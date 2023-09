‘Ojalá que en Colombia haya más sector privado, más empresas como Nu’

David Vélez, fundador y CEO de Nubank en Brasil, una de las plataformas digitales financieras más grande del mundo, anunció que la Corporación Financiera Internacional subió de US$150 a US$265 millones el crédito para ampliar la inclusión financiera en Colombia. Dijo que en poco tiempo se lanzará la cuenta de ahorros que hará subir de los 700.000 clientes actuales, a un millón. Entre Brasil, México y Colombia Nubank tiene 85 millones de clientes.



¿Cómo ha sido esta década de Nubank?



Salí de Colombia cuando tenía ocho años, pero tengo a mi familia aquí, mi cultura y me siento muy colombiano. Cuando se me ocurrió crear Nubank pensé en hacerlo en Colombia, pero en ese momento me di cuenta de que el mercado era más regulado que el brasileño y era más difícil levantar capital en Colombia. Pero siempre está la necesidad de volver a mi país, aportarle y traer estos productos y por eso lanzamos operaciones.



Brasil, Colombia y México, ¿Qué país viene?



Vendrán otros países, es un proyecto de vida y veremos crecer Nubank por muchas décadas, pero estamos en el primer minuto del primer tiempo. Prácticamente estamos gateando. Escogimos tres países para probar nuestros productos y con una plataforma fuerte eso nos ayudará a expandirnos rápidamente.



Vendrá un cuarto país, posiblemente en los próximos 24 meses. Tal vez será uno desarrollado como Estados Unidos o Europa o quizá uno emergente importante de África o el sudeste asiático.



Brasil crece mucho. ¿No temen que se estanque?



El crecimiento en Brasil ha sido increíble y desde hace tres años nos preguntamos cuándo se va a frenar y no pasa, pues cada mes tenemos 1,5 millones de clientes nuevos. Hay más de 200 millones de habitantes y tenemos clientes de 10 hasta 110 años. Falta conquistar mercado. Allá tenemos el 15% de mercado de tarjetas de crédito, el 5% en préstamos a personas, el 1% en seguros, el 1% en inversiones, o sea que falta muchísimo.



¿Qué ha hablado en sus encuentros con el presidente Gustavo Petro?



Ha tenido interés por nuestro modelo de negocio pues tiene inquietudes del negocio financiero y ve que nosotros venimos a desafiar el statu quo y el sistema financiero que es tan concentrado. Además, que nuestro modelo digital logra la inclusión financiera pues estamos en todos los departamentos, con tasas menores, sin comisiones y democratizamos el acceso. Él tiene una visión optimista y le gusta que compitamos.



¿Qué le hace falta a Colombia para dar un salto hacia adelante?



Quiero ver más, y que el presidente Petro lo viera, más Nubanks. La solución a los problemas de Colombia no es menos empresas, sino más empresas que entren a competir. Quiero ver más empresa privada, no menos y más competencia.



