La élite global de Renault trazó la ruta en Colombia

Recientemente, estuvo en Colombia el CEO de Renault Group, el italiano Luca de Meo, con cinco de los máximos directivos de la organización a nivel global y 10 altos ejecutivos de los países latinoamericanos para analizar el mercado y proyectar el grupo, hacer revisión estructural, de tendencia y coyuntura.



El anfitrión fue Ariel Montenegro, presidente y CEO de Renault Sofasa, quien habló de lo que viene para la compañía.



¿Por qué Colombia para una reunión importante para la multinacional?



Primero porque Renault es colombiana, fue adoptada hace más de medio siglo por el país y somos locales. Además, tenemos una de las mejores plantas del Grupo en el mundo, pese a ser la más pequeña.



Tercero, los directivos querían conocer cómo opera Colombia, conocer las personas, su gente y el CEO, Luca de Meo estaba interesado en conocer de cerca la operación local y también tomar decisiones.



¿Sólo se habló del país?



Fue de toda Latinoamérica y por ello además de los cinco directivos del Grupo, vinieron 10 ejecutivos de la región. Y la realidad es que la carta de presentación de Colombia es muy buena. No es lo que es hoy sino la historia, la fidelidad de los clientes para con la marca, la red. Y sobre todo, la gente, el talento, que también se ha exportado.



¿Cuál es el futuro inmediato para el país?



Oficializamos la industrialización de una nueva planta para producción del modelo Kwid, para lo cual se invierten 100 millones de euros y deberá estar en plena producción en 2025, con los primeros carros entregados desde algún momento en el 2024.



¿Qué le mostraron a los jefes?



Conocieron un equipo muy comprometido, una planta pequeña y con el más alto performance del grupo por calidad, seguridad y pudieron tener contacto con el talento local.



La visita al país fue en una coyuntura compleja…



Como empresarios operamos con las reglas del juego y con la realidad que hay. Siempre se trata de concertar y conectar puntos e intereses y buscar tener la mejor relación. Hoy encontramos diálogo con el proceso de reindustrialización y nuestro proyecto encaja perfecto en esa política. Además, no se puede perder de vista que el sector automotriz representa el 6,6% del PIB industrial y que en Renault somos el 70% de ese porcentaje. Así que somos relevantes y responsables.



¿Qué significa la nueva línea de Kwid?



Primero va a crecer la cadena de valor y la competitividad del sector, tenemos que acceder a más proveedores locales de autopartes y con estándar internacional, ya que nuestro portafolio tiene que ir a otros países y competir con otros Renault y con las demás marcas de los países.



La actividad de Renault Sofasa involucra unas 13.000 personas con empleos directos e indirectos. Y el objetivo es que la exportación sea del 50%.



¿Dónde queda la electrificación?



Mire. El país deberá aprender que no es una o la otra. La electrificación es interesante, pero no es viable sin una industria automotriz fuerte. Y las bases son sobre volúmenes. Latinoamérica es apenas el 2% de la demanda. Por ello es necesario ver un escenario más amplio: diversificar la producción y que atienda varios mercados, que sea más amigable y que compita con los mercados de la región como México, Argentina y Brasil.



¿Y cómo lo resuelven?



Si logramos volumen para exportar, afianzamos un mercado y vamos al siguiente nivel. Eso es un tema a corto plazo y esa inversión se irriga a la cadena local y la hace más fuerte.



¿Qué esperan lograr?



Incrementar más volumen para mercados internacionales, llevar la planta a una capacidad de producción de 80.000 unidades año. Y alcanzar los tres turnos de trabajo, hoy tenemos dos no usados al 100%.



Para que en el primer semestre del 2025 los Kwid producidos en Envigado vayan a los 15 mercados que atendemos y los otros que conquistemos. Todo el cambio será el próximo año.



Son más de 100 personas trabajando en el proyecto, todos colombianos.



¿Y los eléctricos?



Las curvas muestran que hay muchos costos y materiales que son elevados. Y hay espacio para todo en la transición energética. Pero hay que considerar que cada carro eléctrico demanda recursos naturales para su producción y son dos toneladas de materiales que son escasos.



Un Kwid pesa menos de 800 kilos y si la medición se hace de la cuna a la tumba, está muy bien posicionado, por eficiencia energética, un motor muy pequeño de bajas emisiones y su impacto ambiental desde la concepción es más amigable que muchos eléctricos.



Además, una nación como Colombia debe considerar que el promedio de los carros está en 19 años y solo con reemplazar los carros viejos por motores térmicos de reciente generación cae brutalmente el nivel de emisiones.



Pero debo insistir, hay espacio en la industria para varias tendencias de llegar a cero emisiones. Y no es solo la electrificación.



¿Hidrógeno o gasolina sintética?



Hay espacio para todos. Como grupo Renault tenemos una posición de neutralidad tecnológica, buscamos todas las tecnologías que puedan ayudar a la carbononeutralidad.



Hace unos meses separamos actividades por la naturaleza del negocio.



Somos una empresa que está en muchos países y las vías para cada uno son diferentes. Hoy el furor es electrificación y qué pasará mañana: hidrógeno, sintéticas, nuevas formas. Los países deben identificar una ruta y aprovechar sus potencialidade. Nosotros estaremos ahí, pero no se puede ser dogmático, sino que hay que ser flexibles.



¿Qué modelo nuevo llega?



El próximo en arribar al país es el Kardian. Pero recuerde que el portafolio de novedades de la marca es bastante amplio, con 24 modelos nuevos.

Así opera la marca global

Recientemente, el Grupo Renault generó cinco unidades de negocio o empresas.



1. Electrificación e hidrógeno, que produce desde la cuna hasta entregar el producto, segmentos B y C.



2. Especializadas en deportivos y ‘premium’ segmentos D y E, eléctricos e hidrógeno.



3. Una firma especializada en servicio a cliente, financiación, renting, alquiler.



4. Trabajará para todo el grupo en economía circular y dará segunda vida a todos los carros para dejarlos 0 km otra vez y reciclará baterías.



5. Desarrollará los nuevos modelos.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio.co