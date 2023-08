'Hoy el 65 % de la electricidad se desperdicia’: Schneider

La transición energética ha significado que las compañías del sector se tengan que transformar para adaptarse a lo desafíos climáticos y ecológicos.



De acuerdo con Javier Ortiz, presidente de Schneider Electric para la región Andina, esto implica no solo el uso de tecnologías renovables, sino también un mejor uso de la oferta, puesto que el 65% de la energía que se genera se pierde.

¿Cuáles han sido los resultados de la compañía en lo corrido del año y cuáles son

sus expectativas?

​

Acabamos de presentar los resultados a nivel global y ahí está el detalle completo. Creo que ha sido muy positivo. Los niveles de crecimiento han sido buenos; hemos ganado mucho mercado especialmente orientado a las inversiones que se están haciendo en transición energética.



Nuestros clientes están haciendo mucho énfasis en las tecnologías que les permitan avanzar en eficiencia, gestionar mejor la energía y automatizar procesos.

Tenemos crecimientos sostenidos que esperamos seguir manteniendo. La acción ha reflejado eso, por la confianza que están teniendo los inversionistas en nosotros.



¿Hay datos sobre la dinámica de la región que maneja?



Los resultados de los que hablamos son globales. Lo que sí podemos decir es que los mercados emergentes han traído un gran crecimiento. Estamos divididos en regiones y nosotros hacemos parte de la división de operaciones internacionales y ahí tenemos una tasa mucho más fuerte, porque en las economías ya establecidas es muy difícil lograr esas tasas de crecimiento.



Maneja varios países de la región. ¿Cuáles son los más importantes para su operación?

​

Tengo a mi cargo Colombia, Ecuador y Venezuela y en ese orden tienen su participación. Colombia tiene un papel protagónico y podría ser dos tercios del total, por lo que el enfoque está acá. Ecuador tiene un potencial de crecimiento muy interesante y el caso de Venezuela es que no tenemos mucha presencia por la circunstancia económica.



¿Quieren extenderse en la región o consolidar el mercado?

​

El objetivo es acelerar el crecimiento. Tenemos unas ventajas muy importantes por las necesidades de transición energética y de mayor automatización en los procesos. Vemos los países de la región y del segmento de operaciones internacionales con mucho potencial especialmente en el crecimiento.



¿Cuáles son los sectores con mejor desempeño?



Schneider tradicionalmente se ha posicionado en el sector eléctrico. Ahí tenemos una gran presencia y un reconocimiento de nuestros clientes. Hay unos sectores de industria en los que tenemos una buena participación, al igual que en petróleo, gas y minería y estamos viendo oportunidades de crecimiento en segmentos de consumo, aguas y en construcción.



¿Cuáles son las líneas de negocio con mayor crecimiento?

​

Por estar reconocidos en el sector energético, la unidad de negocios que vende nuestras soluciones de gestión, control, protección eléctrica es la protagonista y además vemos la posibilidad de crecer. Tenemos una oferta más amigable con el medio ambiente, con lanzamientos como celdas de aire.



Sin embargo, los mayores potenciales de crecimiento los estamos viendo en las unidades de software y servicios. Hemos venido en un proceso de transformación, dejando de ser una compañía solamente de proveeduría de productos y nos estamos convirtiendo en una de tecnología y ya hemos capturado mercado, con adquisiciones estratégicas como Aveva, que nació en el mundo del software.



¿Cómo han evidenciado el boom de las energías renovables?

​

Lo vemos como una oportunidad de crecimiento, pero no es uno de los sectores que nos está generando los ingresos principales. Claramente vemos que ese es el futuro y no hay reversa, porque las renovables son el camino. Sin embargo, no estamos ahí. Hoy, a pesar de que todos están hablando de la energía eólica o el hidrógeno verde que son tecnologías que todavía están madurando, el mercado tiene que ver con una mirada de más corto plazo. Hoy gran parte de la oferta que tenemos y de los productos es para que piensen que la energía es la forma más sostenible de vivir. Vemos las oportunidades de la transición energética como la verdadera forma de capitalizarnos. Un tema importante es que hoy el 65% de la energía se desperdicia.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio