¿Cómo hacer para atraer inversión extranjera? Presidente de Grupo Sura responde

Archivo Particular

Gonzalo Pérez está por cumplir 43 años trabajando en el Grupo Sura y en pocos días saldrá pensionado de la 'holding' financiera del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (que él dice no existe como una entidad jurídica).



Grupo Sura tuvo una utilidad neta controladora de $ 2,3 billones en el último año y pagará $629.000 millones en dividendos a sus 17.000 accionistas.



(Vea: Asamblea de accionistas de Grupo Sura eligió nueva junta directiva).



¿Cómo fue su historia en Grupo Sura?



Estos casi 43 años pasaron bastante rápido y en esta compañía es fácil trabajar, pues una cosa importante es que tenemos una partitura muy bien escrita. Pasé por muchos puestos y fueron gratos y le agradezco mucho a la gente y la compañía que me acompañaron.



¿Qué o quién lo marcó?



Jorge Molina, quien fue presidente de Suramericana de Seguros y varias compañías, decía que al estar en estas empresas se podía dormir en almohada de plumas. Independientemente de unos momentos mejores que otros o fáciles de transitar, se pudo dormir en almohada de plumas al haber tenido la oportunidad de trabajar con gente que sabemos lo que hacemos. Claro, también nos equivocamos algunas veces.



¿Cómo les fue en 2023 y cómo arrancó el 2024?



Tuvimos $ 35 billones de ingresos en Grupo Sura, tal vez la compañía privada de mayores ingresos. Fue un gran respaldo de las empresas Suramericana de Seguros y de Sura Asset Management. Tuvimos unas primas y comisiones nuevas por $ 6,3 billones. Algo importante es que entregamos confianza y en productos y soluciones, es el motor de estas compañías.



(Vea: Accionistas de Grupo Sura aprueban pago de dividendo de $1.400 por acción).



¿Cuáles fueron los números?



Las utilidades del año pasado, si las normalizamos llegamos a un neto total de $ 2,7 billones. La utilidad neta controladora, que es la realidad de los accionistas fue de $ 2,3 billones. Son cifras elocuentes y es fruto de una estrategia que es el resultado de 80 años de confianza y certezas y que en los últimos años estuvieron influidas por la pandemia y las altas tasas de interés.



¿Y las inversiones y negocios de Grupo Sura?



Las inversiones son Suramericana de Seguros con el 81,1 %, Sura Asset Management con el 93 % y el banco (Bancolombia) el 46 %.



Un nuevo negocio es Sura Investments, presente en cinco países, producto de una reestructuración de Sura Asset Management.



(Vea: Grupo Sura cerró el 2023 con utilidad operativa récord de $4,6 billones).

Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura. Archivo Particular

¿Qué le deja a Grupo Sura?



Todos somos de paso, así nos demoremos 42 años.



Hay una cultura cada vez más arraigada. Somos líderes en varios países y precisamente por esa cultura hay un tema de solidez. Readquirimos el 30% del propio grupo. Una compañía que en utilidad neta sería $1 billón.



La capacidad de la compañía año tras año es darle mayor valor a los accionistas. La otra estrategia es darle valor al consumidor, la sociedad y los empleados.



Esa la tenemos más interiorizada en lo que llamamos pensamiento complejo. Además, la sostenibilidad no es solo los ingresos y lo verde, sino los capitales humanos, sociales y financieros.



Incluso el nivel de endeudamiento es bajo, con el 3%, muy por debajo del 5% sin ninguna desinversión y eso garantizará el flujo de caja para pagar dividendos, como nunca se ha dejado de pagar.



(Vea: El camino que ha recorrido el Grupo Gilinski para tomar el control de Grupo Nutresa).



¿Cómo quedarán tras la opa en curso que se hace en el marco del acuerdo con el Grupo Gilinski?



Vamos a ver cómo quedan las permutas de esta operación. Hay que esperar las participaciones definitivas del Grupo Argos y nosotros. Hay una situación puntual en la que nosotros, en nuestra estrategia nos vamos a focalizar en servicios financieros.



¿No temen que vengan otras OPAs hostiles o no acordadas en el futuro?



Las compañías que somos públicas (del mercado de valores) estamos expuestas a OPAs y tampoco se pueden estigmatizar pues esos son mecanismos de mercado para que los accionistas puedan atender una oferta de un tercero. Los que estamos en la Bolsa estamos expuestos.



¿El Grupo Empresarial Antioqueño entrará en otros negocios?



El GEA no existió. Compartimos visiones de largo plazo. Como Grupo Sura e integrador de inversiones miramos a dónde llegar. La bioeconomía es una posibilidad en el radar y concentrarnos en lo que hacemos. Aseguradoras, diferente tipo de fondos y miraremos otras industrias y temas de sostenibilidad.



¿Cómo hacer para atraer inversión?



Necesitamos mecanismos de inversión y las tasas es uno, junto a la estabilidad jurídica, el ambiente para atraer inversión extranjera. Nosotros atrajimos inversión extranjera en los 90, en años que fueron inflacionarios en Colombia. Hay que saber atraerla. Como ciudadanos corporativos hay que buscar que se genere confianza y aunque los países tenemos ires y venires políticos, debemos hacer propuestas válidas, manifestando nuestras posiciones, sin necesidad de estar de acuerdo en todo. Hay que aportar.

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Portafolio