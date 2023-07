‘Esperamos no tener que tocar los precios de los vinos este año’

En Colombia, los vinos españoles se abren paso, pese a que por años los chilenos y los argentinos han sido los preferidos. Así lo señala Lucía Christensen, directora de Exportaciones de Bodegas Altanza, de España.



La marca, exclusiva del Grupo Éxito, ha visto el desarrollo del mercado nacional por 17 años y dice que así como ha avanzado en consumo también lo ha hecho en torno al conocimiento de esta bebida. La ejecutiva estará en Expovinos que iniciará la semana entrante en Bogotá.



¿Cuál será la participación de Altanza en Expovinos?



Altanza es una marca exclusiva del Grupo Éxito desde hace 17 años y siempre hemos participado en la feria de Bogotá de manera presencial. No conocemos un evento enfocado al consumidor final de tal nivel como este. Así que vamos a tener stand y a participar de las actividades que se hacen.



¿Qué características tiene Altanza?



Somos una bodega de España de la denominación de origen Rioja, la más prestigiosa del país. Dentro de la denominación hay tres regiones y nosotros estamos en Rioja Alta, la de mayor renombre. Tenemos una bodega para elaboración de vinos premium y contamos con muchos viñedos en propiedad para asegurar la máxima calidad hasta la mesa del consumidor.



Somos expertos en la variedad Tempranillo, autóctona de La Rioja, y producimos vinos clásicos atemporales con un toque moderno. Y ese modernismo lo damos con el uso de barricas de roble francés que protegen más las características que vienen del terruño.



¿Cuál es su portafolio?



Nuestro portafolio se compone principalmente de vinos tintos, ya que en toda la denominación de origen Rioja el 87% del vino es tinto. Somos expertos en Tempranillo y también tenemos un Sauvignon Blanc que a los colombianos le gusta mucho y es una rareza en esta zona porque solo hay cuatro que son totalmente de esa condición y nosotros somos los mayores productores. También tenemos dos rosados, uno de ellos con más concentración, con muchos aromas, excelente para maridar con comida y está el Altanza Alma Bohemia, para todos los días, para refrescarse, sin necesidad de acompañar con comidas. Aparte, exportamos a Colombia un Vermut que elaboramos en Jerez, la denominación de origen más antigua de España. Allí tenemos una bodega boutique.



¿En esta ocasión hay algún lanzamiento?



No, pero tenemos muchos pendientes para el año que viene. En Colombia hay que hacer muchos registros sanitarios y tenemos varios proyectos bien interesantes.



¿Cuál ha sido la evolución del vino en Colombia?



La verdad que es increíble el crecimiento del mercado colombiano en todos los sentidos, no solo el consumo, sino el conocimiento. Al principio teníamos que explicar el vino desde cero y nos hacían muchas preguntas muy curiosas porque el país no es productor. Hoy viajamos y encontramos gente que es muy sibarita, que se interesa muchísimo, que es diplomada, muy apasionada y muy entusiasta.



Hay mucha gente involucrada con el consumo responsable.



¿A cuántos países exportan y qué representa Colombia para ustedes?



Altanza es una bodega de tamaño medio, exportamos a 50 países y gracias a la relación que tenemos con el Grupo Éxito hemos logrado que este mercado, si bien no es un gran consumidor per cápita de vino, pase a ser uno de los ‘top ten’ de nuestros mercados.



Vendemos bastante en Asia, en Europa y en América en general.



¿Cómo les ha afectado el tema de la inflación?



La inflación es un problema que estamos viviendo a nivel global. A nosotros nos afectó por supuesto en los insumos.



Como se elevaron, nos vimos forzados a aumentar los precios del vino tres años seguidos - hasta el 2022- a niveles que no estábamos acostumbrados y eso, evidentemente, se nota en mercados más sensibles al precio o que dependen del tipo de cambio.



Sin embargo, en Colombia el año pasado fuimos, entre las marcas exclusivas, la que más vendió en Carulla. Las ventas se han mantenido y en lo que va del año hemos vendido muy bien.



¿Este año cuál ha sido la política de precios?



Este año, de momento, parece que la inflación se ha estancado. Así que esperamos no tener que tocar los precios. El año pasado se hablaba de dos incrementos: uno a mediados del año y otro al final.



¿Qué tanto en el país se abren camino los vinos españoles cuando dominan los chilenos?



Van muy bien, estuve mirando hace poco cifras sobre cómo vamos respecto a otros países y la venta de vino argentino y chileno va decayendo y la venta de vino español, a pesar de la diferencia de cambio y de los aumentos de transporte y de costos del año pasado, viene creciendo.



La gente lo recibe muy bien porque pese a que son un poco más caros, son vinos de una calidad impresionante.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio