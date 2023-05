Colsubsidio llega a más del billón de pesos en subsidios

El año pasado la caja de compensación familiar Colsubsidio superó el billón de pesos en subsidios otorgados. Su director, Luis Carlos Arango, explica cómo se logró y las perspectivas para el 2023. Confía en que la desaceleración y las reformas no afecten el empleo.



¿Cuáles son los principales indicadores de Colsubsidio?



Para nosotros el 2022 fue demasiado importante, no solo porque cumplimos 65 años de existencia, sino porque además nos consolidamos como la caja que a la fecha tiene más trabajadores que reciben subsidio. Igualmente, consolidamos una gran cantidad de servicios e innovamos esos servicios para ajustarlos a las necesidades de hoy.



¿Cuáles son los números?



Terminamos el año con más de 98.000 empleadores afiliados, 1,5 millones de trabajadores de esos empleadores, y de ese número, 445.000 que reciben el subsidio. Eso nos lleva a que nosotros entregamos mensualmente más de 682.000 cuotas de subsidio familiar en dinero. Somos la caja que más subsidio entrega. Si sumamos otros subsidios como de vivienda, de bono nutricional, de bono educativo, entre otros, durante el año 2022 otorgamos más de un billón de pesos en subsidios.



¿Esto qué significa?



Es demasiado satisfactorio porque nuestra existencia ha sido dedicada a generar oportunidades y en el 2022, hicimos un trabajo demasiado significativo con esta orientación que consolida lo que siempre hemos hecho: buscar oportunidades para el cierre de Brecha sociales. Superamos el billón de pesos y somos la única caja que lo ha hecho. Son unos $300.000 millones más que 2021.



¿Qué generó el aumento?



Primero, no excluimos a ningún tipo de empresa, y muchas que dentro del sistema se llaman descompensadas (demandan más subsidios de lo que aportan) nosotros las aceptamos sin inconveniente, entonces eso trae más afiliados y más trabajadores a los cuales les tenemos que llegar con subsidio.



Además, tuvimos un crecimiento de los aportes del 4%, bastante significativo, con un crecimiento de un poco más de 16%. Además, dentro de las cajas las utilidades que se hagan por otros servicios, que Colsubsidio los tiene, no se reparten, sino que se reinvierten en la misma finalidad social y eso nos permite llegar con más subsidios.



¿Estos indicadores superan los previos a la pandemia?



Sí, estamos por encima de los del año 2019. El año 2020 tuvimos todos una caída grande.



¿Cuáles son las expectativas para el 2023?



Tenemos que pensar primero en seguir con nuestra filosofía, cerrar brecha sociales, consolidar esa filosofía con hechos reales como lo hemos demostrado estos 65 años. Tenemos prevista una inversión para el año de $500.000 millones en obras y beneficios y superar igualmente en la meta del billón de pesos en subsidios. Esa inversión cubre más puntos, más ubicación, más remodelaciones, actualización de toda la infraestructura que tenemos y programas de tecnología para acercarnos más al trabajador y a la empresa con el fin de hacer la prestación del servicio más ágil.



¿Cómo ayudan a bajar la presión de la inflación en sus supermercados?



Somos conscientes de los efectos de la inflación en el gasto de los colombianos, por eso decidimos reducir los precios de más de 400 productos de la canasta básica familiar en nuestra cadena de Mercados Colsubsidio.



Con esta iniciativa queremos aliviar el bolsillo de los consumidores y en especial de las familias más vulnerables en nuestros 104 puntos de venta concentrados Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Eje Cafetero.



De manera permanente desarrollamos jornadas especiales como Martes de cosecha, Madrugón, Maxi Quincena, Días de ahorro y Días de afiliados, para que los consumidores puedan mejorar sus condiciones económicas.



¿Dentro de campos en los que está la caja cómo ve la desaceleración de la economía y sus efectos?



Si se genera desempleo automáticamente, el aporte del 4% disminuye. Como primer punto, necesitamos que el desempleo no vaya a crecer. En segundo lugar, desafortunadamente, hay una incertidumbre en cabeza de muchos empresarios que impide la ampliación de su empresa y, por lo tanto, la generación de nuevo empleo. Colsubsidio sigue fiel a que empleo formal es un factor determinante dentro de la economía. La caja cuenta con 18.347 trabajadores directos, formalizados y no vamos a parar en la generación de empleo, siempre y cuando tengamos nosotros la posibilidad de seguir contando con un 4% creciente.



¿Cómo ve las reformas en curso, en especial la laboral?



Cuando se tienen unos costos laborales altos, lo que se genera es reducción de empleo. Dios quiera que no nos pase eso. Hay algunas cosas que son loables dentro de las reformas, lo importante es que partan de lo construido positivamente porque destruir no tiene mucho sentido.



