‘Billetera digital dale! 2.0 viene con mayores funcionalidades’

El presidente del Grupo Aval*, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, dice que desde hace más de 10 años la organización promueve el microcrédito para ayudar a los estratos vulnerables y anuncia apoyo al plan del Gobierno para impulsar la economía popular.



¿Qué riesgos y oportunidades ve en las reformas pensional y laboral?



Empecemos con la pensional que en realidad es la que ha hecho algún trámite, pues la laboral está como muy paradita, aclarando que, como todos sabemos, lo que entra al Congreso uno no tiene ni idea que saldrá al final.



Creería que no alcanza a hacer todo el trámite en esta ley legislatura, pero pienso que tiene cosas buenas y unas no tan buenas. Pero diría de manera muy resumida que, el Gobierno está decidido a pensionar mucha gente y eso está bien; también está asumiendo la responsabilidad de pensionar esa gente y asumiendo el riesgo que implica los incrementos mínimos del salario todos los años, pero claramente lo que quedan son unos fondos (AFP) que se van a marchitar en el tiempo, como consecuencia de que se reducen de manera drástica los flujos de recursos que reciben hoy cada mes, lo que dificultará alcanzar una rentabilidad mínima que tienen que garantizar les a los afiliados contra el propio patrimonio de las administradoras, como dice la norma.



Precisamente, a las AFP se les critica por esas comisiones…



Frente a eso se ha dicho mucho, que los fondos hacen sus utilidades más que todo por esas comisiones que le generan esos flujos mensuales, pero la verdad es que si se examina con cuidado las comisiones que ingresas a las entidades por administrar esos recursos son un componente mínimo dentro de los ingresos de las AFP. Y es mínimo porque en la medida que ha pasado el tiempo, el costo del seguro previsional ha venido subiendo y mucho más con la pandemia.



Esa comisión es 3 % fijo, pero de ahí tiene que salir el seguro previsional y la comisión de la AFP, y en la medida que ha crecido el valor del seguro previsional, pues la comisión baja y lo viene haciendo al punto que ya no es tan significativa. Por ley las administradoras tienen que invertir su propio portafolio en lo mismo que invierte los recursos de los afiliados, de manera tal que cuando le va bien a los afiliados, le va bien a las AFP y cuando le va mal a los afiliados le va mal a las AFP y eso se ve en las cifras mensuales.



Y frente a la reforma laboral…



Si se toma tal como está presentada, sin duda, habrá un incremento sustancial en los gastos laborales de las compañías, pero yo siempre digo algo al final, como tiene que verse cualquier negocio, qué rentabilidad tengo que entregarle al señor que invirtió en el negocio, que en nuestro caso son 70.000 accionistas. Hay una cosa que se llama el costo de capital, uno se sienta y calcula cuál es ese en una compañía, que si uno lo mira hoy nadie lo está cumpliendo.



Pero tradicionalmente en Colombia yo creo que un costo de capital aceptable debería ser de entre 13 y 15 %, eso es lo que me exigen los accionistas. Entonces, si alguien me dice... sí, pero mire lo que está subiendo el costo laboral, a mí el accionista no me rebaja lo que espera de su capital, razón por la cual lo que uno hace es adaptarse y ver, con el incremento en costos laborales, cómo sigo produciendo los mismos resultados. Y los resultados o se compensan con mayores ingresos, o con menores costos.



Toca ver qué sale (de la reforma laboral) al final, ojalá todo eso se tenga en cuenta para que no vaya a resultar de pronto en un incremento del desempleo, esperemos que no, pero, pero de alguna manera toca compensar ese incremento en costos.



Durante el desarrollo de la Convención Bancaria se escucharon varias voces a favor de una mayor reducción en el costo del crédito ¿lo ve probable?



No es tan fácil. A diferencia de los bancos que están en el negocio de la filantropía, que no son tantos, lo que tienen que ver es el margen con el que cuentan para reducir sus ingresos y en todo caso, producir los resultados esperados.



Pero la respuesta es sencilla, en este momento hay unos fenómenos importantes ocurriendo, la economía desacelerando y creo que no hemos empezado a ver los verdaderos indicadores de desempleo. Pero yo sí creo que la gente empieza a quedarse corta y no puede pagar sus obligaciones financieras y eso aumenta las provisiones de los bancos, que son un costo tan válido como los laborales y como el costo de fondeo, que últimamente es muy elevado por varias razones.



De manera que lo primero que yo le respondo a alguien que me diga que baje las tasas es, perfecto ayúdeme con el costo de fondeo, porque lo que yo sí sé es que, si usted me va a exigir que suba el costo laboral bastante, entonces mis costos suben y no me da opciones para contrarrestar eso.



Lo que yo digo es, más bien, pongámonos de acuerdo. Digamos, en la medida que se reduzca el costo del fondeo institucional los bancos deben comprometerse a bajar las tasas.



Es decir, que mientras el Banco de la República no baje más su tasa de referencia los bancos tampoco lo podrían hacer por tema de costos…



Los bancos empezamos a ver que en la medida en que se corrija un poco la inflación, seguramente el Banco de la República eventualmente hacia el final del año podrá empezar a bajar sus tasas. Pero mirando un poquito más hacia adelante, podemos empezar a bajar tasas y en un año es muy probable que van a estar bien. Entonces, aquí lo que hay es un arte de ver que hace uno que no quiebre al Banco, que no quiebre al consumidor y que responda a lo que está pidiendo el Gobierno.



¿Cuál es la contribución del Grupo Aval en el programa de créditos para la economía popular que el Gobierno puso en marcha?



Creo que nos toca seguir haciendo un poco lo que estamos haciendo. En el Banco Bogotá hay una línea nueva de microcrédito que básicamente toma clientes que no tienen historia crediticia, les ofrece una tasa fija y no cobra estudio de crédito, a través de la cual se han colocado 23.000 préstamos de esos en el último año, eso hay que intensificarlo.



Lo que están ahora haciendo con el programa estatal Creo, del primer crédito, también sirve porque con ello se empieza realmente a formar algún tipo de historia de crédito para las personas y eso es un insumo importante para que los bancos lo aprovechen. Lo otro que sería espectacular es que, de alguna manera para traer una población de gente nueva al mercado financiero y otorgarles nuevos créditos, son garantías del Gobierno de alguna de las tantas instituciones que tiene.



Viendo un poco que la desaceleración de la economía no fue tan drástica en este primer semestre, ¿qué están viendo en materia de crecimiento y avance de la economía para el segundo semestre, también de cara al 2024?



Yo estoy viendo todavía 1,5 % de crecimiento real, porque al final, como yo lo hago de la manera más ‘light del mundo’ es que sumo los cuatro trimestres y los divido entre cuatro y eso me da más o menos lo que crecerá el año.



Ya tengo 3 % en el primer trimestre, entonces, tengo que hacer otro 3 % en lo que queda del año. El segundo parecería que viene con 1 % más o menos; el tercero uno y pico y el último un poquito menos de uno. Yo creo que estamos todavía en 1,5 %, seguramente hay gente que lo está prediciendo un poquito más alto, lo malo es como sea la tendencia de los últimos tres trimestres del año para ver cómo entramos al año siguiente.



El próximo año nos va a favorecer un poco una inflación bajando, pero tenemos que ver también qué tan fuerte será el programa de subsidios del Gobierno, pero cuando se empieza a poner muchas ayudas en manos de la gente, comienza a alentarse otra vez el consumo, lo cual podría terminar en demanda del consumidor y eso acelera la economía. Con unas tasas del Banco de la República bajado, pudiera ser que el año entrante recuperamos un poco de crecimiento y volviéramos a un 3,4 %.



¿Cómo está viendo el tema de la inversión privada, incluida la extranjera en la coyuntura actual del país?



Hay dos cosas que creo que son las que atraen la inversión. La estabilidad en las reglas de juego es importantísima, porque al final si hay estabilidad lo que dice cualquier inversionista es estar dispuesto a invertir porque retorno sobre esa inversión. En ese sentido, lo que hacen es que se suben o bajan ese retorno basado en el componente de seguridad física.



Entonces, la estabilidad de las reglas es igual de importante a la física que viene más que todo de la percepción y eso, eventualmente, se vuelve realidad, algo similar a lo que pasaba al principio del gobierno Uribe. Creo que si no hay un mensaje fuerte del Estado, en el sentido de que está presente en todo el territorio nacional para que se pueda negociar con quien quiera será difícil volver a incentivar la inversión nacional, hoy existe miedo.



El tema de la de la confianza últimamente ha girado en torno a la seguridad jurídica, ¿qué están viendo ustedes en ese sentido?



Estamos en un momento de cambio, de reformas importantes –pensional, laboral, de la salud, código electoral- y es muy difícil que alguien vea mucha estabilidad jurídica, entendida como reglas de juego estables. Creo que lo que toca es esperar cómo queda el reacomodo con esas nuevas reglas. Lo importante sería que esas que queden sean las que son. Ya con la tributaria hubo bastantes cambios y ahora se le suman las que vienen y habrá que sentarse a analizar el escenario bajo este nuevo set de reglas.



Desde su punto de vista, ¿qué debe hacer el país para recuperar el grado de inversión?



Muchas cosas, como seguir bajando el déficit fiscal, mejorar el déficit comercial y el de la balanza comercial y para que esta mejore tiene que asegurarse que el mensaje sobre las exportaciones sea el adecuado.



Las importaciones han bajado, pero seguimos registrando unos déficits. Por ejemplo, tenemos los déficits gemelos que son complicados y estos realmente no se arreglan con expectativas de que acabarán las exportaciones, entonces, para empezar, se tiene que solucionar y esto tiene que dar un sentido de estabilidad.



La tributaria creo que los mercados la vieron más o menos con buena vista, pero el Gobierno tiene que enviar un mensaje de estabilidad, que sus normas están estables y de que el país sigue muy fuerte con sus instituciones, razón por la cual, yo me imagino que pasarán por lo menos un par de años antes de que podamos aspirar otra vez al grado de inversión.



Y el tema de la paz es clave para ello…



Yo no creo tanto para las calificadoras (de riesgo), los calificadores no tienen tanto corazón, están pensando esa economía.



¿Hablemos entonces un poco de la estrategia que viene para el Grupo Aval, ¿en qué están ustedes, hacia dónde están apuntando en este momento?



Estamos apuntando hacia un crecimiento que, si bien no es muy alto porque la economía no se presta para crecer demasiado, por lo menos estamos apostando a crecer más que nuestros pares. Tenemos dos bancos ahorita que están con malos resultados, Popular y AV Villas, porque se especializan en cartera de consumo, la cual se demora más tiempo en recuperarse porque se hace a tasa fija, mientras que el costo de los recursos se les han subido. Allí tenemos unas estrategias que estamos ejecutando para que pasen el final del año en punto de equilibrio.



Lo otro es seguir profundizando en el mercado con productos nuevos, tecnología, innovación, le estamos metiendo muy duro a nuestra billetera digital (dale!) con la que entramos tarde al mercado, pero le estamos metiendo duro para crecer lo más rápido posible. Incluso ahora sacamos una nueva versión de que se lanza el mes entrante, dale! 2.0 que trae mayores innovaciones y funcionalidades.



¿Qué sectores cree que tienen mayor potencial de crecimiento?



El agro siempre pudiera ser muy importante si se decidiera meterles la mano a los Llanos Orientales y el Gobierno apoyará, porque no es fácil para un banco entrar y hacer unos créditos a unos mini granjeros o a mini cultivadores en las zonas agrícolas. En la medida que el Gobierno tiene planes de volcar el país un poco más al agro, los bancos tienen que estar ahí para darle la mano, pero tiene que haber un apoyo decidido del Gobierno, por lo menos al principio, en términos de garantías.



El otro tema que nunca deja de ser importante, es la infraestructura, toca poner a marchar de nuevo algún programa de infraestructura, en este momento estamos rezagados y hay que tener en cuenta que para empezar desde que alguien se cranea algún proyecto de infraestructura hasta cuando queda finalizado, fácilmente son 7 años y en la medida en que no haya un programa continuo en ese frente el rezago crece más y más y eso cuesta muchísimo hacia adelante y la infraestructura es progreso y es crecimiento, pero ahí estamos un poco mal en este momento, realmente no está pasando mucho.



Y el tema energético ¿cómo lo percibe?



En la entrevista que Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, le dio a EL TIEMPO (12 de febrero) dijo que ‘ojalá dejemos de ser carbono, petróleo, dependientes’. Quién puede decir que no. De hecho, el mundo nos llevará a eso. Pero ojo, no hagamos esto a las patadas ni de un momento a otro y súbitamente parar todo, la exploración y rehusarse a seguir explorando.



Hay que tener cuidado con eso porque eso no más entonces descuadra todo el resto de preguntas que hemos hecho. Eso no más nos lleva a pensar en un grado de inversión no a 3 años, sino a 6 o 7 años, nos lleva a un descuadre brutal de la balanza comercial.



En cuanto al gas y la electricidad, hay que tener mucho cuidado cómo se reglamenta eso hacia adelante y de no crear monopolios como los que se están tratando de formar con leyes que están pasando por debajo de la de la cuerda. Leyes para permitir monopolios de exploración, transporte y distribución es eso, no le conviene al país, porque entonces Ecopetrol se vuelve el mega monopolio del país. No funciona tener un mega monopolio en una sola compañía estatal.



PORTAFOLIO