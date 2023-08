‘El foco en el país es ser los número uno en ‘gaming’: Asus

Pese a que este año ha sido desafiante para el sector tecnológico, marca como Asus preven un cierre de año con repunte en sus ventas. En entrevista con Portafolio, Hugo Beleño, country manager para Colombia y Ecuador de la marca, habló de cómo viene la empresa en el país y de la línea gaming que promete ser punta de lanza en el negocio.



¿Cómo le fue a la empresa en el primer semestre?



Sin duda ha sido un año desafiante para todo el sector. Sin embargo, la marca ha experimentado un desempeño notable y parte de eso se debe al compromiso que ha tenido de seguir sosteniendo su propuesta de valor y generando un diferencial entre los consumidores. En estos últimos años nos hemos preocupado mucho por la innovación y por el desempeño de los productos y eso se ha visto en los resultados.



Debo destacar que la empresa en los últimos años se ha venido destacando en el mercado y en el segmento de computadores de consumo, especialmente, somos la marca número dos en Colombia.



¿Cuánto crecieron este versus al semestre anterior?



Hemos sostenido nuestro crecimiento. Y parte de eso se debe a la oferta que tenemos disponible para los clientes en el mercado. Para nosotros ha sido importante traer soluciones de valor que al final terminen siendo beneficios para los consumidores.



¿Cuáles son las líneas que tienen disponibles en el mercado?



Nosotros iniciamos en Colombia con la línea de consumo, hace ya 10 años. Sin embargo, hoy Asus cuenta con la vertical de computadores de escritorio, la línea corporativa, en donde se destacan los portátiles para empresas; además de la nueva vertical de consolas, que está enfocada en el mercado de los gamers. Desde Asus vemos con grandes ojos este segmento, ya que los gamers cada vez más buscan un ecosistema que tenga dispositivos mucho más móviles.



Y de hecho en las próximas semanas tendremos un importante lanzamiento en esta línea.



¿Cómo ven el mercado ‘gaming’ en el país?



Si bien en la región hay países que vienen más adelantados en este segmento, vemos que Colombia tiene un gran potencial para seguir creciendo en este campo. Hay mucho camino por recorrer y eso es positivo. Nosotros al ofrecer productos especializado y con mucha innovación ya nos hemos ganado un lugar entre los consumidores. Es por ello que nuestro foco en Colombia es ser la marca número uno en gaming. Estamos muy confiados que nuestra línea de consolas complementará la oferta que hoy ya tenemos en el mercado.



¿Se han visto impactados por el dólar?



No cabe duda que el efecto del dólar nos expone a unos retos en el mercado. Pero uno de los factores claves de Asus es que nos direccionamos desde dos ángulos: el primero es la innovación y el desarrollo, y el segundo frente es estar pendiente de la demanda y de las necesidades de los consumidores. Asimismo, buscamos ser más óptimos en nuestra cadena de abastecimiento y en nuestros costos de producción. Estos esfuerzos han ayudado a no comprometer la demanda tan positiva que tenemos en el país. Sin duda alguna, estamos en una búsqueda constante para no solo mitigar el efecto del dólar, sino también para llegar a más usuarios.



¿Cuál es el nuevo equipo que están presentando en el país?



Este portátil es el Zenbook S 13 Oled y lo que más resalta es lo liviano y delgado que es. Este equipo es sinónimo de elegancia e innovación. Hay que destacar que este computador está fabricado con productos reciclados, lo que evidencia el compromiso que tiene Asus con el medio ambiente.



¿Mantendrán ese compromiso Eco con todos sus equipos?



Cada vez que implementamos algo tenlo por seguro que tiene un propósito de largo plazo. Y el interés por el cuidado del medio ambiente es algo que vienen implementando la compañía en cada uno de sus procesos. Nosotros hemos ganado varios premios por el compromiso que tenemos con el medio ambiente.



¿Qué se espera para este segundo semestre?



Tenemos muy buenas expectativas para este segundo semestre del año. Creo que factores que estaban alterando ese inicio de 2023 cada vez más están decantados. El segundo semestre es muy dinámico en el mercado colombiano y estamos seguros de que con los nuevos lanzamientos nos va a ir bien. Tenemos una gran cobertura a nivel nacional, estamos en todos los retails, en los mayoristas y en los canales digitales, para atender a los consumidores.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio