‘Quedamos sin deudas, con capital y con socio estratégico’

A través de una alianza con Macquarie y Odinsa, que hace parte del Grupo Argos, Mauricio Ossa, presidente de la firma de infraestructura, dijo que sus proyectos van creciendo y augura llegar a nuevos países.

¿Cuál es el objetivo de su negocio con Macquarie?



Nos habíamos propuesto que a través de inversionistas con características globales, con lo que compartiéramos la visión estratégica, la cultura y los valores para fortalecer a Odinsa, para fortalecer la agenda futura de sus proyectos futuros.



Esto partiendo de dos puntos: vías y aeropuertos. En junio del año pasado logramos poner en funcionamiento la vertical de vía con Macquarie. Desde finales del año pasado les contamos que íbamos a hacer lo mismo con aeropuertos y ellos querían participar y tener un acuerdo bilateral.



De esta manera Odinsa está atrayendo al inversionista extranjero, al fondo más importante del mundo para la infraestructura como inversionista en el 50% de la propiedad de los activos viales y ahora de los activos aeroportuarios, es decir, la mitad en el aeropuerto El Dorado y la mitad en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito y acompañen las iniciativas que desarrollamos en Colombia, así mismo buscar oportunidades en la región.



¿En dónde están buscando?



Perú, Chile, México, Colombia y eventualmente unos países del Caribe.



¿Cuál será el destino de los recursos de la transacción?



El dinero que queda en Odinsa va a ser utilizado en las operaciones de crecimiento que tenemos en el país y fuera de él.



Pero con plataforma de vías y con la venta de unos activos, Odinsa ha atendido la totalidad de las deudas que tenía. Así que a partir del mes de octubre, Odinsa quedará sin deudas.



¿Esta alianza les permitirá trabajar en otras plataformas de infraestructura?



No por ahora. Estamos en vías y aeropuertos, pero el acuerdo es flexible para tener otras plataformas en la medida que lo consideremos. En Odinsa siempre estamos en búsqueda de oportunidades y tal vez podríamos buscar en otra clase de activos en donde se compartan capacidades que ya tiene la compañía.



Lo que me hace creer que Odinsa a futuro tendrá otras plataformas, lo cual será de discusión con Macquarie u otros inversionistas. Quedamos sin deudas, con capital y con socio.



¿Han analizado llegar a temas fluviales u otras 5G?



Por ahora estamos enfocados en vías y aeropuertos. Por supuesto que en el caso de vías estaremos atentos de proyectos licitatorios aquí o en la región, como por ejemplo en Perú.



Lo mismo ocurre en aeropuertos, que son proyectos más escasos. Tenemos un caso de éxito con el aeropuerto de Quito y nos parecen atractivos los aeropuertos de grandes capitales.



Es claro que el nuevo propósito de esta plataforma buscar proactivamente oportunidades de crecimiento en el mundo del mercado secundario, licitaciones que el Gobierno pueda abrir, así como en el mundo de originar nuevos proyectos.



¿Cómo será la participación de ustedes y la de Macquarie?



Somos socios de igual a igual. Se contrata con Odinsa la gestión, es decir, tenemos rol de inversionistas y de gestores.



Eso es muy importante porque no queríamos cambiarle el relacionamiento, pues en Odinsa nos hemos destacado los contratos por la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes, en nuestra función social y de sostenibilidad. Por eso se llegó a este acuerdo.



De esta manera, Odinsa va a seguir originando los proyectos, continuará con los que tiene en sus etapas de prefactibilidad, factibilidad y demás, ellos colocan recursos en la misma proporción y en la medida que necesitamos de sumar capacidad de lo que sea necesario están dispuestos a colaborar.



Tras un año con Odinsa Vías, ¿Cuál es el resultado?



Estamos muy satisfechos. Los activos que están bajo la administración de Odinsa han tenido un desempeño mejor que el que habíamos previsto antes de buscar la alianza y la inversión del socio. También porque todos esos activos en sí mismos han venido madurando en las oportunidades de crecimiento.



Y por último, porque esta empresa, que viene por primera vez al país, un fondo de gran antigüedad y de esta magnitud nos permitió una inversión adecuada.



Actualmente, estamos avanzando en el proyecto de la Malla Vial del Meta que avanza sin problema, trabajamos con tres frentes de obra y esperamos incorporar un cuarto en corto plazo.



También estamos en el proyecto del Túnel de Oriente en Medellín para buscar duplicar su tamaño. Va bastante bien, los estudios, diseños y licenciamientos están bastante bien y esperamos que septiembre u octubre tener la minuta del contrato para que la Gobernación nos autorice iniciar con esa actuación. Entre otros proyectos.



¿Cómo sobrellevan en las concesiones la no subida de peajes?



Autopistas del Café, por instrucción del Gobierno, se dio subida en las tarifas en el mes de enero, pues no lo cobija el decreto. El mecanismo de Pacífico 2 es acceder al fondo de contingencias, eso ha estado funcionando perfectamente y hay una obligación por el diferencial de recaudo vigencia futura para el pago en el mes de septiembre.



En la Malla Vial del Meta que por ser iniciativa aprobada no tiene un mecanismo decidido. Hemos estado haciendo las obras recursos propios y vamos a mirar qué decisiones tomar con la ANI para buscar un cierre financiero.

Buen flujo vehicular

“No hemos visto cambios, en algunos es mejor que incluso en 2022. Autopistas del Café está manteniendo el tráfico anterior, que fue estelar, pues creció ese año 7%, ese corredor es maduro. Pacífico 2 creció 21% en flujo vehicular con 8.000 pasos al día. La Malla Vial del Meta crece 10%, pero hay que tener en cuenta que el año pasado había crecido un 50%. El Túnel de Oriente aumentó el 2% en su flujo, sin embargo, el año pasado había crecido el 60%. En el caso de los aeropuertos, en El Dorado viene subiendo 4% nacional con internacional, pero desagregado, nacional crece 2%, pese a la salida de dos aerolíneas y el internacional 16%”.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio