'Se necesita un sistema de salud más predecible en Colombia'

Archivo particular

Ante la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad en el país, multinacionales como Novo Nordisk se han puesto a la tarea de implementar estrategias y estudios innovadores en medicamentos para tratar este tipo de afectaciones que golpea a un porcentaje importante de la población.



(Vea: Sin restricciones ni tapabocas, en mayo se registran 4.480 casos covid).

En diálogo con Patricia Field, gerente de la farmacéutica para Colombia, la ejecutiva destacó el trabajo que vienen realizando y de los planes que tienen.



¿Cómo se consolida la farmacéutica?



Nacimos en Dinamarca en 1923, somos expertos en productos para la diabetes, enfermedad que ha hecho que nuestra base se haya formado para el cambio de vida de los pacientes en casi 100 años.



¿Cuánto llevan en Colombia?



En Colombia llevamos 11 años. Somos una farmacéutica joven, pero a pesar de eso, en este momento tenemos más de 200 empleados. En términos de pacientes tenemos miles a los que llegamos con nuestros productos.



¿Cómo llegan al país?



Colombia es un país muy interesante, porque tiene una ley que tiene cubrimiento para todos los ciudadanos. Por esta razón, Novo toma la decisión de traer la empresa directamente a Colombia, finalmente fue una decisión acertada, estamos hablando que en menos de 10 años ya alcanzamos a ponderarnos entre los 10 mejores.



¿Con cuáles enfermedades trabajan actualmente?



Trabajamos con diabetes y obesidad que son unas de las enfermedades más prevalentes. Sin embargo, también estamos implementado estudios en enfermedades “raras”. Tenemos portafolio en hemofilia, y enfermedades del desarrollo del crecimiento.



¿Tienen pensado trabajar con otro tipo de enfermedades?



Queremos innovar en nuevos tratamientos para enfermedades que no existen, o que se comportan de manera diferente, o hacer una diferencia en los tratamientos ya existentes. Nosotros hoy estamos investigando enfermedades cardiovasculares, neurológicas, entre otras.



(Vea: ¿La viruela del mono puede convertirse en una nueva pandemia?).



¿Qué objetivos tienen?



En nuestro portafolio, el objetivo es entrar a estudiar otras enfermedades. Por ejemplo, las neurológicas no tienen tratamiento, entonces estamos investigando en esas enfermedades que no tienen tratamiento.

Patricia Field, gerente para el país de Novo Nordisk.

¿En cuántos países tienen presencia?



Tenemos presencia en 80 países directamente y como objetivo tenemos seguir aumentando nuestra expansión, siempre y cuando los gobiernos y mercados lo permitan.



(Vea: Legalizan el suicidio médicamente asistido en el país: así funcionará).



¿Tienen plantas de producción en Colombia?



No tenemos plantas en Colombia, tenemos en Suiza, en Estados Unidos, en Brasil, que de hecho es la planta donde producimos insulina para Latinoamérica.



¿En qué invierten en Colombia?



En Colombia particularmente tenemos una inversión de $2.600 millones en estudios clínicos anualmente, tanto de portafolio existente, como del que vamos a traer al país.



¿A qué retos se enfrentan?



Predictividad en el sistema de salud. En Colombia salen cinco o seis regulaciones por semana en el sistema, es una de las cosas con las que nosotros tenemos que vivir y trabajamos través de las agremiaciones o conversaciones con el gobierno. Es como hacemos para que nuestro sistema de salud sea más predecible, para estar seguros que cuando entramos las medidas estén claras. Porque es muy difícil cuando tenemos una inversión extranjera, explicarle estás regulaciones.



¿Qué tipos de productos manejan?



Tenemos un producto para la obesidad, que ayuda a una persona a bajar hasta el 15% del peso que tiene. Que quiere decir eso, cuando tu hablas de perder peso puedes evitar el desarrollo de otras enfermedades crónicas como diabetes, problemas en las articulaciones o problemas cardiovasculares.



También manejamos productos para la diabetes, como los GLP-1, no es una insulina pero es un producto que controla los niveles glucémicos y adicionalmente tiene un beneficio cardiovascular.



(Vea: Científicos habrían encontrado la forma de bloquear infecciones covid).



¿Cómo se maneja la venta y distribución de este tipo de medicamentos?



Todos nuestros medicamentos son de prescripción. Se debe seguir un conducto de ir al médico, depende del funcionamiento de la EPS, e iniciar un proceso de diagnóstico en el caso de la obesidad.



¿Cómo estamos en materia de obesidad y diabetes en Colombia?



El 56% de los colombianos viven con sobrepeso, eso quiere decir que 1 de cada 2 colombianos la padecen y según la Asociación Colombiana de Diabetes (ACD), en el país el 7% de las personas tiene la enfermedad, es decir unos 3,5 millones de personas, de las cuales solo la mitad conoce su diagnóstico.



¿Qué planes tienen a futuro?



Esperamos seguir sirviendo a los pacientes de Colombia. Seguimos trabajando e innovando en nuestro negocio base, como el tratamiento de insulina, pero esperamos entrar en otro tipo de enfermedades en el futuro muy cercano y traer estos productos para cambiar radicalmente el curso de las enfermedades.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio