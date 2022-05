‘Estrategia en Sura y estilo de administración no cambiará’

El Grupo Sura, la 'holding' financiera del Grupo Empresarial Antioqueño, fue objeto de tres ofertas públicas de adquisición (opa) desde finales de noviembre de 2021 y hasta mediados de abril, en las que el Grupo Gilinski compró 34,57% de las acciones.



Así, el banquero e industrial Jaime Gilinski logró dos puestos en la junta directiva, uno que ocupa su hijo Gabriel y el otro, en calidad de independiente, el abogado José Luis Suárez, de la firma Gómez Pinzón.



Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, dice que buscará mayor crecimiento y darles más valor a los accionistas, sin cambiar el estilo gerencial ni la estrategia del negocio, tomando las mejores ideas del nuevo accionista y la Junta.



Ustedes reportaron buenas cifras en el primer trimestre. ¿A qué se debe?



Es el desarrollo de la estrategia de largo plazo que da resultado. Pasada la pandemia lo importante es que las personas sigan dándonos la confianza en Sura Asset Management, Suramericana y el banco (Bancolombia) y eso se ve en el crecimiento de los ingresos operacionales de $6,9 billones (crecimiento del 25%).



Somos una empresa que maneja y diversifica riesgos en diferentes geografías, industrias, y negocios.



¿Cómo les va con el alza de tasas en Colombia y los países donde están?



En el gasto nos impacta a todos pues este sube en temas como salarios, servicios públicos etc., pero mantenemos una política de eficiencia para mejorar el indicador de gastos sobre ingresos. Sura Asset Management es la mas afectada pues buena parte de los activos bajo manejo está en renta fija en Latinoamérica y eso impacta el resultado, pero este es apuntado, pues en la medida que se devuelva, eso solo se hace real en la medida que se liquiden los papeles y al mirar al largo plazo ponderamos esos rendimientos de los activos administrados.



¿Cómo les va en el negocio de pensiones con el nuevo gobierno de izquierda en Chile y la nueva Constitución?



Tenemos mucha retroalimentación pero la verdad es que hasta hoy es un marco tan abierto que no sabemos si el negocio se va a estatizar o no. Pretendemos ser interlocutor con el gobierno y los fondos privados por las inversiones que se han hecho. Los retiros del ahorro pensional que se permitieron en Chile y México les probó a los clientes que esa plata era de ellos, independientemente de que se les impacte su pensión.



En Colombia se intentó...



Muchos padres de familia en Chile y México tuvieron que usar parte de ese ahorro pensional por una real necesidad y con eso se solucionó un problema inmediato y en eso debe haber empatía. En Colombia las cesantías son un pequeño colchón para algo similar, pero la iniciativa no prosperó pues Colpensiones también tendría que participar.



¿Qué esperan de la nueva junta directiva?



Esperamos nuevos estilos de pensamiento, nuevas formas de ver las compañías y buscar las condiciones para la generación de valor a los accionistas.



Tenemos una estrategia de largo plazo que siguen vigentes, que se puede mejorar con los aportes de todos los miembros de la Junta, sin excepción, pues lo podemos mejorar con retroalimentación, lo que enriquecerá las discusiones.



¿La estrategia de administración y de negocios cambiará con la llegada del nuevo accionista?



En principio no debe cambiar. Las estrategias son miradas en el corto, mediano y largo plazo y están funcionando. Ahora, que se puedan mejorar con los aportes del nuevo accionista, eso se puede revisar y es lo natural de los negocios, de acuerdo con los entornos y las coyunturas.



¿Cómo va la búsqueda de un socio estratégico?



Fue una manifestación a la Junta Directiva y tenemos aliados de peso en Alemania y Canadá. Lo que buscamos es compartir principios, filosofía, visión de largo plazo, que es lo que nos ha permitido el crecimiento, y adicionalmente compartir una estrategia. Eso se tiene que seguir validando y la nueva Junta Directiva lo debe analizar.



Usted calló seis meses durante las opas. ¿Cuál es futuro de Grupo Sura?



El Grupo Sura debe evolucionar. Hace 40 años era distinto. Es el mismo con la misma filosofía, principios y valores y lo que se debe mantener es la visión de largo plazo y la creación de valor a los accionistas. El futuro es integrar con la sociedad y los países donde está.



¿Hacia dónde quieren llevar la sostenibilidad?



No lo queremos hacer cosmético. La compañía debe desarrollar la sostenibilidad desde el capital económico, natural, social y humano.



¿Qué les enseñó la pandemia?



La primera lección es que nuestro propósito, estrategia y filosofía, cuando dijimos que íbamos a salvar vidas, se cumplió. Las utilidades de Suramericana se vinieron abajo pero se salvaron vidas. La política conservadora de reservas no necesitó de capitalización. La otra lección es la capacidad de los seres humanos en la flexibilidad pues de la noche a la mañana se cambió la forma de trabajar.



¿Qué esperan del nuevo gobierno?



Todos sabemos cuales son las reformas que se deben hacer. La pensional, de salud, de capitales, la laboral para cerrar brechas, la de justicia y la tributaria creo que debería hacerse estructural.



¿Temen que se lance una opa por Bancolombia?



No tenemos ni idea y no, no tememos por eso, pues somos compañías públicas (del mercado de valores).