Muebles Zientte proyecta su presencia a nivel internacional

La cadena de muebles de lujo Zientte avanza en un plan de expansión en el mercado internacional. Eduardo Vergara, gerente general de la marca, explica el crecimiento y las proyecciones del negocio que, en parte, busca impulso a través de clientes corporativos como los hoteles.



¿Cuántas tiendas tienen?



Actualmente, tenemos cinco en Colombia: dos en Bogotá, una en Medellín, y las otras dos en Cali y Barranquilla. Esta última se abrió en 2016. Estos desarrollos han venido acompañados también de un crecimiento en el canal virtual y digital.



¿Cómo les va en ese canal?



Desde antes de la pandemia ya lo teníamos, no para compras tradicionales, sino más para asesoría virtual, ventas a clientes que no necesitan ir a la tienda.



¿Cómo impulsan el negocio?



Hace unos años también incursionamos en el negocio institucional para atender hoteles, restaurantes, clínicas, universidades, salas VIP de aeropuertos. Es un canal que ha crecido. Este año ampliamos nuestra planta en el barrio Toberín en el norte de Bogotá y ahí están más de 60 operarios, artesanos que trabajan en nuestros procesos de ebanistería y de tapicería



¿Cómo percibe el mercado local?



Sin duda el 2022 fue un gran año para el sector de los muebles, por el rebote de la pandemia. El 2023 se ha empezado a sentir algo de desaceleración.

Estamos apostando a mantener el nivel de ventas del año pasado de $20.500 millones.



¿Aumentarán las tiendas en el país?



Estamos en las ciudades más importantes, no creemos que las intermedias estén preparadas para marcas de lujo como la nuestra. Entonces el enfoque del crecimiento está dado por el aumento del negocio de los accesorios de diseño y decoración. (Ver recuadro).



¿Cómo están en el mercado internacional?



Desde el 2010 hemos tenido un crecimiento fuerte en el mercado nacional y desde el año pasado empezamos a revertir la estrategia, queriendo diversificar y no tener la mayoría de las ventas en el país.



Gracias a la devaluación, empezamos hace un año una estrategia de internacionalización y en eso nos hemos enfocado.



¿En qué van?



Hace un mes abrimos nuestro showroom en Ciudad de Panamá y desde ahí queremos llegar a arquitectos e interioristas para llegar al cliente final y a los proyectos institucionales como hoteles y cadenas de restaurantes. También tenemos desarrollado el canal virtual.



Estamos con varios proyectos hoteleros en República Dominicana. En México estamos entrando, principalmente, por el canal institucional y proyectamos penetrar a través de un distribuidor. Tenemos varios interesados.



Por último, y muy importante, está Estados Unidos. En julio del año pasado, firmamos con un jugador nacional muy importante que es Robert Alle. Ya se fueron los primeros contenedores de nuestros sofás hacia allá.



Y parte de nuestra estrategia es llegar muy pronto a otros países de Centroamérica como Guatemala, Costa Rica y Venezuela.



Durante muchos años tuvimos operación en Caracas y tuvimos que cerrarla en el 2017 y ahora estamos regresando y mandando los primeros contenedores a través de nuestro cliente y estamos próximos a definir una nueva tienda allá.



Además, en otros países de la región también estamos viendo diferentes modelos para ingresar, si una tienda, una franquicia o puede ser el canal institucional en los países en los cuales la hotelería es muy fuerte.



¿Qué proyección hace con la internacionalización?



Para nosotros el año pasado la facturación fue el 5% en el exterior, mientras que el 95% era para clientes colombianos. Esperamos que esto nos permita, por lo menos en 2023 y 2024, aportar a la facturación entre un 30% y un 50%.



¿Ese interés de exportar que ha implicado desde el punto de vista productivo?



A nivel operativo, en mayo pasado ampliamos la bodega de la fábrica y esto nos dio un aumento del 50% en la capacidad.



En el equipo de producción también nos ha tocado contratar gente para empezar a prepararla para responder a este crecimiento que se está dando debido a las mayores exportaciones.



En cuanto al portafolio, sentimos que el actual es muy completo, es aceptado y no requiere muchas adaptaciones a los mercados internacionales a los cuales queremos llegar.

Diversificación de marcas en accesorios y diseño

¿Qué otras marcas manejan?



Tenemos Zientte que es la marca principal, está el formato Bombox que compite en un nivel abajo de Zientte para muebles más optimizados y espacios más pequeños. Dentro de Bombox, se creó la marca Desing Market y también el e-commerce para promover accesorios.



Y está Zientte Accesories, que se comercializa dentro de Zientte y Desing Market.

Hoy está en el mercado colombiano, pero parte de la expansión internacional no solo está pensada con nuestros muebles, sino también con los accesorios. Europa es un mercado atractivo.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

​Periodista de Portafolio