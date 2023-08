Versania le apunta a duplicar sus sedes al finalizar el 2023

Versania, marca blanca de servicios de salud, cumple cuatro años en el mercado, viene trabajando en el acompañamiento de personas con vulnerabilidad y mejorando su calidad de vida.



Jorge Camilo Cortés, presidente de la compañía, en conversación con Portafolio explicó los segmentos que se vienen trabajando en la empresa, como el de residencias asistidas, adulto mayor, salud mental y cuidados paliativos, entre otras. Además, manifestó sus planes de expansión, el efecto de la reforma a la salud, el costo de sus programas y la inversión que esperan realizar en el 2024.



¿Cómo vienen trabajando?



Tenemos el privilegio de cuidar y acompañar al ser humano desde el antes de nacer, y ya no vamos solamente hasta el fin de vida, sino que acompañamos a su familia en el duelo.



Lo hacemos a través de unas empresas especializadas, donde integramos los componentes sanitario de salud, social y comunitario.



¿Cómo está compuesta Versania en el país?



Versania es un holding compuesto por cinco empresas que son en primer lugar la de Residencias Asistidas, seguido de Adulto Mayor, después está Hospice, igual que Salud Mental y Desarrollo Infantil.



¿Cómo está la salud mental en el país?



Después de la pandemia vemos necesidad de tratar la salud mental, no como se hace aquí en Colombia en general, sino dedicarnos directamente a esos niños, niñas y adolescentes de los 10 años hasta los 17 años.



En trastornos alimenticios sí estamos llegando al adulto joven, más o menos hasta los 30 años.



Lo hacemos cuando la familia detecta que la persona está bajando de peso o le detecta algún tema y lo lleva al médico y posiblemente lo hospitaliza. Nosotros también hacemos hospitalización, pero lo llamamos internación, y desde ahí comienza el programa de terapia. El programa se basa en lo que necesita cada persona y se trabaja directamente con cada una de ellas.



¿Cuál es su impacto?



Desescalamos la enfermedad. Si la persona está en la hospitalización, nuestra meta es pasarlo a los centros día que tenemos y después de unos 3 meses o 4 meses va para consulta externa, y al final lo manejamos con seguimiento en cómo se está comportando en la calle, en el ambiente natural, para que no vuelva a recaer.



¿Quienes son sus socios?



Somos una marca blanca. Trabajamos en un 100% con Keralty, pero hay otras empresas. Por ejemplo, nos asociamos en salud mental con una empresa española que lleva 25 años en el mercado trabajando con buenos resultados. Tenemos otras para todo el tema de adulto mayor, que son residencias asistidas, lo mal llamado en Colombia guardia geriátricos.



Otra que tenemos está dedicada al cuidado de la persona a través de cuidadores. Lastimosamente en Colombia no hay salud pública. Nosotros buscamos a estos expertos y hoy en día los contratamos dignificándolos laboralmente. En tema de salud tenemos enfermeros y enfermeras. Esa empresa se llama Cuidado de Vida y tenemos ya un número de 55 a 60 cuidadores en Bogotá.



¿Cómo acceden los usuarios a sus servicios?



Trabajamos para personas particulares o para aseguramiento privado, todo lo que son compañías de medicina prepagada o pólizas de seguros de hospitalización, cirugía o del régimen especial.



Hoy por hoy trabajamos con diez aseguradoras, como Sura, Compensar, Salud Total, Colsanitas, Seguros Bolívar, Ecopetrol. En el tema de salud mental para adolescentes trabajamos con Colsanitas.



¿Cuánto cuestan sus programas?



Si se accede a un programa de primera infancia particular, para el desarrollo infantil, fácilmente sale una tarifa de entre $2,5 a $3 millones, con nosotros se puede llegar a una mensual de $1,7 millones.



Si es por la aseguradora, es un contrato que tenemos con la ellas para la persona es transparente, porque ya no tiene que pagar el usuario si no la aseguradora.



En el tema de salud mental con nosotros fácilmente le puede salir estos programas casi un 50% del costo que le debería costar en otro lado que trabajen en esta materia.



¿Cómo ven la reforma a la salud en el país?



Estamos convencidos que si nosotros logramos hacer nuestros programas pero que impacten la parte de salud, la parte social y comunitaria, creo que podemos mejorar la salud. Porque lo que nosotros hacemos es prevención y promoción de la salud.



¿Cómo van las inversiones?



Inicialmente hicimos una captación primaria de $5.700 millones. Para el año 2023 vamos a hacer una inversión de $13.000 millones. Esperamos pasar de siete sedes a 15 finalizando este año. Por lo que la inversión en el 2024 va a ser de más o menos de otros $17.000 millones.



¿Y cómo ven el crecimiento de este año?



Nuestra primera meta es generar valor en salud y que la gente lo sienta. Nosotros no somos una entidad financiera, por lo tanto tenemos que mirar y buscar el impacto sociosanitario. Queremos atender al paciente como se debe, pero también impactar a su familia y que ellos se comprometan en lo que vamos a hacer por eso el autocuidado.



Expectativa a futuro

De acuerdo con el presidente de Versania, Juan Camilo Cortés, actualmente como holding de las cinco empresas tienen presencia en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla.



Entre las expectativas que tienen aseguradas para el corto plazo menciona cerrar este 2023 con 15 sedes, generando impacto en los diferentes segmentos a los que se dedican.



“En el tema de salud mental tenemos una sede en Bogotá, pero en septiembre vamos a tener nuestra segunda sede, que va a tener internación con 22 camas (...) También, en ese mismo mes vamos a tener operaciones en la ciudad de Bucaramanga, con la apertura de otras sedes en el país”, dijo.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio