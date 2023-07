La apuesta de Nequi para ser el primer receptor de remesas

Andrés Vásquez, CEO de Nequi, dice que muchos informales, como vendedores callejeros de frutas o aguacates tienen la plataforma, con la que reciben pagos y créditos en bajos montos y hacen parte de la economía popular que el Gobierno quiere impulsar para tratar de formalizarlos.



¿Por qué con frecuencia se escucha que Nequi está caído y no se pueden hacer o recibir pagos?



Nequi tiene 16 millones usuarios, de los cuales 11,5 millones hacen transacciones monetarias mensualmente y 8 millones lo hacen semanalmente. El efecto de cualquier intermitencia se magnifica y no desconocemos que tenemos responsabilidad, pero este año hemos tenido disponibilidades buenas, teniendo en cuenta que en noviembre y diciembre, por unos cambios y adecuaciones, tuvimos indisponibilidad.



La tecnología madura y hay que actualizarla y las que se hacían para 5 millones hay que ampliarlas para más de 10 millones. El equipo de servicio ha crecido 60% este año.



El segundo tema es la seguridad, cómo proteger los datos. Los delincuentes están vulnerando otras cosas. Mi recomendación es entender cómo se manejan las claves, cómo se protege el teléfono, cambiar las claves, no compartir datos sensibles con terceros.



Tenemos seguridad en tres factores. Al bajar Nequi amarramos al aparato celular, se crea la clave de número o huella y se crea la autenticación biométrica por reconocimiento facial o voz. En el primer semestre invertimos los esfuerzos en fortalecer la plataforma en velocidad, servicio, etc.



¿Cómo fortalecer la seguridad y ofrecer más servicios?



Exploramos los temas de la cotidianidad, las cosas que resuelvan con la gestión del día a día, de hacer más fácil el manejo del dinero, incorporamos nuevos servicios, botones de pago, la red de corresponsalía se ha ampliado, el ecosistema de QR ya tiene 1,5 millones de sitios. Otro aspecto es el de crédito y hemos seguido creciendo con el de Salvavidas y el Propulsor y con educación financiera.



Lo otro ha sido la separación legal de Bancolombia que esperamos se cumpla hacia principios del 2024 y para eso fortalecemos procesos como el manejo del riesgo pero dejando claro que Bancolombia seguirá siendo el dueño de Nequi y no se van separar.



¿Cómo pueden aportar en el programa de crédito a la economía popular?



El concepto de economía popular no es nuevo y Nequi nació con economía popular. Tenemos 2,5 millones de personas que son independientes con pequeños negocios unipersonales, vendedores ambulantes que reciben Nequi y han construido su negocio. Eso está en el ADN de lo que hacemos. Lo que el Gobierno busca es fomentar las capacidades de crédito y hemos trabajado en ello.



El Fondo Nacional de Garantías ofrece ejercicios para ese acceso a crédito. Miramos en qué productos vamos a sincronizar, pero desde la política del Gobierno contribuyen con productos para la población.



Nos gustaría que fuera mucho más y lo que se estructura con el FNG con ellos afinamos las herramientas con ese programa del Gobierno.



Esos 2,5 millones de usuarios están distribuidos en todo el país en la ruralidad y lo urbano, taxistas, vendedores de frutas, tiendas de barrio. Eso se hizo con un ejercicio de analítica y el 60% son personas entre 18 y 35 años y se busca poder apalancarlos con créditos para sus negocios o con créditos de consumo.



¿Cuántos productos ofrece Nequi?



En Nequi tenemos tres bloques. Cuenta y medios de pago con una tarjeta de crédito y pagos con QR. Créditos Salvavidas y Propulsor, recepción de remesas, acuerdo con Paypal para traer plata a Nequi. El otro bloque es lo ‘no financiero’ con servicios atados a compra de pasajes intermunicipales, viajes en Colombia y al exterior y asistencia médica virtual. También una plataforma para emprendedores para montar catálogos y ventas por internet, recarga de celulares y pagos a plataformas de streaming, etc.



¿Cuáles son los números de actividad?



Al mes circulan $1,8 billones de saldo de las cuentas y captaciones. Tenemos una actividad de hasta 16 millones de interacciones diarias. Con el crédito Salvavidas que es entre $100.000 y $500.000 desde 2018 se han desembolsado 316.000 créditos y se han impactado a 157.000 usuarios y con el crédito Propulsor que va de $500.000 a $5 millones se han desembolsado desde 2021 un total de 175.000 créditos que han impactado a 166.000 usuarios.



¿Cuáles son las metas para este año?



Nequi terminará el 2023 con más de 17,5 millones de usuarios. Estamos creciendo unos 300.000 al mes y las metas son profundizar la actividad de usuarios. Queremos que el 70% usen servicios de valor, más allá de sacar plata. Por el lado del crédito desembolsar unos $300.000 millones este año y en el tema de remesas ser la principal receptora y fortalecer la alianza con la plataforma trii para que los usuarios hagan inversiones de bajos montos.



