'Preocupa que empiece cobro del nuevo impuesto saludable'

La Compañía Nacional de Chocolates tiene el sello como una de las empresas INspiradoras del país que otorga la Andi. Igualmente, ha sido merecedora de una mención social por su modelo de organización consciente “Entre Todos”.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Su presidente, Juan Fernando Castañeda, explica cuáles son esas buenas prácticas de sostenibilidad, al tiempo que expresa sus preocupaciones porque se acerca el cobro del impuesto saludable a los consumidores.

¿Cuál fue el reconocimiento que les otorgó la Fundación Andi?



Fueron dos. La Fundación Andi nos reconoció como una de las empresas INspiradoras 2023 -nos recertificamos-, al tiempo que nos otorgó una mención especial por nuestro modelo de organización consciente ‘Entre todos’.



¿Por qué a la compañía la consideran INspiradora?



Esto conecta con la estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Trabajamos esto porque es lo correcto y porque pensamos que genera valor agregado de cara al talento. En Grupo Nutresa y en Compañía Nacional de Chocolates tenemos un propósito superior declarado desde el 2020, que es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Esto se soporta en nuestra aproximación estratégica sobre generación de valor para los grupos relacionados: proveedores, colaboradores, clientes consumidores, comunidades, accionistas y Estado.



(Cómo ha sido la imagen del gobierno Petro para el activismo digital)



¿Podría citar un ejemplo?



En el caso de los colaboradores el valor compartido está relacionado con un empleo digno, una compensación competitiva, y especialmente, un clima laboral en el que la gente se siente valorada, comprometida y satisfecha. La política de equidad, diversidad e inclusión está construida y divulgada desde el 2014, pero desde siempre ha existido.

Desde ahí se monta una estructura, un acompañamiento consciente y un proceso de mejora continua. Tiene muchos aspectos: los generacionales, los de género, los socioeconómicos, los multiculturales, de discapacidad. En todos hacemos un trabajo muy disciplinado.

¿Y con los proveedores?



Nos sentimos muy orgullosos de este trabajo. La política también está desde 2014 pero tenemos un área de fomento agrícola desde hace 65 años. Compramos entre el 50 y el 65% de la cosecha de cacao del país y para soportar nuestros planes de crecimiento necesitamos garantizar que hay un sector agrícola sostenible en el tiempo. Es una sumatoria de familias que se agrupan en cooperativas y asociaciones que venden su producto. Nosotros prestamos acompañamiento, asesoría técnica y garantizamos la compra. La gente sabe que el cacao que produce lo vende a un precio competitivo.



(Puntos de carga poco seguros en los que su celular estaría expuesto)



¿Qué cobertura tiene?

​

Tenemos alcance para todo el país y son alrededor de 65.000 familias cacaoteras. El 45% de ellas están en Santander.



¿Por qué recibieron de la Andi una mención especial?



Tiene que ver con este modelo de organización consciente “Entre todos”, con cinco ejes de gestión: propósito en acción, liderazgo y desarrollo consciente, cultura consciente, marcas con propósito y el trabajo con grupos relacionados.



¿Cómo es en la práctica?

​

En propósito en acción, por ejemplo, tenemos un programa que crea una ruta para los colaboradores que sueñan con adquirir vivienda por primera vez. En marcas, Chocolisto definió su propósito superior, dice que existe para ayudar a que los niños lleguen lejos y tiene unos programas en ese sentido.



(A quiénes se les termina el plazo para declarar renta esta semana)



¿Cómo van los negocios?

​

Vienen muy bien, con un muy buen primer semestre, pero de cara al segundo semestre vemos los retos importantes.



¿Cuáles son esos retos?

​

Alrededor de los factores macroeconómicos del país, de la desaceleración de la economía para el segundo semestre y de cara al 2024. Esto, en parte, es intencional desde todos los frentes con el fin de frenar la inflación. Y vemos, efectivamente, que la dinámica del mercado se ha frenado. También nos preocupa la reforma tributaria para los alimentos ultraprocesados o procesados. Tendremos un impuesto adicional casi para el 85% del portafolio.



¿Trabajan para reformular productos?



En eso hemos venido trabajando pero no ha sido fácil. Hay unos productos con los cuales por su definición no se puede hacer mucho. Por ejemplo, el cacao tiene componentes que no le permiten no estar en la zona de afectación de los impuestos. Es una situación compleja y nos preocupa porque impactará el poder adquisitivo de los consumidores en estas categorías.



¿Cómo se aplicará el impuesto?



Muy poca gente tiene claridad: la reforma tributaria le pone, al final del día, 20% de impuesto a esos productos. El primer 10% lo hace desde noviembre del 2023, un 5% adicional desde enero del 2024 y otro 5% desde enero de 2025. Hoy un consumidor paga el 19% de IVA y en el 2025 va a pagar ese 19%, más 20% adicional de impuesto saludable. Es decir, que va a estar pagando casi un 40% de impuesto por estos productos cobijados por la norma.



¿Cómo van los negocios internacionales?



Van muy bien, pero como la tasa de cambio ha bajado hay menores ingresos. Es complejo, pero nos toca convivir con eso.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio