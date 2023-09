‘Solo avanza el 6,5 % de las empresas que sobreviven’: Confecámaras

El próximo 7 de septiembre inicia el Congreso de Confecámaras en Cartagena y en el marco de este evento será presentado el Observatorio de Movilidad Empresarial que mostrará cómo las empresas avanzan de ser micro a ser pequeñas y así sucesivamente. Por ahora, el presidente del gremio, Julián Domínguez, advierte conclusiones preocupantes: de 70.000 unidades productivas solo 24% sobreviven y de ellas solo 6% tuvieron movilidad.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



¿Cuál es la agenda del Congreso?



El lema es “Empresarios, regiones y cámaras que mueven al país”. Ese tema del movimiento tiene que ver con el progreso de las empresas y su contribución a la equidad y al bienestar de los colombianos. El concepto de movimiento tiene que ver con la evolución, y venimos trabajando en él los dos últimos años para poder, con la evidencia en nuestros datos, demostrar que en Colombia es posible pasar de ser micro a pequeño, de pequeño a mediano y de mediano a grande.



(Las barreras que enfrentan las pymes para obtener financiación).



¿Hacen las mediciones con frecuencia?



En el Congreso vamos a lanzar el Observatorio de la Movilidad Empresarial en Colombia, de carácter permanente, para poder estructurar una política pública y acciones desde el sector. Lo importante es que hemos identificado esas empresas que se mueven, que crecen, esas que duran más, qué pasa con ellas y cuáles son los factores que han permitido que eso pase.



¿Quiénes participarán?



En el Congreso vamos a tener tres ministros: el de Hacienda, Ricardo Bonilla; Comercio, Germán Umaña; y Agricultura, Jhenifer Mojica, quienes hablarán sobre esos sectores. El presidente se excusó muy formalmente, no puede asistir. También vamos a tener una actualización en los temas empresariales. Tendremos al conferencista Juan Verde. Es un asesor de Clinton, de Obama y ahora de Biden. Habla de cómo las empresas tienen que tener en su ADN la sostenibilidad como factor de crecimiento.



(Grupo stc adquiere participación del 9,9% en Telefónica).



¿Cuál es la primera conclusión del Observatorio?



Hay unas cifras que nos preocupan un poco y es que del total de empresas creadas en 2017, luego de cinco años, lograron sobrevivir 70.116 empresas, esto es el 24%, y de estas el 6,5% (4.612 empresas) alcanzan a superar su tamaño, es decir que pasaron de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas o a grandes. Esta capacidad de crecer y superar su tamaño es lo que se denomina movilidad empresarial.



¿Cuáles son esos factores?



A las que son formales, les va mejor. Las que están conformadas como sociedades generan en promedio 30 empleos, y las que están como personas naturales o más precarias en su formalidad, entre 2 y 4 empleos. La formalidad no es de legalidad o ilegalidad, sino de agregar valor y perdurabilidad.



¿Qué hay que hacer para que estos datos mejoren?



Los actores públicos tienen que proveer servicios básicos para que las empresas se puedan instalar, por ejemplo conectividad, servicios de energía, saneamiento básico, para que regiones como Amazonas, Arauca, ciertos sectores de la costa Caribe, del Pacífico, puedan atraer empresas.



(Wingo presenta sus nuevos uniformes diseñados por universitarios).



El estudio muestra que las que se mueven son las que están entre Antioquia, Bogotá, Valle y Atlántico, y eso es muy dramático. También se ve que las que se mueven son las que tienen mejor caja porque tienen más acceso a crédito. Las que se asocian y las que exportan también tienen más posibilidades.



¿Qué deben hacer las empresas?



Primero ser formales y luego tener una visión de negocio. Las que tienen mejor movilidad, son las que tienen mejores estructuras administrativas, tanto contable como de gestión financiera y de gerencia del negocio, esas empresas son mucho más prósperas porque saben afrontar sus riesgos.



¿Eso debe considerarse en la Economía Popular?



Hemos venido trabajando en más de 20 departamentos del país, en caracterizar esas unidades de la economía popular. Parte del problema es que se dan palos ciegos con las políticas porque no se tiene suficiente caracterización de esas empresas. Estamos haciendo un trabajo muy grande. Hemos caracterizado 15.000 micronegocios, en 129 municipios de 26 departamentos. Antes que termine el año esperamos tener unas conclusiones. Además, vamos a firmar un convenio con Colombia Compra Eficiente para incorporar unidades de la economía popular al proceso de compras públicas.



(Latam confía en que SIC valore sus pruebas en caso de ‘slots’).



¿Es partidario de que el Emisor baje sus tasas de para animar la economía?



Para enfrentar la desaceleración hay que tomar medidas conctracíclicas como la reactivación de las obras públicas y el estímulo al sector de la vivienda. También se deben despejar las incertidumbres que generan las reformas. Y si hay tasas altas de interés, pues tampoco hay consumo.



La realidad es que la inflación ha venido cediendo y, en consecuencia, las tasas altas para impedir que siga un consumo desbordado podrían empezar a bajar. Ese ha sido nuestro llamado, especialmente con una tasa que es muy perversa, que es la tasa de usura.



Es muy importante poder bajar esos techos para que efectivamente se estimule el consumo racional, es decir, el consumo con capacidad de compra, pero mediante el uso de las tarjetas de crédito.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio