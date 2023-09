‘Quienes viajaban al exterior, ahora lo hacen local’: Hoturis

La empresa turística vallecaucana, Hoturis, que ofrece servicios como agencia de viajes emisiva y mayorista, está afrontando grandes cambios en materia tecnológica que la han hecho reinventarse.



Según Ana Lucía Caballero, gerente de la agencia de viajes Hoturis, además retener y atraer personal para su empresa y el sector es un desafío que ha tenido que aprender a sobrellevar, por ello está brindando mayor protagonismo a sus empleados, como parte de su estrategia.



Sobre el mercado, Caballero manifestó que se concentrarán en ofrecer mayor cantidad de productos al turista extranjero para alargar su estancia.



Respecto al viajero colombiano, dijo que los viajeros que lo hacían de manera internacional, ahora lo hacen hacia destinos locales, y quienes viajaban de manera local, ya no viajan, por tal motivo, a través de una optimización de costos, quieren fomentar que los colombianos puedan viajar más en el territorio nacional.



¿Cómo les fue en el primer semestre?



Fue bastante retador. Logramos mantenernos con los números propuestos, pero sentimos que hubo un bajón importante, porque si bien somos fuertes en lo nacional, lo que sucedió con Viva y Ultra Air nos afectó directamente con una disminución de la operación del 50% como por ejemplo, en San Andrés.



En ciertos destinos, las otras aerolíneas quedaron operando con tarifas altas. Además, el tema del combustible también afectó.



Entonces, fue un primer semestre, como te digo, bueno pero bastante retador y más cuando veníamos de un 2022 muy bueno.



¿Las ventas bajaron frente a 2022?



Nos mantuvimos, pero la idea siempre es crecer. A mitad de año, esperábamos más.



¿Cómo ves los retos económicos que se están prestando para el segundo semestre?



En general, hay altas tasas y cada vez el poder adquisitivo es menor para los colombianos. Por otro lado, los turistas extranjeros ven más ‘apetitoso’ conocer los destinos colombianos al ser un destino relativamente económico para ellos.



Teniendo esto en cuenta, este segundo semestre lo considero igual de retador, por eso debemos enfocarnos en la llegada de extranjeros a Colombia, y es ahí donde nos tenemos que concentrar, que no solamente vengan a un destino, que aprovechen y conozcan la diversidad de nuestro turismo. Es una oportunidad muy grande.



También somos muy fuertes en lo local, por eso debemos seguir construyendo ese producto para que, pues, el colombiano se anime y siga viajando.



¿Cuáles son los destinos que han visto más afectados?



La volatilidad del dólar afectó para colombianos que viajan, por ejemplo, a Estados Unidos, al final del día viajar es al extranjero puede ser un lujo.



Ahí vimos un cambio. Las personas que viajaban más internacional, ahora lo hacen en destinos nacionales y los que solían viajar en el nacional ya no pueden viajar por la subida en los costos.



Y los destinos más afectados son los más turísticos: San Andrés, Cartagena y Santa Marta.



¿Qué estrategias ven para mejorar la situación?



Las negociaciones previas y las alianzas estratégicas. Sentarnos con nuestros partners, las aerolíneas, los hoteles. Es la estrategia que estamos trabajando, darle la prioridad necesaria y enfocarla con eso. También tener nuevos productos para facilitar la compra más bien al cliente.



A nivel interno, en este momento estamos generando muchos cambios, pensando en nuestros empleados. Estamos en una campaña para que también sientan lo valiosos que son y así mismo lo puedan proyectar a nuestros clientes.



¿Hay dificultad por recuperar personal?



Sí. Es un tema del ‘informalismo’, además, después de pandemia nos acostumbramos al home office y hay muchas personas que se acostumbraron a ello y volver a salir les cuesta.



Eso está haciendo que conseguir buenos asesores esté muy difícil, realmente es un reto, por eso hay que mantener los que tenemos.



Quizás con todo este tema, estudiantes que salen de las universidades, que quizás no tienen la experiencia, consideren al sector para su primer empleo, esperamos enseñarles, pero que también se queden, porque nos pasa que hacemos todas las capacitaciones y nos siguen.



¿Qué otros retos están enfrentando y qué está golpeando los balances financieros?



A nosotros, en este momento, el tema de los GDS (Un sistema de distribución global), los distribuidores de los tiquetes a las agencias de viajes.



Todas las nuevas negociaciones, de ese modelo que viene con el SDC, que de alguna manera, da la posibilidad de que nosotros lo manejemos directamente y eso tiene muchos cambios y tiene muchas inversiones y después de venir de una pandemia, de todo lo que sucedió con las agencias de viajes, en mi caso no facturé un peso durante ocho meses y no había manera de reinventarse, entonces sí fue bastante duro.



Son retos en materia tecnológica, todo el tema digital, eso es una realidad que no la podemos evadir, pero enfrentarla requiere recursos económicos, es el gran reto y mantenernos.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio