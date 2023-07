Independiente de movida del Éxito, Cencosud sigue su ruta

Con el interés de mantener el crecimiento en Colombia, Cencosud extenderá sus tiendas Jumbo con un formato más pequeño. Así lo anuncia su gerente en el país, Marta Lucía Henao.



Dice que la firma chilena sigue su ruta de negocios, independiente de quién llegue a ser el dueño de Éxito.



¿Cómo es la tienda que abren en el edificio Atrio en el centro de Bogotá?



Tiene varias cosas especiales. Una, la localización. Es una zona de la ciudad en la que no se hubiera pensado que había una oportunidad, pero hay un proyecto de renovación urbana alrededor y es una zona potencial para prestar un servicio al consumidor.



Lo otro es que ahora estamos enfocando nuestra estrategia de crecimiento, no en las tiendas de 8.000 metros que caracterizan a los supermercados y, específicamente, a Jumbo, sino que queremos llegar con nuestra propuesta a zonas de la ciudad y a otras ciudades donde no estamos. La primera tienda de este formato fue Atlantis y esta es la segunda.



¿Con una oferta basada en alimentos?



Sí, la calidad de nuestros alimentos es nuestra ventaja competitiva. Tendrá algunas cosas básicas de bazar-hogar.



Dependiendo el tamaño, le vamos incorporando otras categorías como electrodomésticos pequeños.



¿Cómo quieren crecer?



Este año viene una tienda más en Bogotá, de 2.000 metros, muy bien localizada y estamos seguros de que ese va a ser un éxito.



Y estamos mirando proyectos para abrir el siguiente año, pero estamos todavía en etapa de estudio y cierre de propuestas, gestar esos proyectos toma tiempo.



¿Este concepto es para un segmento determinado?



No, Jumbo es multiestrato. Estamos, por ejemplo, Jumbo en el 20 de Julio, en Soacha, en la Autopista Sur, localidades de estratos un poco más bajos. Valoran los productos que ofrecemos.



¿Cómo está el formato Metro, cuántos hay?



Nos queremos distinguir por ofrecer una experiencia de compra excelente a un muy buen precio y con muy buen surtido para el segmento del mercado al que le apuntamos, ser la mejor opción de compra para las personas que quieran ahorrar.



En este momento queremos enfocar nuestros movimientos competitivos a Jumbo, pero en la medida en que se nos presente una buena opción de localización estamos dispuestos a mirarla.



Tenemos 45 y otro formato pequeño que se llama Spid, con 14 puntos. Son almacenes pequeños de entre 150 y 200 metros sobre vías peatonales, es como el formato de cercanía. Con la aplicación, la gente puede hacer sus compras para que le lleguen en un término de 50 minutos. Estamos en Bogotá y llevamos dos años.



¿Cómo va la remodelación del centro comercial El Limonar en Cali?



La semana pasada firmamos el acta de inicio de la obra con la constructora y demorará año y medio. Es una remodelación completa porque estos lugares han cambiado mucho, la gente no solo va a comprar sino por el entretenimiento y los planes en familia.



¿Qué otros proyectos hay?



Por ahora, que pueda contar, esos. Pero digamos que el mensaje es que Cencosud sigue apostándole a Colombia, creyendo en el país que tiene una población numerosa, muy relevante y trabajadora.



¿Cómo ve el cierre del primer semestre y el comportamiento del consumidor?



Es una realidad que las familias están cuidando su presupuesto, ve uno que el número de artículos por ticket es menor, sí se ve una afectación.



Nuestro trabajo es darles cada vez mejor valor, siempre tenemos promociones y con nuestra marca propia también les damos acceso a unos productos excelentes a un buen precio. Lo que hemos hecho es tratar de hacer más accesible la alimentación para los clientes. Saben que tienen días para el ahorro en determinados productos - el miércoles, la carne, viernes, el pescado- y si tienen la tarjeta de crédito Cencosud, tienen un descuento adicional. Esa es la manera como los hogares tienen acceso a seguir comprando.



¿Profundizaron en bajos precios como hizo la competencia hace poco?



Permanentemente, tenemos buenos precios y promociones. No es nada nuevo, es nuestra estrategia de mercado.



¿Qué opina de la venta del Grupo Éxito? ¿Habría un interés de Cencosud?



No puedo opinar porque esos temas se manejan estrictamente en la casa matriz.



¿Qué implicaría este movimiento para el mercado colombiano?



La empresa no opina sobre esos movimientos, pero lo que implica es que la economía colombiana sigue muy dinámica y muy activa y es vista como una realidad para invertir y para hacer movimientos empresariales. Independiente de quién llegue a ser el dueño del Éxito, seguimos nuestra ruta de negocio. La forma como entraron a Colombia - con la compra de Carrefour- los hace jugadores relevantes y con capital, quizás, para comprar Éxito... Ahí sí, no le puedo opinar.



¿Cómo va la cadena Easy?



Tenemos 16 Easy, estamos haciendo unos ajustes en la propuesta a los clientes. Fue una marca más que los supermercados, con la pandemia y las dificultades en el abastecimiento y en las importaciones. Estamos poniendo nuestras tiendas a punto como las queremos para que sea un negocio que nos represente un crecimiento importante.



Eso, sin dejar de lado que, como hemos leído en todas las noticias económicas, la demanda por bienes durables se ha afectado. Con las altas tasas de interés y con la inflación en ese formato se ve un poco más contenida la demanda pero, igual, no bajamos la guardia y seguimos trabajándole muy duro al formato.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio