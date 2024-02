Presidente de Ecopetrol habla de la campaña de Petro y su llegada a la petrolera

En entrevista con la revista Bocas, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, habló sobre su trayectoria profesional, su llegada a la petrolera estatal, su papel durante la campaña presidencial del actual mandatario Gustavo Petro y otros temas relacionados con su vida personal.



A lo largo de su camino profesional, el hoy encargado de dirigir la empresa más grande del país pasó por varias entidades relacionadas con el sector energético, incluyendo la Superintendencia de Servicios Públicos, la Electrificadora de Santander, la Transportadora de Gas Internacional (TGI), la Empresa Energía de Honduras y el Grupo Energía de Bogotá (GEB).

'Yo respondo por las cuentas de la campaña'

Roa también hizo parte de la campaña presidencial de Petro cumpliendo la función de gerente. Según relató, entró al equipo del actual jefe de Estado “sin saber nada de campañas” y que este quería que él fuera una mezcla de gerente financiero y gerente técnico.

"Mi respuesta fue que lo que procedía era ser gerente nacional de la campaña. Y así fue como empecé”, explicó.

Por esa misma línea contó que “tenía claro que mi oficio era buscar y administrar los recursos, pues yo era ese canal entre las ideas y el territorio, para aterrizarlas y materializarlas, además de encargarme de la publicidad y la logística”.

En cuanto a las cuentas, el también ingeniero de profesión destacó que "el Consejo Nacional Electoral en su sala plena revisó, validó, aprobó y reconoció el 100 por ciento de los ingresos, gastos y costos que la campaña tuvo en sus tres fases: consulta, primera y segunda vuelta".

Como producto de lo anterior, Roa señaló que hace un año, le fueron devueltas a la Colombia Humana el 100 % de los gastos y de la financiación que reportó en la plataforma Cuentas Claras."En eso fui muy minucioso, en cuidar cada factura, cada comprobante, cada contrato, cada orden de prestación de servicios", agregó.

Respecto a los recursos que no se utilizaron, explicó que: "Como teníamos una política de recepción de ingresos y donaciones en la cual dimos a conocer nuestras cuentas bancarias, algunas personas, unas tres o cuatro, consignaron alrededor de tres millones de pesos en total. Pero nunca pudimos dictaminar, ni reconocer de dónde provenían. Entonces esa plata se quedó allá guardada. Está en la cuenta de la campaña en Confiar".

Su llegada a Ecopetrol

Según relató Roa, el tema de la presidencia de Ecopetrol empezó a sonar durante un almuerzo que tuvo con el presidente Petro en el que se discutieron algunos temas relacionados con el sector minero-energético. Sin embargo, no fue sino hasta principios de noviembre del 2022 cuando el jefe de Estado le sugirió que aplicara a la convocatoria para presidir la compañía.

"Por allá, a comienzos de noviembre me dice que quiere que yo aplique para ser el presidente de Ecopetrol, cuando se abra la convocatoria. Entonces participé, le metí la ficha al tema e hice un muy buen proceso con la firma cazatalentos, y de allí es que viene mi designación en abril del 2023 y mi arranque en el cargo unos días después".

En cuanto al proceso en la petrolera, contó que ha estado rodeado de muchos retos. En el plano financiero, explicó que, pese a que han influido elementos como el precio del dólar y la baja en los valores del crudo, el balance operacional es bueno.

En ese sentido, destacó algunos logros de la compañía como las transferencias que recibió el país en impuestos, regalías y dividendos; el cierre de la brecha en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles; las inversiones, y el volumen de carga de las refinerías.

"El 2023 fue un año histórico en la actividad de la exploración, pues de 22 pozos que perforamos fuimos exitosos en 11. Cualquiera que sepa de este negocio sabe lo que significa una tasa de hallazgos del 50 %. También destaco el impacto social", resaltó Roa.

En cuanto a la transición energética, el presidente de Ecopetrol rescató el potencial que tiene el país para producir energía eléctrica a partir de sol y viento. Además, de ser productor de hidrógeno verde.

Sobre el futuro de la compañía, mencionó que "vamos a proteger el negocio tradicional, y lo vamos a seguir privilegiando, porque solo así contaremos con la fuente de ingresos que harán posible la transición energética. Es lo responsable, lo medido, lo ponderado. Y eso es lo que estamos haciendo".

Fuera de lo público

En la entrevista, Ricardo Roa también hizo mención de algunos aspectos en torno a su vida personal, incluyendo su orientación sexual. Un proceso de aceptación que señala que fue duro, pero en el que contó con muchas personas en el camino.

De la misma manera, indicó que hoy en día le resulta irrelevante hablar abiertamente del tema. "Creo que uno tiene que pasar por la vida haciendo y aceptando lo que finalmente es y lo que realmente es, sin hacer daño", agregó.

"A mis casi 64 años me puedo dar el lujo de mirar a los ojos a las personas y decir que no tengo ninguna tacha en mi vida profesional, tras haber pasado por cargos muy importantes en el sector público o privado. He hecho una carrera en la que pienso que he tenido un muy buen desempeño, con pulcritud, con transparencia, con ética, siempre respetuoso de los códigos, de las normas, de los procedimientos, de la ley, de la regulación", resaltó.

Si quiere leer la entrevista completa, haga clic aquí.

