cuarta es el hardware que vendemos con nuestras soluciones; la quinta es Academy, nuestra propuesta para ayudar a la gente a aprender más rápido con tecnología.



(Prueba de que Aguardiente Amarillo tenía permiso de venderse en Bogotá).



¿En qué lugares operan y qué participación significa eso en sus ingresos?



Estados Unidos ha sido un tema de expansión. Este año creamos Decimetrix Inc. en Estados Unidos y estamos avanzando conversaciones con las grandes compañías, pero el sector oil & gas se toma su tiempo en analizar una propuesta. Estamos despegando acá y la operación que no está dando todo el dinero es Colombia. En un año esperamos que sea completamente diferente, porque acá la industria es mucho más grande.



¿Qué planes de expansión tienen?



Hoy tenemos planes que estamos revisando hace un tiempo y es en Omán. Allá tenemos un vínculo cercano, por lo que el siguiente paso es Medio Oriente y estamos mirando Omán, Qatar y Kuwait, que son los puntos donde hay conversaciones muy fuertes y estamos a punto de empezar a hacer pilotos.



(La 'Barbiemanía' llega a Bogotá: lanzan habitación temática de Barbie).



¿Qué resultados ambientales han tenido?



Este año ayudamos a SierraCol a reducir 5.000 toneladas de CO2 y el año que viene vamos a poder reducir unas 200.000 toneladas de CO2 emitido solamente en Colombia.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio