Plataforma de transporte ofrecerá créditos bajo el modelo ‘fintech’

La plataforma de transporte inDrive, cambió su marca y luego de 10 meses, lanzó varias verticales de negocio que permiten que, básicamente, cualquier servicio se pueda encontrar a través de ella.



Con su visión de un ‘mundo más justo’, el CEO de inDrive, Arsen Tomsky, en entrevista con Portafolio, anunció que ahora incursionan en el mundo fintech y esperan brindar opciones financieras con tasas justas para el mercado.



(Avianca se encamina hacia un modelo de negocio más sostenible).



¿Cómo les ha ido después del cambio de marca?



Es importante mencionar que anteriormente nos llamábamos inDriver que significaba ‘conductor independiente’. Con el cambio, de eliminar la R, que es motivada por el Inner Diver que es la pasión interna que nos lleva para desarrollar todo lo que hacemos, llevó a que nos llamemos ahora inDrive.



Con el cambio llegaron nuevas iniciativas a la compañía. Sistemáticamente buscamos luchar contra la injusticia, por eso partiendo de ese ADN buscamos lanzar nuevas verticales para solucionar distintas problemáticas.



(Musk de nuevo en el trono: ¿cuánto durará como el más rico del mundo?).



Ahí nacieron proyectos para educar a niños huérfanos a programar, apoyamos un festival de cine en Kazajistán y un programa de educación superior que esperamos llevar a todo el mundo. Siempre vamos a querer luchar contra las injusticias.



Ante los ojos de los consumidores, quizás no notaron el cambio, pues solo es una letra.



¿Cómo va su paso por países que aún no legalizan el uso de plataformas de movilidad?



Todavía hay muchos países donde no hay una regulación local, pero vemos que el sector tiende a regularse en general.



(Código QR de Bancolombia facilitará pagos en comercios).



Nosotros entendemos y participamos en este proceso en el cual esperamos, por lo menos en Colombia, se encuentre un balance, porque si vamos a medidas extremas el más perjudicado será el cliente final.



Queremos que se encuentre un punto medio en estas soluciones, pero siempre teniendo presente qué es lo mejor para el consumidor. Si todos ponemos el pie en el acelerador en este tema, pienso que podríamos solucionarlo en un par de años.



¿Qué planes vienen para este año en materia de servicio y tecnología?



Ahora tenemos seis verticales de negocios donde se pueden conseguir diferentes tipos de servicios. Lanzaremos varias verticales a futuro. En lo que respecta a este año, esperamos incursionar en el mundo fintech en la aplicación, ya empezamos a hacer test en este tema, para ayudar a personas que no tienen acceso a créditos bancarios y dar préstamos a comisiones justas. En 2024, hay un par de verticales en la mira, pero aún no podemos dar detalles.



(Es oficial: desaparece el pájaro azul de Twitter).



¿Cómo funcionará?



Para poner un ejemplo, hay muchas personas que les pagan en efectivo, que no les dan préstamos, no son un cliente para los bancos, por eso deben recurrir a lugares donde les dan microcréditos con comisiones irreales, eso no es justo.



En una primera fase, vamos a ofrecerles a los conductores créditos con tasas de interés mucho menores a las del mercado y podrán solicitarlo a través de la aplicación con una balanza de gastos con lo que usan dentro de la app. Aún estamos en fase de prueba, veremos si funciona y de ser positivo, lo lanzaríamos.



(DirecTV ya superó la barrera del millón de clientes).



¿Qué servicios financieros ofrecerían?



Empezaremos con créditos y tarjetas de créditos. Aún estamos mirando cómo evoluciona esto en México. Colombia, por tener una base sólida de usuarios, probablemente también se harían test y se implementaría.



¿De cuánto pueden ser los créditos?



Aún no podemos revelar esos detalles.



¿Qué otras inversiones tienen en la lupa?



Hemos destinado más de US$100 millones para buscar empresas en países emergentes e invertir para hacerlas crecer. Nosotros nacimos como una empresa pequeña que contó con la fortuna de tener inversionistas, por eso lo queremos hacer. Ya tenemos varias empresas donde tenemos el ojo.



¿Qué empresas?



Buscaremos empresas que tengan una visión de justicia y libertad de elección para hacerlas crecer, no importa su sector, sino que compartan esta visión de ayudar a las personas.



(Tenderos recibirán becas de formación para fortalecer sus negocios).



¿Cuáles son sus planes de expansión?



Abrimos operaciones la semana pasada en Miami. Es un hito muy importante para nosotros, si funciona bien seguiremos en más ciudades de Estados Unidos.



¿Y en Colombia?



Podemos lanzar en ciudades pequeñas porque no necesitamos un mapa para geolocalizarnos, eso nos beneficia. Aún estamos evaluando dónde.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio