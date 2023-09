Luisa Chimá crea nuevo negocio e incursiona en maquillaje

La empresaria Luisa Chimá anuncia que con OMG incursionará en el mundo del maquillaje.



De esta manera, completará la cuarta marca de su oferta de productos de belleza y cuidado personal, con Kaba, D’Luchi y La Receta. Este nuevo portafolio ayudará a impulsar la meta que se ha fijado de doblar las ventas del 2022. También trabaja para entrar a Ecuador y a España.



(Acción del Grupo Éxito debuta en Wall Street con caída del 24 %).



¿Cómo les ha ido vendiendo en el exterior?



En 2023 hemos logrado crecer bastante en las exportaciones y posicionar las marcas en otros países y eso se ve reflejado en los números. Ha sido mucho más dinámico México que Estados Unidos. Estamos en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. En el primer semestre, sumamos US$3 millones.



¿Les interesa otro país?



Estamos trabajando muy duro para, antes de noviembre, tener presencia en Ecuador, y para entrar a España.



(Latam: los 'inconvenientes' que está teniendo con tiquetes y 'slots').



¿Qué tal el mercado local?



Estamos creciendo, tenemos una apuesta muy ambiciosa para este año y es crecer al doble de las ventas del año pasado. Esto está respaldado en que este año vamos a lanzar nuestra línea de maquillaje, hecha en Colombia. No va a ser traída de China como la mayoría de productos que están en el mercado.



¿Cuánto venden?



En el 2022 cerramos en US$12 millones a nivel global. De ese total, US$2,5 millones correspondieron a exportaciones. Este año esperamos cerrar entre US$23 a US$24 millones de los cuales US$5 millones serán por exportaciones, US$14 a US$15 a los productos que tenemos en el mercado y, el faltante, cerca de US$4 millones a la línea de maquillaje que lanzamos. La marca es nueva: OMG.



¿Quién les va a producir?



En octubre nos pasamos a nuestra nueva planta de producción y dentro de la construcción tenemos áreas habilitadas para maquillaje. Va a ser una línea de gama alta, pero a un precio asequible, enfocada a estratos 3,4 y 5. Vamos a tener productos hechos a base de extractos naturales con bondades para la piel. Por ejemplo, con agentes antienvejecimiento, para contradecir aquello de que el maquillaje le hace daño a la piel. Le vamos a poner algunos activos para que la piel se mantenga joven y linda.



(Las máquinas que dispensan antídotos contra la sobredosis en EE. UU.).



¿Cómo es el portafolio?



Vamos a sacar bases correctores, labiales, pestañinas, productos para las cejas. Los únicos que no estamos en capacidad de hacer son los lápices. De resto, podemos hacer todas esas formas cosméticas que normalmente nos aplicamos.



¿Cuál es el canal más fuerte de venta en el país?



Los distribuidores concentran entre el 65 y 70% de nuestras ventas al por mayor, sigue la página Web y luego vienen las otras ventas como los marketplaces, WhatsApp, redes sociales y los puntos de venta.



¿Cómo distribuyen? ¿Manejan venta directa?



Sí, tenemos cerca de 3.000 personas y empresas que compran al por mayor. Les damos descuentos por volumen y después ellos revenden a los precios sugeridos. Hay de todo, desde estudiantes que venden en la universidad a sus amigas, amas de casa que venden a los conocidos, pero también tiendas que comercializan. Por ejemplo, Martina en Colombia, y Liverpool en México.



(Más de US$ 236 millones en activos ha importado Bancolombia).



¿Cuál es la estrategia de empaque sostenibles?



Los productos más vendidos de la empresa están en empaques que vienen, con envase y tapa biodegradables, gracias a una resina que hace que mientras que el plástico normal se degrada en 150 años el de nosotros los hace en 5 años. Cerca del 75% de los empaques que salen de nuestras plantas tienen esa característica. No nos limitamos a los productos finales, sino también a los procesos.



La planta está ubicada en una reserva natural, las aguas que se desechan de los procesos se disponen y estamos en la construcción de una planta de aguas residuales. Además, en materia energética está alimentada de por paneles solares.

Pronto, el uso de NFT

¿Qué otras novedades tienen?



Estamos trabajando en este momento en una tecnología que no tiene nadie en el mundo, que está patentada por un aliado estratégico de nosotros y vamos a tener el uso exclusivo de ella durante un tiempo.



(Más de US$ 236 millones en activos ha importado Bancolombia).



Es algo que está estructurado en blockchain que es la misma cadena de datos que soporta tecnologías como el bitcoin y que va a convertir cada producto de D’Luchi, Kaba y La Receta en una NFT. Los NFT nos los han vendido como arte, pero esto va a estar ligado más a un tema de salud pública, en beneficio de los consumidores.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio