Manage Consulting lanza línea dedicada a emprendedores

Con el fin de ayudar a los emprendedores colombianos a fortalecer sus estrategias, la firma Manage Consulting abrió una nueva vertical enfocada en el impulso y trabajo de nuevos negocios. Laura Rey, CEO de la empresa, habló sobre esta iniciativa y del objetivo de lleva su metodología a otros países de la región.



¿Qué es Manage Consulting y en qué se enfocan?



Iniciamos en el 2014 y desde entonces nos hemos enfocado en los procesos de consultoría, específicamente dirigidos al fortalecimiento del talento humano, no solo en las organizaciones del sector público o privado, sino que también en toda la parte comunitaria y social. Estamos direccionados a trabajar procesos y metodologías.



(‘Estamos migrando a ser una compañía que vende resultados’: Eaton).



Hoy día la empresa trabaja diferentes frentes, como por ejemplo el bienestar, aquí contamos con un centro en Bogotá en donde el talento de las empresas puede recibir capacitaciones y realizar talleres. Asimismo, venimos impulsando una línea de trabajo enfocada en ayudar a que los emprendedores sigan fortaleciendo sus ideas de negocio.



¿Cómo surge esa línea enfocada en los emprendedores?



Esta vertical surgió de todo el proceso que tuve que pasar cuando inicié con mi emprendimiento. De hecho tras una investigación me di cuenta que muchos emprendedores no reciben la orientación necesaria para comenzar con sus negocios. Entonces empezamos a identificar esos focos de trabajo con el fin de convertirnos en un gran apoyo. Asimismo, buscamos que los emprendedores trabajen la resiliencia, que entiendan que un no puede verse como una oportunidad.



¿Con cuántos emprendimientos vienen trabajando?



Hasta el momento trabajamos con cuatro emprendimientos que han logrado salir adelante con el esquema que manejamos. La intención es llegar a más emprendedores, sin importar en el sector que operen.



(Capacitarán a emprendedores que quieran ser proveedores del Estado).



¿Cuál es el siguiente paso?



Esperamos lanzar en 2024 nuestra plataforma virtual para que todo aquel que tenga una idea de negocio o quiera emprender tenga la oportunidad de acceder a nuestra metodología. La meta es ayudar y guiar de forma oportuna a los emprendedores colombianos.



¿Cómo les ha ido en este primer semestre del año?



Este primer semestre ha sido atípico, ya que hemos sentido la quietud de las empresas, pero hay un escenario muy esperanzador para este segundo semestre. Esperamos que la economía vuelva a tener una dinámica que nos permita seguir creciendo a todos.



Sin duda uno de los puntos que vemos es que las empresas cada vez más están invirtiendo en el bienestar de sus colaboradores y están preocupados por la salud mental.



(Dos empresas del país se unen para democratizar inversión inmobiliaria).



Ustedes fueron seleccionados para hacer parte del programa Aldea Empodera de iNNpulsa, ¿cuáles son sus expectativas?



La expectativa que tenemos es poder llegar a zonas en donde no hemos podido llegar. Es muy fácil lograr entrar a las capitales, pero hay municipios que necesitan que se llegue con este tipo de programas. Esto es muy importante. Igualmente, esperamos llevar nuestros servicios y productos a otros países de Latinoamérica. Queremos sacar el conocimiento colombiano a otros territorios.



¿A dónde quieren llegar?



Queremos entrar con nuestros servicios a Panamá, México, Perú, Ecuador y Brasil. Colombia maneja muchas similitudes con estos países y sabemos que podemos aportarle mucho valor tanto a las empresas como a los emprendedores.



¿Qué consejo le daría a los emprendedores?



Que confíen y crean en sus ideas y en el potencial que tienen.

Trabajar la confianza

De acuerdo para Laura Rey, CEO de Manage Consulting, uno de los principales frentes que los emprendedores deben trabajar hoy día es la confianza.



(Avianca completó reconfiguración de su nueva cabina en 104 Airbus A320).



“Emprender nunca será un proceso fácil, y mucho menos se está preparado del todo para recibir un no como respuesta. Sin embargo, se debe trabajar la confianza para seguir ese camino. Parte de nuestro trabajo se centra en brindar esas herramientas que hoy necesitan los emprendedores para seguir avanzando en sus negocios”.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio