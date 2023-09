‘El concepto de los pacientes ha venido cambiando’: Isaps

La cirugía plástica estética viene en aumento tanto local como internacionalmente. El país se está consolidando como uno de los más importantes, al ser el segundo a nivel mundial en realizar más de estos procedimientos a extranjeros. Lina Triana, cirujana plástica y presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), habló con Portafolio sobre las tendencias en este sector y de las medidas regulatorias que se vienen implementando.



¿Cómo está el comportamiento de cirugías plásticas?



Venimos creciendo a nivel mundial, ganando relevancia, estando dentro de los diez países que más hacen procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos.



Los procedimientos quirúrgicos, sacando los no quirúrgicos, están todavía más arriba en el ranking. Eso muestra como Colombia cada vez es más fuerte en todo lo que es cirugía plástica estética. Somos el segundo país que más procedimientos médicos se realizan fuera del país de origen.



¿Cuáles son los que están en tendencia?



Colombia no es diferente del resto del mundo, porque el procedimiento número uno es contorno corporal, lipoescultura, y el procedimiento dos es aumento de senos con implante, a nivel mundial y a nivel de país. Localmente durante el 2022, la lipoescultura creció un 17,1% y el aumento de senos un 13,5%.



Hoy en día vemos ha incrementado 56% el moldeamiento, el aumento de glúteos, que es algo que se está poniendo de moda en el mundo y esto aquí llevamos 20 años haciéndolo.



¿Los ha afectado desaceleración?



Nosotros tuvimos un boom muy grande, y lo mostraron las estadísticas, en el año exactamente después de la pandemia, en el 2021. Las estadísticas del 2022, no reflejan lo mismo.



Lo que era quirúrgico aumentó significativamente en el 2021, versus el 2022, donde volvió a ser la tendencia que venía haciéndose, que era aumento de los no quirúrgicos. Se puede ver a mundial y en Colombia.



Esto puede ser impactado por la economía y también porque hay una tendencia mundial de todo lo que es no quirúrgico.



¿Cómo han estado los costos?



Yo creo que siempre hablar de costos es como antipático si hablamos de procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos, pero lo que vemos es que se ha mantenido como es, no han decrecido, han ido en ascenso como lo que es el procedimiento como tal.



¿Han aumentado las cirugías de foráneos?



Estamos bien posicionados, somos el segundo país a nivel mundial que más realiza procedimientos de extranjeros. El primer país es México. Vemos que los extranjeros están mirando nuestro país para hacer los procedimientos y no solo por que es más barato, sino por calidad y experiencia médica.



¿Cómo ha sido la evolución de sus clientes?



Hace algunos años ni siquiera salíamos en las estadísticas, hablábamos de que éramos pioneros. Pero hemos empezado a surgir, salíamos de quintos, cuartos, terceros y ya vamos en segundo. Cada año vamos creciendo en relevancia del número de pacientes operados fuera de su país de origen, en Colombia.



¿Y de dónde vienen esos pacientes?



Tenemos muchos pacientes de Norteamérica y Centroamérica. También de Europa, especialmente España. A pesar de que les ha pegado tanto la parte económica en todos los países, siguen viniendo a Colombia.



Hace algunos años venían solamente porque era más barato, pero el concepto de los pacientes ha cambiado y yo creo que ese es un mensaje importante para dejar.



¿Cuáles son sus pilares?



Nosotros desde la Sociedad Internacional siempre hablamos de que hay cuatro pilares básicos. El primer pilar es quién me hace la cirugía. Un cirujano, que tenga el conocimiento, entrenamiento y la experiencia. El segundo es dónde voy a hacer el procedimiento. Una clínica con todos los estándares internacionales y esto da tranquilidad a los pacientes. El tercer pilar es que el paciente esté con todos los exámenes y chequeos básicos para poder hacer el procedimiento con el menor riesgo posible y el cuarto es el plan quirúrgico que incluye los insumos, lo que le voy a colocar.



¿Cómo ven la regulación y las leyes?



Ya tenemos una ley que es la de los biopolímeros. Hay que reconocer al Gobierno, al legislativo y al ejecutivo que la ley esté hoy en papel. Falta reglamentarla, esperemos que no quede en el papel como muchas leyes de nuestro país que son lindas pero nunca las ejecutaron. Esta es una ley bien construida, le dieron tres meses ojalá se reglamente para que sea efectiva y nos ayude.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio