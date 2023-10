‘Esta defensoría es una garantía para los rappitenderos’

Desde hace unas semanas, Rappi viene implementando un sistema con el que busca hacer frente a las reiteradas quejas y llamados que ha recibido por parte de sus domiciliarios o ‘rappitenderos’, como también se le conoce, a la espera de proteger sus derechos y brindarles un mejor ambiente de trabajo.



Se trata de la Defensoría Al Repartidor (DAR) y su cabeza es María Paula Hernández, quien habló con Portafolio sobre este programa, que si bien hace parte de la aplicación; se espera que funcione con autonomía en la atención de estos aliados.



¿Qué es la DAR?



Es un nuevo proyecto que nace de ejercicios de escucha activa y de retroalimentación que venimos haciendo desde diciembre de 2022, con repartidores a través de varios modelos.



Este es un servicio gratuito para los repartidores registrados y el propósito, el objetivo principal de la Defensoría, es velar por los intereses de ellos y promover su bienestar. Ese es nuestro corazón.



¿Dependerá de Rappi?



La creamos de forma autónoma frente a la operación local, de tal forma que podamos tener capacidad resolutiva. Que los proyectos que tomemos, que las iniciativas que nos propongamos, la gestión esté completamente en nuestras manos, sin influencias externas, más allá del mismo proceso.



¿Cómo opera actualmente este sistema?



Desde su comienzo lo pensamos desde cuatro enfoques. El primero es promover asuntos de género para repartidoras mujeres. El segundo es apoyar la población inmigrante, los repartidores que son migrantes y la problemática asociada a esto.



El tercero es crear iniciativas que promuevan el bienestar de los repartidores y reforzar las que ya existen. Y el cuarto, naturalmente ellos se conectan a la aplicación ‘Soy Rappi’ y pues en este caso somos una segunda instancia para todos aquellos casos que no han sido resueltos de manera satisfactoria por el centro de ayuda o la aplicación.



¿Tienen puntos de atención presencial?



Esto lo estamos haciendo con un modelo de atención híbrido entre presencial y virtual. Lo presencial lo tenemos en las siete ciudades de mayor concentración de repartidores, que son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Pereira.



Aquí van a poder agendar citas presenciales con los defensores, quienes además van a estar yendo a lugares de concentración de repartidores para hablar con ellos, para contarles qué es la Defensoría, que somos sus aliados y trabajar de cerca con ellos en la protección de derechos.



¿Y en las demás ciudades?



En el resto de ciudades donde Rappi tiene operación, que son otras 60 ciudades, vamos a estar con atención virtual para tener alcance y llegar a todos los repartidores que quieran contactarse con la Defensoría.



¿Qué casos atienden?



Siempre se puede acudir al Defensor, puede ser en cosas relacionadas con el funcionamiento de la aplicación o que tuvieron algún problema con un cliente, que un aliado de repente los está tratando de manera inadecuada, que en un centro comercial están teniendo problemas para entrar, que hay una zona insegura.



¿Se podrán apelar sanciones?



Puede ser que recibieron una inhabilitación permanente y no saben por qué es, o creen que es injusta, o tienen algo que instalaron con soporte y desde allí no les dan respuesta en mucho tiempo, o una deuda que les subieron y no se la pagaron o no lo ven reflejado.



También que la tarjeta no les funciona o que de plano no saben cuáles son los beneficios que tienen con Rappi o tienen dudas frente a la operación de la aplicación.



¿Qué resultados han logrado?



Hemos recibido mucha retroalimentación, de cuáles son efectivamente esas necesidades de los repartidores. En lo que son temas relacionados con la aplicación, bueno, recibimos muchas cosas, sobre todo inhabilidades permanentes, que no entienden bien los motivos o que de pronto no están de acuerdo con la respuesta que les dio Soporte, y nosotros entramos a investigar.



¿Ya tienen un promedio de atenciones?



Según lo que hemos visto en nuestras bases de datos, hasta el momento podemos hablar de una media de más de 4.000 solicitudes por mes, lo cual nos deja claro que es un servicio que se necesita.



¿Cómo pueden contactarlos los rappitenderos?



La forma de comunicarse con nosotros, sea para agendar un espacio presencial o virtual, es a través de la línea de WhatsApp 302 338 11 37. Esta atención es totalmente gratuita.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio