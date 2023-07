Además del nombre, qué otros cambios vienen para EasyFly

El mundo aeronáutico se está reinventando y parte de ese cambio lo constituye Easyfly. La aerolínea reconocida por unir punto a punto las regiones, cambió su nombre a Clic.



Esta imagen promete acercar a más personas a conocer a la Colombia profunda y a los extranjeros darles más oportunidades para conocer el territorio, según dijo a Portafolio Felipe Gutiérrez, gerente general de EasyFly, próximamente Clic. Todo esto en línea con la apuesta del Gobierno de un turismo más ecológico, cultural y étnico.



¿Por qué decidieron cambiar el nombre?



El Clic al que hacemos referencia al ‘clic’ emocional, cuando una persona va por primera vez a un lugar, cuando se conecta con alguien. Hay una pieza final, a que todo lo demás haga sentido. Cuando hay un rompecabezas y hace falta una pieza y se pone. Es un elemento final que conecta todo.



Somos una aerolínea local, flexible, cercana, que no es de bajo costo y toda la propuesta de valor que trae consigo seguirá siendo la misma. Hemos pasado todas las pruebas que nos ha hecho afrontar la aviación en estos 18 años, macroeconómicas, gobiernos, pandemia, guerras, devaluación, entre otros y esto nos lleva a analizar nuestras fortalezas y valor agregado.



¿Por qué Clic?



Escogimos un nombre corto, sonoro, fuerte y que se escriba igual en todo el país, nosotros somos locales y no podíamos escoger un nombre largo o en inglés por eso se escribe sin ‘K’. Somos un clic emocional. Esto reafirma nuestro compromiso con el país y todas las generaciones y regiones.



¿Qué novedades traerá este cambio?



Estamos creciendo un 18% en ventas frente al año 2022. Esto se logra con un producto que las personas valoran y están dispuestas a pagar. Las personas van a donde los demás no pueden ir y también conectamos a las ciudades grandes.



El 80% de nuestros clientes son personas que se transportan por negocios, servicios médicos, de educación entre otros, el otro 20% quiere conocer la Colombia inexplorada. Queremos que lo puedan hacer, pero no trayendo aviones más grandes e ir a las ciudades de playas usuales, nuestro propósito es mantener siempre una conexión especial con esa Colombia que no cocemos.



En un mes lanzaremos la ruta Bogotá y Medellín a Nuquí para hacer avistamiento de ballenas.



Hemos abierto en los últimos meses ocho rutas y a Caño Cristales, que es temporal, la hemos conectado con dos destinos.



¿Cuáles vienen?



Además de la apertura en agosto, el miércoles arrancamos con la ruta Bogotá - Cali y el viernes con la ruta Medellín - Cartagena. A final de año cerraremos con 60 rutas lo que nos consolidará como la empresa con mayor penetración que permite conectar al país.



¿Tomarán terreno con las rutas punto a punto que dejó Viva?



El tráfico que atendía Ultra y Viva es uno que ya no está dispuesto a viajar en avión, esa demanda se desplazó hacia los buses o sencillamente ya no quiere volar. Hay otro tráfico que sí necesita esa conectividad y que está dispuesta a comprar ese servicio como lo es Medellín - Pasto, Medellín - Valledupar, que operaban estas aerolíneas, pero lo hacemos desde el aeropuerto de la ciudad.



Ahora le apostamos al aeropuerto de San Gil e iniciar operaciones en agosto. Es una puerta a Santander. Colombia esta llena de grandes destinos. Cuando la Aerocivil entregue la pista empezaremos a operar desde Bogotá y Medellín.



¿Planean llegar a San Andrés o Venezuela?



Con los aviones que operamos desafortunadamente no podemos llegar a San Andrés, los demás destinos de Viva están en revisión. En el caso de Venezuela, sí podemos llegar pero primero seguiremos con Colombia, aún tiene un espacio espectacular por explorar. Debemos hacer que los extranjeros que quieren venir a Colombia tengan más destinos dentro de Colombia.



¿Cómo van en materia de retos económicos?



Entre el 23%-25% del costo de un tiquete no va para la aerolínea, va al IVA o tasas aeroportuarias. Esos elementos en la medida que han subido, el tiquete es más costoso y frena un poco la demanda. En nuestro caso hemos crecido un 53% en 2022 frente a 2021 los ingresos y el primer semestre de 2023 18% frente al mismo periodo del año pasado.



¿Ya cerraron el capítulo de reestructuración?



Cumplimos con todos los acuerdos de nuestro plan de reestructuración que se hizo durante pandemia. Pagamos $72.000 millones el año pasado en pasivos y ahora tenemos una empresa que mes a mes nos muestra una estabilidad en márgenes entre el 9% y el 12%.



¿Cómo esperan terminar el año?



Cerraremos con 60 rutas, con 2 millones de pasajeros transportados y un crecimiento sobre las ventas entre el 18% y el 20% y mantener los 20 aviones.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio