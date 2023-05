Colombia, la primera licencia en ventas para Chevignon

Chevignon lleva 30 años en el país y gracias al mercado colombiano es la licencia de mejores ventas para la marca francesa.



Juan David Urquijo entra a la gerencia general para relevar a Daniel Uribe, quien la trajo al país. Él habla de poner el acelerador para extender la marca en Latinoamérica y Estados Unidos. Esta tarea será tanto por tiendas físicas como por una oferta virtual.



¿Qué hicieron en la tienda del Andino?



Es una tienda muy pequeña, de 35 metros cuadrados, con una ubicación privilegiada y una base de clientes muy especial. Por metro cuadrado vende tres veces lo que vende cualquier tienda en Colombia. Normalmente, en el mundo del ‘retail’ la venta se mueve alrededor de 6.000 dólares por metro cuadrado al año y esta vende unos 14.000 dólares. Se remodeló bajo un concepto en el que convergen los mundos físico y digital.



¿Cómo es el concepto?



Nuestra casa matriz en Francia desarrolla un concepto que permite al cliente tener unos espacios de autoservicio para que se sienta más cómodo al comprar. Y hacia lo digital se está volcando la tienda. Por ejemplo, hay pantallas interactivas para chequear las colecciones. Luego de la pandemia, el cliente quiere tener la experiencia de tocar, pero no se quiere desligar de lo virtual.



¿Cuántas tiendas tienen?



Tenemos 77, de las cuales 49 son propias en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. En otras zonas tenemos 28 franquicias.



¿Y a nivel internacional?



Desde Colombia tenemos la licencia para estar en Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos en Ecuador desde hace 10 años con 7 tiendas franquiciadas y más de 80 clientes multimarca. Hace 6 meses lanzamos el negocio online. En Panamá, estamos Félix B. Maduro, una tienda departamental de tradición. Esperamos llegar a Perú en el 2024. El gran proyecto es cubrir la región con el modelo digital.



¿Antes que el físico?



Sí, es una decisión de junta y pensamos para el primer semestre del 2024 el lanzamiento en Perú, Bolivia y todo Centroamérica hasta México. En los países donde tengamos mejores resultados se harán exploraciones físicas, a un plazo de 6 a 12 meses.



¿Cuánto lleva en el país?



El próximo año cumplimos 30 años, y puedo contar con orgullo que para Francia somos la primera licencia a nivel mundial en ventas. Nosotros, atendiendo Latinoamérica, estamos inclusive por encima de licencias como la de Hong Kong. Entonces somos muy importantes para ellos. Lo que tenemos por fuera solo pesa el 7% y Colombia nos ha dado demasiado.



¿Antes crecieron lento y ahora quieren acelerar?



Tiene que ver más con el desarrollo del ‘retail’ que ha sido medianamente lento. Colombia es un caso de éxito en la región por el desarrollo de los centros comerciales y la venta por metros cuadrado.



¿Cuál es la perspectiva de expansión en el país?



Nosotros estamos consolidando operaciones. Chevignon vuelve en junio a Unicentro Bogotá, que había cerrado en pandemia. Con el número de tiendas que tenemos estamos en el nivel ideal para el mercado. Apostamos por el medio digital en donde no estamos.



¿Cuáles son sus metas al asumir como gerente?



Llega a la gerencia general un hijo de la marca, 13 años en la empresa haciendo carrera. Y si bien hay un relevo generacional en el cambio, no hay bandazo. La marca es muy sana y se entrega con unos números espectaculares, viene de un 2022 como año récord en su historia, lo cual es muy retador.



En metas, lo primero es seguir el desarrollo de Colombia, luego garantizar el desarrollo de 450 empleados, pensar en Latinoamérica con grandes ambiciones y, por último, tendremos nuestros ojos puestos en Estados Unidos. Estamos haciendo viajes exploratorios. Sentimos que tenemos una marca y una compañía con las herramientas para competir en ese mercado.



¿Cómo están en oferta?



Seguimos siendo una marca que tiene en su ADN los jeans y el denim, que seguimos siendo la número uno en el mercado de premium de denim, llevamos más de 7 años en este lugar, según Euromonitor, y tenemos perspectivas de crecimiento. La idea es que al año 2025 tengamos una colocación en Colombia de más de dos millones de unidades , lo que nos pone con una participación de más del 8% del mercado premium en Colombia. Hoy estamos en un millón de unidades.



¿Afecta el aumento de arancel a ropa importada?



Pese a pertenecer a una casa matriz francesa, la licencia nos permite diseñar y producir nuestras propias colecciones. A nosotros nos llega el 10% del producto terminado y es el que se ve afectado por el arancel que se aplica desde este año, pero el 90% de nuestro producto es producido en el país. Hemos desarrollado unos proveedores de altísima calidad. Lo que sí nos afecta es la devaluación porque tenemos telas e insumos importados.



Además, los problemas de logística nos han generado más lentitud en el abastecimiento y mayores costos. También se ha presentado alta inflación a nivel mundial, como tercer factor que impcta. Hemos decidido no transmitir ese costo a nuestro consumidor.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio