Avon y Natura unen fuerzas para crecer con un negocio combinado

El viernes Natura y Avon terminaron el primer ciclo del negocio combinado, el cual avanza bien. De esta manera María Andrea Vargas, gerente general de Natura y Avon, hace el balance inicial de la integración comercial de ambas marcas. En diálogo con Portafolio, la ejecutiva explica los objetivos y efectos prácticos de esta ‘movida’ empresarial.



¿En qué están Avon y Natura?



Es que desde el 2020 Avon llegó a Natura y empezamos todo un plan de integración que estaba muy bien pensado y organizado. Incluso, en Colombia estábamos ya operando en un solo centro de distribución en el que hacemos el proceso logístico para despachar los pedidos, ubicado en Guarne, Antioquia. Ahora, en ese mismo plan estaba una siguiente etapa que era la integración de los negocios desde el punto de vista comercial.



¿Eso que significa?



Darles la oportunidad a las representantes de Avon y a las consultoras de Natura, que ahora se van a llamar consultoras de bellezas para que puedan vender, si ellas lo deciden, ambas marcas bajo una sola plataforma comercial que antes era independiente. Van a poder hacer un solo pedido y van a recibir una sola factura. Eso traer mucha simplicidad para ellas, muchos beneficios y el más tangible es que cuentan con un portafolio mucho más amplio que va a ser complementario y que se va a traducir en mayores ganancias para ellas. Y para nosotros representa que vamos a robustecer nuestra posición en el mercado.



¿Hay un solo catálogo?



No. Van a seguir como marcas independientes. Cada una de ellas con sus productos y con sus propuestas de valor y sus maneras únicas de comunicarse con los consumidores finales. Son tres revistas: la de cosméticos de Natura, otra de cosméticos de Avon y la publicación Casa y Estilo de productos para el hogar que también es de Avon.



¿Cual es la particularidad de cada marca?



Lo común es que participamos de las mismas categorías: perfumería, maquillaje, rostro, cuidado personal y con ambas marcas tenemos la cobertura del rango de precios lo que permitirá llegar a más clientes. La propuesta de Natura está basada en la bioinnovación y el consumo consciente. Por su parte, Avon también muy innovadora, tiene la capacidad de ofrecer esa calidad a un precio accesible, es una marca democrática.



¿Cuál es el punto de partida en ventas?



En este momento en que empezamos la combinación estamos en una proporción de 70% de Natura y de 40% de Avon.



¿Cuál es la meta?



Seguir robusteciendo nuestra posición en el mercado. Hoy, fuente Euromonitor, somos la empresa con el liderazgo en el mercado de Cosméticos, Fragancias y Cuidado Personal. Tenemos que seguir creciendo por lo menos al ritmo que va a seguir creciendo el mercado. Ojalá sea por arriba de eso porque esa es la manera en que se gana participación y se toma distancia de los competidores.



¿Cómo quedará entonces la fuerza comercial?



En adelante tenemos una fuerza combinada de 270.000 consultoras de belleza, 130.000 de Avon y 140.000 de Natura. Van a conquistar nuevos clientes y van a poder incrementar su ganancia.



En este primer ciclo nos dimos cuenta que el pedido promedio está incrementando para ellas un 20%. Eso refleja que la ganancia también se incrementa en ese nivel. Se trata de otro logro de este proceso y algo a lo que también se le apostaba.



Como competidor relevante en el mercado, también sabemos que al juntar las historias y las capacidades como marcas individuales sumamos 49 años juntos, 33 años de Avon y 16 de Natura.



Además, ambas marcas están muy orientadas a trabajar por causas sociales y medioambientales. Avon se ha dedicado a la lucha contra el cáncer de Seno y Natura trabaja por preservar el Amazonas.



¿Cómo analiza la coyuntura en cuanto a un menor consumo y cuáles son las perspectivas para el 2023?



Para nosotros es un año particular porque al combinar negocios se tiene algo que no es comparable con lo que había el año pasado. Independiente de que el mercado ha tenido una contracción por temas inflacionarios, por la pérdida de capacidad de ahorro de los hogares, el negocio de Natura siguió creciendo a doble dígito.



Lo hemos conseguido, muy potencializados por invitar a nuevas personas a ser consultoras de belleza y porque el modelo de venta directa sigue, de esa misma manera, ofreciendo a las personas la posibilidad de llevar un ingreso al hogar que hoy es más importante que nunca. Toda la industria alcanza a 2 millones de personas, número que equivale a los hogares que logran esos ingresos.



¿Se rediseña el plan de beneficios para las consultoras con la combinación?



La propuesta era diferente y ahora es más parecida a la que teníamos en Natura. Por ejemplo, se permite en Natura hacer un pedido en cualquier momento del ciclo y en Avon era solamente una vez. Entonces se mantuvo el primero porque hay más flexibilidad. En todo caso, se estructuró la propuesta más robusta.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio