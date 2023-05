Gestión de residuos, la nueva línea de Subastas y Comercio

Tras 20 años de posicionamiento, la compañía Subastas y Comercio empieza a trabajar en el campo de la gestión integral de residuos. Su CEO y fundadora, Martha Gómez, explica cómo es esa nueva línea de negocio.



¿Cómo les ha ido?



En términos generales, las cifras son mejores frente al año pasado. Ahora, la tendencia de inventarios que nos entregan las compañías ha tenido un incremento conservador, pero sí hemos tenido un incremento muy significativo en usuarios registrados en nuestra plataforma. Tenemos 29.000 usuarios, el año pasado cerramos con 25.000.



¿Y en operaciones?



El año pasado, cerramos con 7.000 subastas que sumaron transacciones por un monto total de $220.000 millones. Esperamos para este año cerrar con un incremento del 50%.

Es decir, llegar a 10.500 unidades de subastas realizadas frente al período anterior y alcanzar operaciones por más de $260.000 millones.



Por lo pronto, durante este primer trimestre del 2023 incrementamos en un 30% la cantidad de subastas realizadas frente al mismo período del año pasado.

Entre enero y marzo van 1.950 subastas para más o menos unos $59.000 millones ya avanzamos frente a los $50.000 millones del 2022. Estamos en línea con la meta del año.



¿En qué consiste la estrategia ambiental?



Dentro de nuestro plan 2022-2026, Subastas y Comercio ha realizado todo un programa de transformación buscando satisfacer mejor las cadenas de reutilización de los activos improductivos.



¿Cómo es la transformación?



Nuestra línea de negocio es la subasta de bienes y excedentes industriales. Lo que hemos querido es mejorar e integrar toda la reutilización de esos activos, buscando la optimización de los recursos ambientales y dando, de esa manera, más valor a todos los actores de nuestra cadena.



Hemos tratado de estar en la vanguardia de la cuarta revolución industrial, no solamente facilitando el acceso a nuestros clientes y actores de la cadena, sino también evolucionando en la gestión integral de residuos, como un nuevo servicio.



Siempre nos habíamos enfocado en las subastas de activos improductivos y ahora integramos a esta cadena la gestión integral de residuos para reincorporarlos como a manera de materias primas, buscando siempre reducir, reutilizar, reciclar, conceptos de la economía circular, para generar no solamente beneficios económicos, sino reactivar e impactar de manera positiva todo el entorno donde operamos.



¿Cuáles son los resultados?



Cuando una persona compra algo usado, hace un aporte que ya lo tenemos medido.

Dentro del lapso 2021-2022, llegamos a 332.834 toneladas de CO2 evitadas. Y en huella hídrica llevamos 8 millones de metros cúbicos de agua evitada, que eso es como el 70% del agua de un Páramo de gran magnitud.



Entonces el impacto ambiental que estamos midiendo a través de la realización de subastas es muy importante.



¿Cómo es la operación de la gestión de residuos?



Hasta el año pasado, en los primeros 20 años de Subastas y Comercio éramos aliados integrales de nuestros clientes en el tema de excedentes industriales, pero hay una gran torta de materiales que no salían a subasta porque debían ser gestionados. Por ejemplo, papel, cartón plástico, materiales electrónicos que no se subastan por que algunas veces hay que pagar para disponerlos o requieren de un licenciamiento ambiental y de gestión especializada.



Entonces, viendo la oportunidad en esa porción del mercado de nuestros clientes que no estamos abarcando, decidimos darles y prestarles el servicio integral para, no solamente manejar excedentes industriales, sino también residuos industriales.



Esos residuos los manejamos a través de nuestra línea Ekoerres, y como su nombre lo indica, se encarga de hacer toda la cadena logística de integrarla para nosotros recoger esos residuos industriales y darles aprovechamiento a través de aliados licenciados que hay en el mercado.



¿Y cuál es el balance de esta línea?



Pues como la línea la lanzamos este año, en este primer trimestre del 2023 es muy rápido para empezar a mostrar los números y los resultados.



Lo que creo es que ha sido muy bien acogida por nuestros mismos clientes tradicionales.

Incluso, estamos trabajando en un proyecto importante con todo el grupo Ecopetrol para hacer toda la gestión de residuos a través de nuestra línea de Ekoerres también. Esta línea apenas tiene tres meses de lanzada, la oficina comercial está en Medellín porque allá surgieron los primeros contratos.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio