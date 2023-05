‘Dejar el efectivo es algo lejano’: CredibanCo

Ricardo Zambrano Ahumada es el presidente de CredibanCo desde hace un poco más de seis meses y dice que la compañía ha avanzado mucho en los últimos años en digitalización.

(Lanzan método de transferencias persona a persona, en tiempo real).



¿Qué es CredibanCo?

Es un sistema de pagos de bajo valor, una cámara de compensación y procesamiento de las franquicias de tarjetas. Damos medios de acceso a los comercios y personas naturales para llevar terminales de pago a grandes superficies, hoteles, pequeños y medianos comercios que reciben pagos digitales y todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Les habilitamos el sitio para recibirlos y los conectamos a nuestro sistema para enrutar a los bancos y habilitamos varios actores.

¿Qué ha pasado en los últimos años?

Nosotros venimos de un proceso de cuatro años de gran digitalización. Los terminales que teníamos ya no van más, pues ahora es tecnología Android que no solo es como un celular. Los terminales son más rápidos y estamos en el proceso de desmaterializar el datáfono, pero no para todos.

Una persona que tenga un celular puede recibir sus pagos y eso trae tremendas eficiencias, facilidades y unos menores costos.

Para los que quieran recibir un pago con una transferencia a través de una aplicación de banco se puede hacer la operación de cuenta a cuenta.

¿Qué novedades están poniendo en marcha?

Estamos organizando el tema de que las aerolíneas puedan devolver dinero a los clientes, haciendo la dispersión de la empresa a cuentas y las transferencias internacionales de una persona en Estados Unidos a una tarjeta de una persona en Colombia, y todo eso en tiempo real.

(¿El uso del dinero en efectivo está en vía de extinción?).



Será un proceso gradual de desaparición de los datáfonos, pero mientras haya plásticos para leer se van a mantener, pero entre más digitales va a dejar de haber tantos. De todas maneras, donde hay comercio con alto tráfico se necesitarán aún.

El contact less (tarjetas de pago sin contacto) son el 72% de las transacciones por este sistema.

¿Cuáles fueron las cifras de 2022?

Registramos $97 billones en procesamiento de pagos, creciendo 33% en la facturación frente a 2021.

De esa cifra, $15 billones fueron de extranjeros, que son personas y empresas y cuya facturación creció 87%. En eso también influye la reactivación del turismo.

La venta presente, cuando se necesita un terminal físico, tuvo una participación de 22%, y un crecimiento de 32% y la venta no presente, que es el comercio electrónico con pasarelas de pago, el restante 78% y este segmento creció 34%.

¿Y de este año qué cifras hay?

Hasta abril, sobre el total de las transacciones la facturación fue de $29 billones, que crece 20%. La venta presente crece el 17% y se observa la contracción del consumo.

En los primeros cuatro meses todo lo que es crédito creció 28% y debito el 11%.

(Pese a avance de la digitalización, el 60% de pagos son en efectivo).



Hay crecimiento importante de la facturación de extranjeros que aumenta el 63% y gran parte por cuenta del turismo. Aerolíneas y restaurantes crecieron 72% en facturación, pese a la salida de Viva y Ultra Air.

Otro segmento grande es el de supermercados, pues creció 22% y luego vestuario con 13% y estaciones de servicio que creció 12%.

¿Cree que viene, desaceleración o recesión?

Esperamos que no haya recesión. Que el PIB crezca 1% y uno de esos aportes sea el gasto. Sí habrá contracción del consumo y el pago con tarjetas se ve de manera importante. Vemos que la penetración de pagos con tarjetas es del 17% entre las familias. Hay un potencial de crecimiento y lo ideal es tratar de usar menos efectivo para que haya más trazabilidad de las operaciones.

¿Desaparecerá el efectivo en algún momento?

Dejar el efectivo está muy lejano. Por razones históricas y culturales y tiene que ver mucho con el pago de impuestos. Las operaciones en efectivo se hacen más costosas. En las grandes superficies hay alta penetración de los medios de pago, pero más arriba no.

¿Qué cosas traerán el open banking y el open finance?

Es interesante pues las personas son buena fuente de información en el open banking, y con el open finance las entidades pueden tener la posibilidad de entregar ofertas de valor en temas aterrizados, de lo que las personas necesitan. El open finance genera inclusión financiera dando más crédito legal y permitiendo recaudar información para que haya competencia entre las entidades, menores tasas y eso desarrolle los negocios.

¿Qué nuevas tecnologías vienen?

Pagos inmediatos sin usar medios de pago, sino con aplicaciones de los bancos y el desarrollo de los códigos QR en un ambiente de interoperabilidad. El tema de la biometría está creciendo. Con el iris o la palma de la mano habrá autenticación y no se necesitará pasar por una terminal de pago. También estará el metaverso, para compras reales y las que se queden en la virtualidad.

¿Cómo ve la afectación por el alza de tasas del Banco de la República y la baja de los bancos a las tarjetas de crédito?

En la medida que suban reduce el consumo. Además, si Estados Unidos aumenta sus tasas los demás países hacen lo mismo para evitar fugas de capitales. Fue algo bueno la baja de tasas de las tarjetas. En abril hubo un crecimiento importante del crédito. Fue el 23,66% pero no se puede decir si fue por la decisión de los bancos.

PORTAFOLIO