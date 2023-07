On Running llega a capturar mercado de ropa deportiva

La marca suiza On Running ve en Colombia una oportunidad de crecimiento dado el auge de la actividad deportiva en el país. Así lo señala Carolina Carrión, gerente de marca para Colombia, Venezuela, Ecuador y Guyanas, quien explica que por ahora están en tiendas multimarca.



¿Cuál es la historia de la marca?



Es suiza, nació hace 13 años, es muy nueva en el mercado y ha innovado desde el inicio en tecnología y diseño. La fundaron tres socios suizos y en el 2019 se unió el tenista Roger Federer como accionista de la marca.



¿Cuál es el concepto?



Nuestra misión es despertar el espíritu humano mediante el movimiento. Creemos que las cosas increíbles suceden cuando la persona se mueve porque permite llegar a ese lugar subconsciente donde está la inspiración. Por eso, para nosotros es importante conectarnos con el consumidor.



¿Por qué entran a Colombia?



Colombia y Latinoamérica es un mercado muy importante. El año pasado entró a varios países de la región y queremos ganarnos el mercado.



Colombia es un país en el que el deporte está creciendo cada vez más, tenemos diferentes maratones en las ciudades, la cultura del running y del outdoor están creciendo, y en la categoría casual ya los consumidores están muy acostumbrados a moverse cómodamente con tenis y queremos complementar la oferta y la disponibilidad para ellos, para que realmente alcancen los objetivos.



¿Cuál es el objetivo en Colombia?



Somos una marca premium, buscamos que los consumidores nos conozcan y nos prefieran, queremos ser la marca número uno en las tres verticales que tenemos disponibles.



Están Performance All Day / Casual, Performance Running y Performance Outdoor. Están identificadas con un sello de excelencia. La marca ha recibido premios internacionales como ISPO BrandNew.



Sabemos que hay marcas que llevan más tiempo en la región, pero a nivel de visibilidad, credibilidad, producto y tecnología tenemos todo para ser la mejor entre las deportivas para los corredores y atletas en el mercado. Todos los productos tienen un porcentaje de material reciclado, están trabajando en la economía circular y producir con el menor impacto ambiental posible.



¿Cómo manejan los canales?



Nuestra oferta está en tiendas multimarca en las distintas ciudades. Tenemos 12 retailers con diferentes tiendas. Estamos con Falabella, Kicks, Running Balboa, Sportline, Prochampions, Malva, Calzacosta Sport, Nación Runner, Malibú Store, President, Collection y Basic Shoes. Eventualmente, a mediano o largo plazo la idea es abrir tiendas. El otro año lanzaremos niños. Por ahora la oferta es para hombres y mujeres.



¿Qué actividades de promoción realizan?



Recientemente, se realizó On en el Parque El Virrey, en Bogotá. Un momento en el que las personas pudieron acercarse y conocer la historia de la marca, así como el producto a través de una exhibición. Los asistentes participaron de experiencias de movimiento, como lo es el try on libre dirigida a grupos de corredores invitados, quienes probaron los más recientes lanzamientos Cloudmonster y Cloudsurfer.



¿Cuál es el portafolio que tienen en el país?



On tiene las tecnologías Cloudtec, Superespuma Helion, Missiongrip y Speedboard. Ofrece una gama de productos que van desde calzado para corredores en carretera y senderismo, elementos deportivos como chaquetas, chalecos y sudaderas, entre otros, pasando por una variedad de opciones para los amantes del look casual. En la práctica, el objetivo de On es que la ropa no se sienta para que realmente las personas se puedan enfocar en disfrutar su deporte. Hace poco presentó su línea de tenis Cloudmonster o ‘monstruo de las nubes’ que garantiza aterrizajes extremadamente suaves y máxima amortiguación, para un retorno de energía increíble. También tiene Cloudsurfer o ‘surfista de nubes’: que usa CloudTec Phase, con lo que la marca introduce una nueva forma de amortiguación.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio