‘Hay incertidumbre sobre la capacidad del consumo’: Yanbal

La compañía Yanbal tiene en marcha la presentación de su perfume Ícono que, según afirma, es el lanzamiento de mayor importancia de los últimos años.



Hace su campaña de promoción con expectativas de vender 500.000 unidades al año, en medio de la desaceleración.



El gerente de la empresa, Juan Carlos Saldarriaga, dice que si bien la compañía crece con solidez, no deja de haber incertidumbre por la dinámica que tenga el consumo interno.



¿Cuál es la importancia del nuevo perfume?



Este es el lanzamiento más importante del 2023, y también, quizás, uno de los de mayor importancia en los últimos años. Los perfumes son parte importante de nuestro portafolio, tiene una historia muy especial y está inspirado en todas esas personas que hacen parte de nuestro modelo de negocio y que se han atrevido a soñar en grande.



¿Cuáles son las metas?



En el lanzamiento, cuando empezamos, esperábamos vender 65.000 unidades y vendimos 84.000. Y en la segunda campaña, la expectativa era de 20.000 unidades y estamos en 57.000.



Esto está generando un resultado que supera las expectativas por lo menos entre un 30 y un 50%. Y cuando hablamos de convertir Ícono en un clásico, uno quisiera vender por lo menos más de 500.000 unidades al año.



¿Cuánto pesan las fragancias en el negocio?



Según estudios de Kantar, en el canal de venta directa los perfumes tienen una participación muy alta. Son cerca del 60% del mercado. Para Yanbal, como para muchas compañías de nuestra industria, es un protagonista del portafolio.



¿Cómo está el mercado local para el lanzamiento, ahora que se habla de desaceleración?



Hay dos maneras de verlo. Desde adentro y desde afuera. Desde adentro, estamos muy contentos con la diferenciación que hemos podido generar en el mercado, no solo con productos como el perfume Ícono, sino también desde el punto de vista del valor y la calidad de todo el portafolio en las diferentes categorías. También logrando diferenciación desde la propuesta de canal o modelo de negocio.



En resumen, hemos tenido cifras récord en formación, ascensos, en entrega de autos. Las ganancias de los empresarios han crecido en el orden del 35% de un año a otro. Entonces registramos un muy buen crecimiento en el primer trimestre.



¿Cuánto crecieron?



Logramos un acumulado del 36%. Así que, desde la perspectiva interna, contentos, sólidos y seguros.



¿Y cuál es su visión desde afuera?



Estamos con las grandes inquietudes que tiene todo el mercado, empezando por el aumento de la tasa de cambio. Aunque producimos localmente, tenemos que importar las materias primas y estamos teniendo que subir los precios. Lo veníamos haciendo, pero en la medida que no ceda la tasa de cambio por cualesquiera que sean los motivos que lo esté generando, entiendo que gran parte por incertidumbre local, nos vemos empujados a tener que subirlos más aceleradamente de lo que quisiéramos.



No es un tema de Yanbal, es un asunto de la industria en general. Tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con la capacidad de consumo y eso cómo va a afectar nuestras perspectivas de crecimiento y desempeño.



¿Qué más le preocupa?



Hay que sumar lo que pueda seguir impactando el tema de los combustibles, aunque entiendo que el ACPM no ha subido a la misma velocidad que la gasolina, pero eso genera una presión inflacionaria también que vuelve y genera presión en los precios.

Y lo que viene, se habla de la reforma laboral que también tiene un impacto en los costos, no solamente los directos. No operamos tres turnos, pero a mis proveedores sí.



Entonces, en lo externo, nos preocupa la incertidumbre ocasionada no sólo por el dólar, sino por las reformas que puedan seguir impactando el costo de vida o los precios, y reduciendo los tamaños de nuestros mercados.



¿Y las tasas de interés?



Es un dolor enorme, ojalá ya empiecen a ceder, porque los costos financieros que tienen los empresarios, en general, sin hablar del impacto que han generado en el consumo y el endeudamiento de las personas naturales, es otro factor, no solamente inflacionario sino que desestimula la inversión. Entonces todo eso termina pegándole a la actividad económica.



Para el cierre del primer trimestre, hablaban de un 3% de incremento en el PIB, menos desacelerado de lo que se esperaba o se pensaba y es buena noticia, pero si no se cambian los temas macroeconómicos, difícilmente se va a mantener y va a seguir la desaceleración.



¿Con ese escenario es posible que Yanbal crezca dos dígitos?



Es nuestro deseo pero es difícil predecir. Tenemos el escenario optimista que es del 40% y el realista que es por lo menos 20%. Teniendo en cuenta el tema externo, nuestra aspiración está entre el 20 y el 40%.



¿Desde acá se exporta?



Sí, estamos exportando. Quiero hablar primero de joyería, porque la planta que tenemos es exclusiva en Yanbal y exporta para todos los países.



No existe otra planta de joyería de la marca en ningún otro país.



También exportamos desde Colombia perfumes, productos de tratamiento facial, cuidado personal y diferentes productos a países como México, Guatemala, Estados Unidos, Europa.



Algunos también llegan a Ecuador y Perú, a pesar de que operan plantas.

La verdad es que desde Colombia se produce casi todo el portafolio de Yanbal y se ha ido centralizando muchísimo la producción y exportación desde nuestro país.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio